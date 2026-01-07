Μπλακάουτ: Τα νοσοκομεία απροετοίμαστα για κρίσεις

Μετά το μπλακάουτ στο Βερολίνο, γιατροί στη Γερμανία απευθύνουν εκκλήσεις για καλύτερη προστασία των υποδομών και καλύτερη προετοιμασία των νοσοκομείων σε περιπτώσεις κρίσεων.Η ταλαιπωρία χιλιάδων κατοίκων του νοτιοδυτικού Βερολίνο αναμένεται να λάβει τέλος σήμερα: Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία έχει διακοπεί από το περασμένο Σάββατο αποκαθίσταται σύμφωνα με τις αρχές. Με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι είχαν μείνει χωρίς ρεύμα και θέρμανση – πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος στη μεταπολεμική ιστορία της γερμανικής πρωτεύουσας.

Με αφορμή τη μεγάλη διακοπή ρεύματος στο Βερολίνο, εκπρόσωποι του ιατρικού και υγειονομικού κλάδου ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της προετοιμασίας της Γερμανίας σε περιπτώσεις κρίσεων. Επιπλέον κάνουν έκκληση για περισσότερες επενδύσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Η Γερμανική Ένωση Νοσοκομείων τονίζει ότι τα υπάρχοντα μέτρα δεν είναι αρκετά για να καλυφθούν οι νοσοκομειακές ανάγκες σε σοβαρά και μακράς διάρκειας σενάρια έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης, Γκέραλντ Γκας, τα νοσοκομεία διαθέτουν μεν κατά κανόνα γεννήτριες για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο αυτές εξασφαλίζουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα βασικό επίπεδο λειτουργίας.

Η γεωπολιτική κατάσταση, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιθέσεις στο Βερολίνο, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια είναι δύο θέματα που πρέπει να ενσωματωθούν μόνιμα και δομικά στη λειτουργία των νοσοκομείων.

Γεωπολιτική, ασφάλεια και κρίσιμες υποδομές

Παράλληλα, μετά το μπλακάουτ στο νοτιοδυτικό τμήμα του Βερολίνου, αυξάνονται και οι παρεμβάσεις και από τον ψηφιακό και τεχνολογικό κλάδο. Η Ένωση Οικονομίας του Διαδικτύου «eco» προειδοποιεί για τη στενή σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και ψηφιακής ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι διακοπές ρεύματος πλήττουν άμεσα κέντρα δεδομένων, δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες ζωτικής σημασίας.

Το γερμανικό νομοθετικό πλαίσιο για τις κρίσιμες υποδομές εγκρίθηκε από το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο και στοχεύει στη θεσμοθέτηση ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών προστασίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτικές αναλύσεις για ενδεχόμενο κίνδυνο, σχέδια ανθεκτικότητας και πιο στενό συντονισμό ανάμεσα σε κράτος και φορείς, ενισχύοντας την ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις, σαμποτάζ και φυσικές καταστροφές.

Πηγές: dlf, Spiegel, bmi.bund.de, datensicherheit.de

