Ο πόλεμος στο Ιράν και η κινεζική προπαγάνδα

Με εκλεπτυσμένο τρόπο, κρατικά MME στην Κίνα απεικονίζουν τις ΗΠΑ ως παράγοντα αποσταθεροποίησης. H τακτική φαίνεται να αποτελεί μέρος μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.Σχεδόν ένα εκατομμύριο likes συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες ένα αλληγορικό βίντεο για τον πόλεμο στο Ιράν, που εμφανίστηκε πρόσφατα στην Κίνα: Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) οι παραγωγοί της κρατικής τηλεόρασης (CCTV) εμφανίζουν γάτες Περσίας να μάχονται με αποφασιστικότητα απέναντι στις επιθέσεις λευκών αετών. Εξυπακούεται ότι η περσική γάτα συμβολίζει το Ιράν και τα αρπακτικά πουλιά τους Αμερικανούς.

Το viral βίντεο είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο με τον οποίο το Πεκίνο ερμηνεύει εντός συνόρων τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και γενικότερα την παρουσία των υπερδυνάμεων στις διεθνείς εξελίξεις. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται ως μία ηγεμονική δύναμη υπό κατάρρευση, που βγάζει επιθετικότητα, ενώ αντιθέτως το Πεκίνο είναι η ανερχόμενη δύναμη, που ευαγγελίζεται ειρήνη και σταθερότητα.

Στο βίντεο ο υπεροπτικός αετός κυριαρχεί σε ένα φανταστικό βασίλειο της ερήμου, που ονομάζεται «Χρυσή Κοιλάδα», ενώ οι γάτες ζητούν εκδίκηση. Όταν μάλιστα ο αετός σκοτώνει τον ηγέτη τους, οι γάτες αρχίζουν έναν ασύμμετρο πόλεμο φθοράς. Ο αετός σπαταλάει τα χρυσά «αντιαεροπορικά βέλη» του για να καταρρίψει «ξύλινα πουλιά» ευτελούς αξίας.

«Διπλωματία» έναντι «επιθετικότητας»

Ο ελάχιστα συγκαλυμμένος συμβολισμός αντανακλά το αφήγημα που προβάλλει το Πεκίνο από τότε που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν. «Από την πρώτη στιγμή οι Κινέζοι αξιωματούχοι ήταν ξεκάθαροι στην περιγραφή τους, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο παράνομο, αλλά και απειλητικό για την παγκόσμια ασφάλεια» λέει ο Γουίλιαμ Φιγκερόα, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν, στην Ολλανδία. «Η εικόνα που προβάλλεται είναι ότι από τη μία πλευρά βλέπουμε μία Κίνα προσηλωμένη στη διπλωματία και τη σταθερότητα και από την άλλη πλευρά μία χώρα επιθετική και απρόβλεπτη, όπως οι ΗΠΑ».

Σε αιχμηρά σχόλιά του το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινχούα υπογραμμίζει ότι στόχος των ΗΠΑ είναι «ένα Ιράν χωρίς εθνική κυριαρχία» και ότι ο πόλεμος δεν γίνεται τόσο για λόγους ασφάλειας, όσο για να διασφαλιστεί η ηγεμονία των ίδιων των ΗΠΑ. Το ίδιο μήνυμα διαδίδεται μέσα από εύληπτα snippets στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για παράδειγμα ο Ζιν Σι Γιου Βο, εξαιρετικά δημοφιλής influencer στην κινεζική πλατφόρμα Douyin, που ειδικεύεται στα short videos, αναφέρει ότι οι Αμερικανοί «λάκισαν» μπροστά στην αποφασιστικότητα του Ιράν, του οποίου το μεγαλύτερο όπλο δεν είναι άλλο από τη θέλησή του να προκαλέσει μία «αμοιβαία καταστροφή». Ο κινεζικός στρατός επίσης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Douyin για τους δικούς του σκοπούς.

Πολεμικές τέχνες στην υπηρεσία του Πεκίνου

Όπως επισημαίνει στην Deutsche Welle η Αλίσια Μπάχουλσκα από το European Council on Foreign Relations (ECFR), το βίντεο της κινεζικής τηλεόρασης σηματοδοτεί μία μετεξέλιξη της κρατικής προπαγάνδας, η οποία αξιοποιεί και την τέχνη της Wuxia. Πρόκειται για ένα προσφιλές είδος κινεζικής μυθοπλασίας, που απεικονίζει χορογραφίες πολεμικών τεχνών κατά την αρχαιότητα.

Έτσι, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ενσωματώνουν τη γεωπολιτική ανάλυση στον λαϊκό πολιτισμό, ξυπνώντας παράλληλα μία βαθιά ριζωμένη νοσταλγία για το παλαιό «σινεμά των πολεμικών τεχνών». Επιπλέον δε, παρατηρεί η Αλίσια Μπάχουλσκα, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης το επίσημο αφήγημα γίνεται «πολύ πιο έυπεπτο» και «διασκεδαστικό» για το κοινό, σε σύγκριση με μία συμβατική τηλεοπτική κάλυψη παλαιάς κοπής.

«Δείγμα μακροπρόθεσμης στρατηγικής»

Για τον Γουίλιαμ Φιγκερόα, ο οποίος ερευνά τις διασυνδέσεις της Κίνας με τον χώρο της Μέσης Ανατολής, το επίσημο αφήγημα του Πεκίνου αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης, μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Όπως υπογραμμίζει, μέχρι σήμερα η Κίνα έπρεπε να αντικρούει συνεχώς τις αιτιάσεις των Αμερικανών ότι η ίδια προκαλεί αποσταθεροποίηση. Αυτό που συμβαίνει τώρα «της επιτρέπει να ισχυρίζεται -όχι μόνο απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και εντός συνόρων- ότι καλώς πράττει μέχρι σήμερα η Κίνα. Και ότι η ίδια αποτελεί παράγοντα σταθερότητας».

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

