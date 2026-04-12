Αγωνία στην Ευρώπη για τις εκλογές στην Ουγγαρία

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ούγγροι σε μία από...

«Άσχημα νέα» από το Ισλαμαμπάντ

Χωρίς αποτέλεσμα οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, με την...

Ξηλώνεται (κι άλλο) το πουλόβερ στην ΕΕ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Όρμπαν και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς...

Ουγγαρία: Θρίαμβο Μάγκιαρ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Σαφές προβάδισμα δίνουν στον Πέτερ Μάγκιαρ τα πρώτα αποτελέσματα των ουγγρικών εκλογών, γεγονός που έθετε τέλος στη διακυβέρνηση Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια.Σαφές προβάδισμα φαίνεται να έχει ο Πέτερ Μάγκιαρ έναντι του νυν πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων για τα αποτελέσματα των ουγγρικών εκλογών. Με περίπου το 29% των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί ο Μάγκιαρ προηγείται με 51%, ενώ ο επικεφαλής του κυβερνών κόμματος Fidesz ακολουθεί έντεκα ποσοστιαίες μονάδες πίσω.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα με βεβαιότητα, οι υποστηρικτές του Μάγκιαρ στην Ουγγαρία ήδη πανηγυρίζουν, μιας και φαίνεται ολοένα πιθανότερο να τεθεί ένα οριστικό τέλος στη διακυβέρνηση Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια. Ο ίδιος ο Μάγκιαρ πάντως δήλωσε προ ολίγου ότι ο Βίκτορ Όρμπαν τον κάλεσε και τον συνεχάρη για την επιτυχία του στις εκλογές.

Πρώην μέλος του Fidesz, αλλά και φιλοευρωπαίος

Υπενθυμίζεται πως ο Μάγκιαρ ήταν παλαιότερα και ο ίδιος μέλος του Fidesz, ενώ η σύζυγός του, Γιούντιτ Βάργκα, είχε διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης σε μία από τις κυβερνήσεις του Όρμπαν. Ο 45χρονος Μάγκιαρ είναι πλέον ηγέτης του κεντροδεξιού, φιλοευρωπαϊκού κόμματος Tisza.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις και το Tisza λάβει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Ουγγαρία αναμένεται να απομακρυνθεί από τη φιλορωσική στάση που τήρησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γεγονός που θα συμβάλλει και στη βελτίωση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες.

Επί του παρόντος ο Μάγκιαρ δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξος» για το αποτέλεσμα των εκλογών, θέση που στηρίζεται και στην προσέλευση-ρεκόρ των πολιτών στις κάλπες, η οποία ξεπέρασε το 70%.

Οι πρώτες εκτιμήσεις επί των αποτελεσμάτων δείχνουν να επιβεβαιώνουν – έστω εν μέρει – και τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, βάσει των οποίων το κεντροδεξιό Tisza εξασφαλίζει μεταξύ 55% και 57% υποστήριξης. Εφόσον πράγματι το κόμμα πετύχει ένα τέτοιο ποσοστό, αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο των 199 εδρών.

Μάρτιος 2025

