Περιοδεία Μερτς στις χώρες του Κόλπου

Για την ανάγκη σύναψης νέων στρατηγικών συμμαχιών μιλά το τελευταίο διάστημα ο Γερμανός καγκελάριος που μετά την Ινδία ετοιμάζει βαλίτσες για Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Εμιράτα.Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι αφίξεις υπουργών της γερμανικής κυβέρνησης στις χώρες του Κόλπου. Ο σοσιαλδημοκράτης Κάρστεν Σνάιντερ, υπουργός Περιβάλλοντος βρέθηκε προ ημερών στη Σαουδική Αραβία για να τον ακολουθήσει σχεδόν αμέσως η υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, Κατερίνα Ράιχε. Η τελευταία μάλιστα εξήγησε αυτή την κινητικότητα: ««Όταν οι συνεργασίες στις οποίες βασιζόμασταν εδώ και δεκαετίες αρχίζουν να γίνονται λίγο εύθραυστες, πρέπει να αναζητήσουμε νέους εταίρους». Για παράδειγμα, εταίρους για έργα ενέργειας και άμυνας.

Ακριβώς αυτή είναι και η λογική της περιοδείας που ξεκινά την Τετάρτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Μέσα σε 72 ώρες θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το ζητούμενο: Πιο εντατικές οικονομικές επαφές και αξιόπιστες συμβάσεις, σε μια εποχή που γίνεται ολοένα και πιο ασαφές κατά πόσο η Ευρώπη, κατά πόσο η Γερμανία, μπορεί ακόμα να βασίζεται στον σημαντικότερο εταίρο της μέχρι σήμερα, τις ΗΠΑ.

Ινδία, Κόλπος, Κίνα

Στην καγκελαρία γίνεται λόγος για «νέες στρατηγικές συνεργασίες», όπως με την Ινδία, την οποία ο καγκελάριος επισκέφθηκε στις αρχές της νέας χρονιάς, αλλά και με την Κίνα, την οποία ο Μερτς σχεδιάζει να επισκεφθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Και ενδιάμεσα η περιοχή του Κόλπου. Η μαγική λέξη για τις γερμανικές σχέσεις στον Κόλπο είναι σταθερά μια: ενέργεια. Για πολλές δεκαετίες, τα κράτη του Κόλπου ήταν προμηθευτές πετρελαίου για τη Γερμανία, η οποία είναι φτωχή σε πόρους, και μετά τον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, το ζήτημα του φυσικού αερίου έχει αποκτήσει για αυτή ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Το υψηλό ποσοστό ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έχει μειωθεί δραστικά. Σήμερα, το μερίδιο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη συνολική προσφορά της Γερμανίας είναι περίπου 10%, και το 2024, το ένα τρίτο αυτού προερχόταν από τις ΗΠΑ. Ένα μερίδιο που, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, σίγουρα θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω, για παράδειγμα, εάν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ προμήθευαν περισσότερο.

Φυσικό αέριο για όπλα

Η συντάκτης της DW, Μικαέλα Κούφνερ που θα συνοδεύσει τον Μερτς εκτιμά: «Προς το παρόν, η Ουάσινγκτον είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής LNG της Ευρώπης. Εάν η Ευρώπη δεν θέλει να μεταβεί από την εξάρτηση από τη Ρωσία στην εξάρτηση από τις ΗΠΑ, χρειάζεται τις παραδοσιακές χώρες εξαγωγής ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Αυτό πιθανότατα θα σημαίνει επίσης ότι θα χειριστεί τις δικές της εξαγωγές όπλων με μεγαλύτερη γενναιοδωρία στο μέλλον».

Η κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα έργα πριν από την έναρξη της επίσκεψης. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, για παράδειγμα, έχουν δείξει ενδιαφέρον για το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M.

Και πολλά ενεργειακά έργα δεν έχουν υλοποιηθεί πρόσφατα, με το Κατάρ να ενδιαφέρεται για μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας, ενώ η Γερμανία προτίμησε βραχυπρόθεσμες συμφωνίες. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τα κράτη του Κόλπου σε αυτό το θέμα.

Αγκάθι τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Μερτς συνοδεύεται στον Κόλπο από μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, αλλά στο Βερολίνο, πολλοί δημοσιογράφοι θέλουν επίσης να μάθουν εάν ο καγκελάριος θα θίξει την ευαίσθητη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις τρεις χώρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους δήλωσε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας: «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αξιολογηθεί διαφορετικά. Έχουμε δει ότι υπήρξε μια πορεία μεταρρυθμίσεων στη Σαουδική Αραβία με ένα κοινωνικό και πολιτιστικό άνοιγμα. Αυτό επέτρεψε επίσης βελτιώσεις στα δικαιώματα των γυναικών. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες».

Διαφωνία για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Και φυσικά, οι εντάσεις γύρω από τις μαζικές διαμαρτυρίες στο Ιράν παίζουν επίσης ρόλο. Θα παρέμβουν ενεργά οι ΗΠΑ στο πλευρό της αντιπολίτευσης για να ανατρέψουν το καθεστώς των μουλάδων; Και ποια είναι η επίδραση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και της πολιτικής των ΗΠΑ σε αυτό το ζήτημα; Πιο πρόσφατα, η οργή του Ισραήλ για το γεγονός ότι το Κατάρ θα είναι επίσης μέλος του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, που αποσκοπεί στην ειρήνευση της σύγκρουσης στη Γάζα, έγινε πρωτοσέλιδο.

Η Γερμανία δεν έχει ιδιαίτερη εκτίμηση για αυτό το Συμβούλιο, εν μέρει επειδή θεωρείται ως αντίθετο μοντέλο στον ΟΗΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν μάλλον αόριστος σε αυτό το σημείο: «Η σύνθεση αυτού του οργάνου υπόκειται σε κριτήρια που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να αξιολογήσουμε σε βάθος. Γνωρίζουμε τη θέση του Ισραήλ.

Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι το Ισραήλ έχει συμφέρον για μια συμφιλίωση με το Κατάρ. Αυτές είναι σχέσεις και περιστάσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών και η Γερμανία δεν τις σχολιάζει αυτή τη στιγμή». Αλλά αυτό το μικρό παράδειγμα δείχνει πόσο ευαίσθητη παραμένει η περιοχή για τη Γερμανία, πόσο στενά θα εξεταστεί από πολλούς παρατηρητές κάθε λέξη του καγκελάριου, παρά την έμφαση που δίνεται στην οικονομική συνεργασία.

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

