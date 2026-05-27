Πιστόριους: Στον Καναδά για υποβρύχια, στον πάγο οι ΗΠΑ

Ο υπ. Άμυνας είχε προαναγγείλει αρχές Μαΐου ταξίδι στις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών. Αντ’ αυτού, ο δρόμος τον έβγαλε στον Καναδά.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μεταβαίνει στον Καναδά για επαφές με τον Καναδό ομόλογό του, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, με βασικά θέματα την κοινή άμυνα, την ασφάλεια, τη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών, τον συντονισμό για τη στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ο ρωσικός κλοιός στενεύει, αλλά και προπαρασκευαστικές συνομιλίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες επισκέψεις στη Βόρεια Αμερική, αυτή τη φορά δεν θα ταξιδέψει τελικά και στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν προβλέπεται άμεσα, λοιπόν, τετ α τετ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ.

Γιατί δεν θα συναντηθεί ο Πιστόριους με τον Χέγκσεθ

Είναι γεγονός, πάντως, ότι η γερμανική κυβέρνηση είχε επιδιώξει να προγραμματίσει συναντήσεις στην Ουάσινγκτον, για να διευκρινίσει επείγοντα ζητήματα, όπως σημειώνει το δίκτυο n-tv: την ανακοίνωση του Πενταγώνου και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία και το πάγωμα της συμφωνίας για εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία.

«Ο υπ. Άμυνας του Τραμπ αρνείται συνάντηση με τον Πιστόριους. Ο Χέγκσεθ απορρίπτει τον Πιστόριους» είναι ο τίτλος σχετικού ρεπορτάζ της Bild, το οποίο, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ του Τραμπ και των Ευρωπαίων «έχουν ψυχρανθεί σημαντικά».

Παραπέμποντας στο Spiegel, η Bild αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την επίσπευση μιας σημαντικής μείωσης της αμυντικής συνεισφοράς τους στο ΝΑΤΟ και φέρονται να ενημέρωσαν, μέσω του Χέγκσεθ, τους συμμάχους τους στις Βρυξέλλες την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τις αποφάσεις των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν «αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη δεξαμενόπλοιων», που προς το παρόν είναι στη διάθεση της Συμμαχίας.

Γερμανικά υποβρύχια για τον Καναδά

Στόχος των γερμανικών επαφών στην Οτάβα είναι συνομιλίες για μια νέα αμυντική συνεργασία Γερμανίας και Καναδά, με στόχο την πώληση γερμανικών υποβρυχίων της TKMS. Ο γερμανικός κολοσσός ελπίζει στην υπογραφή σχετικής συμφωνίας σύντομα, δεδομένου ότι από το 2024 ο Καναδάς έχει υπογράψει με τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Δανία συμφωνία συνεργασίας σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Bild, η οποία επικαλείται δημοσίευμα του Table.Briefings, η Γερμανία αποσκοπεί στην πώληση δώδεκα υποβρυχίων, ενώ στην ημερήσια ατζέντα θα βρίσκεται και η ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο.

Πέρασμα και από τον Σκαραμαγκά

Η γερμανική κυβέρνηση εντατικοποιεί το τελευταίο διάστημα την προώθηση γερμανικών εξοπλιστικών συστημάτων και ειδικότερα των γερμανικών υποβρυχίων της TKMS σε συμμαχικές χώρες, όπως και η Ελλάδα. Πρόσφατα υπεγράφη με τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά αποκλειστική συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων γερμανικών υποβρυχίων.

Πρόσφατα, μάλιστα, ξεναγήθηκε στους χώρους των Ναυπηγείων ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, εκδηλώνοντας ρητά το γερμανικό ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία.

Ωστόσο, η Αθήνα «κολλάει» στο ζήτημα της Τουρκίας και θέτει προϋποθέσεις, την ώρα, επίσης, που έχει ήδη αναπτύξει επαφές και με άλλους προμηθευτές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως η Γαλλία ή η Νότια Κορέα, σύμφωνα με ελληνικές πηγές.

