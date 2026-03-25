Οι προκλήσεις της La Repubblica για τον όμιλο AΝΤ1

Ολοκληρώθηκε η πώληση της ιστορικής κεντροαριστερής εφημερίδας στον ελληνικό όμιλο. Αναγκαία η άμεση ενδυνάμωσή της, εν μέσω ανησυχιών των δημοσιογράφων για το μέλλον τους.Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Ο όμιλος Gedi, με ναυαρχίδα την εφημερίδα La Repubblica και τρία μουσικά ραδιόφωνα, πέρασε τελικά στην ιδιοκτησία του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου AΝΤ1. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν σχεδόν έξι μήνες. Αρχικά, είχε γίνει αναφορά σε τιμή πώλησης 140 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού τύπου, η συμφωνία φέρεται να έκλεισε περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ. «Η La Repubblica πρέπει να διατηρήσει τον προοδευτικό προσανατολισμό και χαρακτήρα της», είναι το κύριο αίτημα των δημοσιογράφων της.

Αναγκαία η άμεση ενίσχυση

Πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, είχαν διαρρεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αποφασιστούν γύρω στις 80 πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Όπως υπογραμμίζεται, μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο όμιλος Gedi είχε συσσωρεύσει χρέη ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν, διευθυντής της εφημερίδας παραμένει ο Μάριο Ορφέο, με θητεία στην Rai και σε άλλες μεγάλες εφημερίδες. Οι προκλήσεις, είναι αναμφίβολα μεγάλες. Τα τελευταία επτάμισι χρόνια, με ιδιοκτήτρια την οικογένεια Ανιέλι- Ελκάν, είναι ξεκάθαρο ότι η La Repubblica αποδυναμώθηκε.

Χρειάζεται ενίσχυση της διαδικτυακής της πύλης, πολλά γνωστά ονόματα έφυγαν και ο ανταγωνισμός της Corriere della Sera (της έτερης μεγάλης εφημερίδας της χώρας) είναι σίγουρα πολύ δυνατός. Στα Μέσα Ενημέρωσης του ομίλου, συμπεριλαμβάνεται και το περιοδικό γεωπολιτικής ανάλυσης Limes, το οποίο έχει δικό του σημαντικό, ιδιαίτερο βάρος, ιδίως στην φάση διεθνών εντάσεων και συγκρούσεων την οποία διανύουμε.

Τι λένε οι δημοσιογράφοι

Oι δημοσιογράφοι της La Repubblica, από την μεριά τους, θεωρούν ότι η απόφαση των Ιταλών πρώην ιδιοκτητών, να υπογράψουν την τελική συμφωνία, την ώρα που όλοι ασχολούνταν με την κάλυψη του δημοψηφίσματος για την δικαστική μεταρρύθμιση, δείχνει την έλλειψη σεβασμού της οικογένειας Ελκάν, προς τους εργαζόμενους μιας ιστορικής εφημερίδας. Πριν από έναν μόλις μήνα, γιόρτασε με μια μεγάλη έκθεση τα πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της και το σύνολο του δημοσιογραφικού και πολιτικού κόσμου της χώρας της αναγνώρισε ότι κατάφερε να πετύχει τεράστια ανανέωση, στο σύνολο της έντυπης ενημέρωσης της χώρας, με έμφαση στον πλουραλιστική συνύπαρξη ιδεών και προσεγγίσεων.

Προβλήματα και για τη Fiat

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι η δεύτερη, μεγάλη εφημερίδα του ομίλου Gedi, η La Stampa του Τορίνο, δεν συμπεριλαμβάνεται στην συγκεκριμένη συμφωνία πώλησης και καταλήγει σε επιχειρηματίες του ιταλικού Βορρά. Δεν μπορεί να μην υπογραμμιστεί, τέλος, ότι η απόφαση της οικογένειας Ανιέλι-Ελκάν να εγκαταλείψει τον χώρο των ΜΜΕ, μετά από έναν ολόκληρο αιώνα, συμπίπτει με την δραστική μείωση της παραγωγής αυτοκινήτων της Fiat στην Ιταλία. Μια βιομηχανία η οποία ανήκει στην συγκεκριμένη «δυναστεία» και στο παρελθόν είχε αποτελέσει σύμβολο της οικονομικής ισχύος της χώρας.

