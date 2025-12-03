Νέο σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει το Ευρωκοινοβούλιο

Νέο σκάνδαλο απάτης και διαφθοράς κλονίζει τις Βρυξέλλες τρία χρόνια μετά το πολύκροτο σκάνδαλο Qatargate. Ελεύθερη αφέθηκε η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, αφέθηκαν η πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, ο ανώτατος αξιωματούχος της Κομισιόν, Στέφανο Σανίνο, και επίσης ένα στέλεχος του Κολλεγίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους απαγγέλθηκαν νωρίτερα κατηγορίες από τη βελγική δικαιοσύνη, μετά τη χθεσινή σύλληψη και κράτησή τους που σόκαρε τις Βρυξέλλες.

«Μετά την ανάκριση από τη βελγική ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία, τα τρία άτομα ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. «Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά στις προμήθειες, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου», επισημαίνεται.

Η Εισαγγελία αναφέρει, παράλληλα, ότι δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος σχετικά με το αποτέλεσμά τους.

Μογκερίνι και Σανίνο στο επίκεντρο των ερευνών

Η υπόθεση ήρθε πάντως σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο σε πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο για την Ευρώπη τρία χρόνια μετά το πολύκροτο σκάνδαλο Qatargate. Η χθεσινή είδηση αιφνιδίασε και σόκαρε τις Βρυξέλλες, «αγγίζοντας» αυτή τη φορά την ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης (ΕΥΕΔ), τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, καθώς στο επίκεντρό της βρέθηκαν η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και ο ανώτατος αξιωματούχος της Κομισιόν Στέφανο Σανίνο, που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη σχετική με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε πρόγραμμα κατάρτισης Ευρωπαίων διπλωματών.

«Ισχυρές υποψίες» απάτης

Οι σχετικές έρευνες διατάχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προκλήθηκαν από «ισχυρές υποψίες» απάτης την περίοδο 2021-2022 σχετικά με απόφαση της ΕΥΕΔ για ανάθεση προγράμματος της διπλωματικής ακαδημίας της ΕΕ στο Κολλέγιο.

Μετά τη λήξη της θητείας της στην ΕΥΕΔ, η Φεντερίκα Μογκερίνι έγινε το 2020 πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης –από το οποίο έχουν αποφοιτήσει νυν και πρώην Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί, υπουργοί Εξωτερικών και ανώτατα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών–, ενώ έγινε διευθύντρια της διπλωματικής ακαδημίας της ΕΕ το 2022. Ο Στέφανο Σανίνο την επίμαχη περίοδο ήταν γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ (2021-2024), προτού γίνει επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης της Κομισιόν για την περιοχή της Μ. Ανατολής.

Οι έρευνες διεξήχθησαν χθες σε όλα τα κτίρια της ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες και στο κτήριο του Κολλεγίου της Ευρώπης, στην Μπριζ του Βελγίου.

Η υπόθεση έρχεται τρία χρόνια μετά το Qatargate -που προκάλεσε ισχυρό «πλήγμα» στο Ευρωκοινοβούλιο- ενώ παραμένει εκκρεμής, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες από τις βελγικές αρχές, ούτε έχει διεξαχθεί η σχετική δίκη. Το νέο σκάνδαλο πλήττει σοβαρά την εικόνα της θεσμικής ΕΕ. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα χθες σχολίασε σκωπτικά ότι οι Βρυξέλλες «κλείνουν τα μάτια στη δική τους διαφθορά, αλλά συνεχίζουν να διδάσκουν άλλους».

