Νεκρός ο Χαμενεΐ, εκδίκηση ορκίζονται οι «Φρουροί»

Επιβεβαιώνεται και από την Τεχεράνη ότι ο 86χρονος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός, όπως είχε ανακοινώσει και ο Τραμπ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν εκδίκηση.Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως νωρίτερα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ. Η κρατική τηλεόραση και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφεραν τον θάνατο του 86χρονου νωρίς το πρωί της Κυριακής. Δεν διευκρίνισαν την αιτία θανάτου. Σκοτώθηκε ως «μάρτυρας», ανέφεραν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων. Ως πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενεΐ καθοδηγούσε τις υποθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ανέλαβε τη θέση το 1989 μετά τον θάνατο του ιδρυτή της δημοκρατίας,Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Ο Χαμενεΐ πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφεραν περαιτέρω τα μέσα ενημέρωσης. Έχει επίσης κηρυχθεί 40ήμερη περίοδος εθνικού πένθους. Αργότερα, επιβεβαιώθηκε επίσης ο θάνατος του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ. Μαζί με τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, Αλί Σαμχανί, σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε η ιρανική δικαστική εξουσία.

Η Επαναστατική Φρουρά «υπόσχεται» εκδίκηση

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ορκίστηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ. «Οι δολοφόνοι του Ιμάμη του Έθνους δεν θα ξεφύγουν από μια σκληρή, αποφασιστική και αποτρεπτική τιμωρία», αναφέρει ανακοίνωση του επίλεκτου στρατού του Ιράν, που δημοσίευσε η λιβανέζικη πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ, ένας από τους στενότερους συμμάχους του ιρανικού καθεστώτος. Η Επαναστατική Φρουρά, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και οι πολιτοφυλακές Μπασίτζ θα «αντιταχθούν αποφασιστικά σε εσωτερικές και εξωτερικές συνωμοσίες» και θα «τιμωρήσουν τους επιτιθέμενους με αποτρεπτική και υποδειγματική απάντηση», συνεχίζει η δήλωση. Όλα τα τμήματα της κοινωνίας καλούνται να συμμετάσχουν στην εθνική άμυνα.

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πολλά μέλη της οικογένειας του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκαν επίσης στις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο ιστότοπος Al-Arabiya, επικαλούμενος το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ανέφερε ότι η κόρη, ο γαμπρός, η νύφη και ο εγγονός του Χαμενεΐ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Πανηγυρισμοί στους δρόμους

Ακόμα και πριν από την είδηση του θανάτου του Χαμενεΐ, ξέσπασαν αυθόρμητες εκδηλώσεις στην Τεχεράνη. Οι κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας ανέφεραν ότι άνθρωποι φώναζαν από χαρά από τα παράθυρά τους. Η είδηση διαδόθηκε, μεταξύ άλλων, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης εξόριστων που μπορούν να ληφθούν μέσω δορυφόρου στο Ιράν. Οι κόρνες ηχούσαν στους δρόμους.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στην πλατφόρμα του TruthSocial ότι ο Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί. Ο Τραμπ έγραψε ότι ο Χαμενεΐ ήταν «ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία». Τόνισε ότι αυτή ήταν «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του». Ανακοίνωσε ότι η εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ARD

