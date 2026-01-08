Με βρετανική βοήθεια η κατάσχεση ρωσικού τάνκερ

Το Λονδίνο κρατά από «κοντά» τις ΗΠΑ του Τραμπ, όμως ο Στάρμερ ξεκαθαρίζει τη θέση του για τη Γροιλανδία και αποστασιοποιείται στο ζήτημα της Βενεζουέλας.Ανταπόκριση από το Λονδίνο.

Είναι αδιαμφισβήτητα μια τεταμένη περίοδος παγκοσμίως. Λεπτοί και… ντελικάτοι χειρισμοί κρίνονται απαραίτητοι όμως η πομπώδης συμπεριφορά ηγετών διαταράσσει τις παγκόσμιες ισορροπίες. Παράδειγμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ένταση στη Μέση Ανατολή και βέβαια η πρόσφατη επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα ή οι επεκτατικές του βλέψεις στη Γροιλανδία.

Η Βρετανία σε όλα τα παραπάνω βρίσκεται μετέωρη. Έχει να αντιμετωπίσει έναν από τους παλαιότερους και σημαντικότερους συμμάχους της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως, την ίδια ώρα, πρέπει να σκεφτεί και τον δικό της ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο σκηνικό κρατώντας καλές διπλωματικές σχέσεις και με άλλους εταίρους που θα καθορίσουν και θα σκιαγραφήσουν το δικό της μέλλον.

Καταστολή της παράκαμψης κυρώσεων

Παρόλα αυτά, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας θεώρησε απαραίτητη τη συμμετοχή του στην αμερικανική επιχείρηση κατάσχεσης ενός πετρελαιοφόρου, υπό ρωσική σημαία στον βόρειο Ατλαντικό. Όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ, μετά από την επίσημη επιβεβαίωση του υπουργείου του, «η ενέργεια εντάχθηκε στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταστολή παράκαμψης κυρώσεων» και «η κατάσχεση έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πετρελαιοφόρο ήταν για περισσότερες από δύο εβδομάδες υπό αμερικανική παρακολούθηση καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εμποδίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι βρετανικές δηλώσεις που ακολούθησαν ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικές ενώ για δύο ώρες ο Χίλεϊ βρέθηκε στο επίκεντρο ερωτήσεων των Βρετανών βουλευτών. Όπως τόνισε, πρόκειται για σκάφος «με κακόβουλο ιστορικό» που συνδέεται με ρωσικά και ιρανικά δίκτυα αποφυγής κυρώσεων ενώ υποστήριξε παράλληλα ότι, τα τελευταία χρόνια «έχει μεταφέρει περισσότερα από εφτά εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου, τα οποία έχουν βοηθήσει στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της αστάθειας σε όλο τον κόσμο».

Η βρετανική βοήθεια και το ιστορικό του τάνκερ

Η Βρετανία βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιχείρηση κατάσχεσης σε τρία σημεία: με αεροπορικές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την προσφορά ενός σκάφους υποστήριξης αλλά και με τη διάθεση αεροσκαφών της Βασιλικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο πετρελαιοφόρο έχει αλλάξει από το 2020 έξι ονόματα ενώ έχει πλεύσει υπό πέντε διαφορετικές σημαίες, αλλάζοντας την σημαία σε ρωσική μόλις την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ είχε, μόλις χθες, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ – για το συγκεκριμένο ζήτημα συνεργασίας. Παράλληλα όμως, συζητήθηκε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, για το οποίο ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αφορά τον λαό του νησιού και τη Δανία αλλά όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Στάρμερ διεκδικεί διεθνή ρόλο

Ο ίδιος φαίνεται πως θέλει να λάβει ενεργό ρόλο στο παγκόσμιο σκηνικό, όμως με ιδιαίτερη προσοχή και διπλωματία. Υπενθυμίζεται, ότι πριν δύο ημέρες Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία υπέγραψαν στο Παρίσι, διακήρυξη προθέσεων ανάπτυξης δυνάμεων εφόσον και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.Βέβαια ο Στάρμερ επεσήμανε ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να περάσει από κοινοβουλευτική ψηφοφορία ενώ καμία λεπτομέρεια δεν έγινε γνωστή σχετικά με την εφαρμογή.

Μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει απαραίτητη στην συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι ιδιόρρυθμος εταίρος με πολλά ανοιχτά μέτωπα.

