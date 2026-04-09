Ουγγαρία: Μια σχεδόν αναπάντητη προεκλογική κλήση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στην προεκλογική συγκέντρωση του Όρμπαν, με «δώρο έκπληξη» ένα τηλεφώνημα στον Τραμπ. Θα βοηθήσουν όλα αυτά τον Ούγγρο πρωθυπουργό;Πριν ξεκινήσει την ομιλία του, ο Τζέι Ντι Βανς ανακοινώνει έναν «ειδικό καλεσμένο». Βγάζει το κινητό του και το κρατάει στο μικρόφωνο. Χιλιάδες καλεσμένοι ζητωκραυγάζουν. Αλλά τότε ακούγεται μόνο ο τηλεφωνητής του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εντάξει», λέει ο Βανς, δείχνοντας αμήχανος. Ακούγονται κάποια συγκρατημένα γέλια στην αίθουσα. Με τη δεύτερη προσπάθεια «πιάνει γραμμή». Πρώτα, προφανώς απαντά ένας βοηθός, και μετά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Λόγω της κακής ποιότητας σύνδεσης, σχεδόν τίποτα δεν είναι κατανοητό στην αρχή. Ακολουθεί ενάμισι λεπτό με τις κοινότυπες τραμπικές εξάρσεις: «Φανταστικός», «υπέροχος», «απίστευτος», «εκπληκτικό», «αγαπώ τον Βίκτορ Όρμπαν», «σας αγαπώ όλους».

Ο Βανς ευχαριστεί τον πρόεδρό του και αρχίζει να μιλάει ο ίδιος. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν θα επανεκλεγεί πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι;» ξεκινά την ομιλία του. Χιλιάδες ζητωκραυγάζουν ξανά στη σάλα MTK Sports Park στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, την περασμένη Τρίτη. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εκφωνεί ομιλία σε περίπου 5.000 καλεσμένους, για να υποστηρίξει τον Ούγγρο πρωθυπουργό στην τελική ευθεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Αν και κάποια στιγμή τονίζει ότι δεν θέλει να υπαγορεύσει σε κανέναν ποιον πρέπει να ψηφίσει, παρ' όλα αυτά ζητά την εκλογή του Όρμπαν αρκετές φορές, άμεσα ή έμμεσα. Ο Όρμπαν είχε μιλήσει λίγο πριν. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι δυο τους χαιρετούν ο ένας τον άλλον με χτυπήματα στην πλάτη υπό τους ήχους μιας θριαμβικής μουσικής.

Περιμένοντας τον Τραμπ

Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στην Ουγγαρία την ερχόμενη Κυριακή. Είναι οι πιο σημαντικές εκλογές μετά τις αλλαγές 1989/90. Ο Όρμπαν υπάρχει πιθανότατα να ηττηθεί. Αυτό δεν θα ήταν μόνο ένα βαθύ σημείο καμπής μετά από 16 χρόνια αυταρχικής διακυβέρνησης και έναν ριζικό μετασχηματισμό του κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά θα έδινε επίσης ένα σημαντικό πλήγμα στους λαϊκιστές δεξιούς συντηρητικούς και τους δεξιούς εξτρεμιστές σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Για μήνες, ο Όρμπαν ήλπιζε στην πραγματικότητα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ερχόταν αυτοπροσώπως – άλλωστε, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είναι ένας σταθερά πιστός σύμμαχος του Τραμπ εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά ο Τραμπ δεν ταξίδεψε στη Βουδαπέστη – για λόγους που παραμένουν επίσημα άγνωστοι. Αντ' αυτού, ο Βανς παρέμεινε στην ουγγρική πρωτεύουσα για δύο ημέρες, για να βοηθήσει τον Όρμπαν να παραμείνει στην εξουσία.

Μια όχι και τόσο συνηθισμένη επίσκεψη

Είναι μια ασυνήθιστη επίσκεψη, λίγες μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και με τόσο ανοιχτή υποστήριξη για έναν υποψήφιο. Κανονικά, οι επισκέψεις προέδρων ή αντιπροέδρων των ΗΠΑ και άλλων διεθνώς σημαντικών πολιτικών πραγματοποιούνται αρκετό καιρό πριν από τις εκλογές. Και κανονικά, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, ιδίως, προσπαθούν να διατηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις στις προεκλογικές εκδηλώσεις, επειδή δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές σχέσεις μετά από μια αλλαγή εξουσίας.

Δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση του Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Βανς. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα καλέσει τους Ούγγρους στην πλατφόρμα του Truth Social τις τελευταίες εβδομάδες να επανεκλέξουν τον Όρμπαν. Στη Βουδαπέστη, ο Βανς επανέλαβε σχεδόν αυτολεξεί την αντιευρωπαϊκή ρητορική του Όρμπαν. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών και οι «ξένες δυνάμεις» θέλουν να υπαγορεύσουν στους Ούγγρους πώς πρέπει να ζουν και να ενεργούν, ισχυρίστηκε ο Βανς. Αλλά η Ουγγαρία υπό τον Όρμπαν αντιστέκεται στην παράτυπη μετανάστευση, τη φεμινιστική και έμφυλη ιδεολογία και τους πατερναλιστικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς – και διατηρεί την κυριαρχία της.

«Ο αντίκτυπος τείνει προς το μηδέν»

Ο Βίκτορ Όρμπαν, η κυβέρνησή του και το κόμμα του Fidesz ουσιαστικά έχτισαν ολόκληρη την προεκλογική τους εκστρατεία στην αφήγηση της αποτροπής φερόμενων ξένων παρεμβάσεων στις ουγγρικές εκλογές: η Ουκρανία και η ΕΕ υποτίθεται ότι θέλουν να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση-μαριονέτα στην Ουγγαρία. Αλλά στην πραγματικότητα, η ΕΕ απουσιάζει εμφανώς και σχεδόν εντελώς από την ουγγρική προεκλογική εκστρατεία εδώ και μήνες. Ακόμα και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέφυγε τώρα τα πολεμικά σχόλια για τον Βίκτορ Όρμπαν που έκανε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Τώρα, είναι ο Όρμπαν και ο Τζέι Ντι Βανς που παρέχουν τυπικά παραδείγματα για το πώς μοιάζει η ξένη παρέμβαση σε μια προεκλογική εκστρατεία. Αλλά παρατηρητές αμφιβάλλουν για το αν η διήμερη υποστήριξη της εκστρατείας θα βοηθήσει πραγματικά τον Όρμπαν. «Αν ο Βίκτορ Όρμπαν είχε επισκεφθεί τρεις κομητειακές πόλεις, θα είχε κάνει περισσότερα για την εκστρατεία του από την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε ο ερευνητής εκλογών Ρόμπερτ Λάζλο του Ινστιτούτου Πολιτικού Κεφαλαίου με έδρα τη Βουδαπέστη σε συνέντευξή του στην πύλη Telex.

Η χειρονομία του Όρμπαν

Στην πραγματικότητα, η εμφάνιση του Βανς μπορεί ακόμα και να άφησε αρνητική εντύπωση σε πολλούς ψηφοφόρους. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε, μεταξύ άλλων, για την παρέμβαση της «γραφειοκρατίας των Βρυξελλών», που σημαίνει υψηλότερες τιμές ενέργειας για τους Ούγγρους – ένα τυπικό αφήγημα του Όρμπαν. Επί του παρόντος, πολλοί Ούγγροι πιθανότατα πιστεύουν ότι δεν είναι οι Βρυξέλλες, αλλά ο πόλεμος του Τραμπ εναντίον του Ιράν που αυξάνει τις τιμές ενέργειας στην Ουγγαρία – ο πόλεμος ενός ανθρώπου που ο Όρμπαν επανειλημμένα αναφέρει ως «άνθρωπο της ειρήνης».

Ακόμα και ο ίδιος ο Όρμπαν δεν φαίνεται απόλυτα πεπεισμένος ότι η επίσκεψη του Βανς μπορεί πραγματικά να τον βοηθήσει. Όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι ο Όρμπαν θα κέρδιζε τις εκλογές, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έκανε μια χειρονομία που υποδήλωνε ότι δεν το θεωρεί αυτό και τόσο βέβαιο.

