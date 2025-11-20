Ουκρανικό: 28 λόγοι ανησυχίας για τους Ευρωπαίους

Η διαρροή για νέο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία έφερε αναστάτωση στις Βρυξέλλες, που τονίζουν ότι καμία λύση δεν μπορεί να υπάρξει ερήμην τους.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Την πεποίθηση ότι οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και Ευρωπαίων για να λειτουργήσει εξέφρασε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

Το θέμα του νέου ειρηνευτικού σχεδίου με τη «σφραγίδα» του Ντόναλντ Τραμπ όπως και η συνεχιζόμενη προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας απασχολεί τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Το σχέδιο, πάντως, προβλέπει ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών και μείωση του ουκρανικού στρατού στο μισό.

Όχι ερήμην της Ουκρανίας και της Ευρώπης

«Αυτό που ως Ευρωπαίοι υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι» σχολίασε σχετικά η Κάγια Κάλλας.

Πιο δεικτικός εμφανίστηκε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι τονίζοντας ότι η Ευρώπη χαιρετίζει μεν τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, αλλά αναμένει να τη συμβουλευτούν σχετικά με αυτές, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ικανότητα αυτοάμυνας της Ουκρανίας. «Ελπίζω ότι δεν θα είναι το θύμα στο οποίο θα τεθούν περιορισμοί στην ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ο επιτιθέμενος» υπογράμμισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έλληνας ομόλογός του Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζοντας ότι «υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης», ωστόσο, πρόσθεσε ότι «είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού».

Οι «27» υπουργοί συζητούν, παράλληλα, τρόπους περαιτέρω περιορισμού του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», ενώ αναμένεται να ζητήσουν από την Κομισιόν ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το «δάνειο επανορθώσεων» προς την Ουκρανία μέσω χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ανοικοδόμηση της Γάζας και Παλαιστινιακή Αρχή

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης τίθεται και το πρόσφατο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα, η συμβολή της ΕΕ στην ανοικοδόμηση της περιοχής καθώς και οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής. «Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή, μετά από τη διαδικασία της μεταρρύθμισής της» τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Η ΕΕ θα αναλάβει, παράλληλα, την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών καθώς πιστεύει στην αρχή της λύσης των δύο κρατών, σημείωσε η Κάγια Κάλλας, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες συνάντηση της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη.

