Ο Μάγκιαρ και η ελπίδα του μικρότερου κακού

Οι Δυτικοευρωπαίοι στρέφουν το βλέμμα στην Ουγγαρία, ελπίζοντας στο...

Η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Η γερμανική κυβέρνηση χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός που...

Η συμφωνία εκεχειρίας Ιράν-ΗΠΑ δυσαρεστεί το Ισραήλ

Η 14ήμερη διακοπή των εχθροπραξιών εξέπληξε δυσάρεστα τα ισραηλινά...

Πιστόριους: Χωρίς άδεια τα ταξίδια για στρατεύσιμους

Ο Γερμανός υπ. Άμυνας Πιστόριους βάζει τέλος στη σύγχυση για τα ταξίδια ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα απαιτείται άδεια όσο η θητεία παραμένει εθελοντική.Με νέο νομοθετικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου φέτος στη Γερμανία, επανεισάγεται η υποχρεωτική καταγραφή (Musterung) για άνδρες από 18 ετών, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων εθελοντών στο στρατό. Η Μπούντεσβερ επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να αυξήσει το προσωπικό της κατά περίπου 80.000 στρατιώτες τα επόμενα χρόνια.

Τώρα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, επιχειρεί να βάλει τέλος στη σύγχυση που προκάλεσαν οι ερμηνείες του νέου νόμου περί στρατιωτικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας δεν θα χρειάζονται «άδεια» για ταξίδια στο εξωτερικό, αφού η στρατιωτική θητεία είναι εθελοντική.

«Δεν αλλάζει τίποτα για τους άνδρες»

Όπως δήλωσε, εντός της εβδομάδας θα εκδοθεί διοικητική οδηγία που θα προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση έγκρισης για παραμονές στο εξωτερικό άνω των τριών μηνών, με στόχο την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας. «Δεν αλλάζει τίποτα για τους άνδρες. Όλοι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς άδεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι η νέα μορφή στρατιωτικής θητείας παραμένει εθελοντική: «Κανείς δεν θα υπηρετήσει στον στρατό δίχως τη θέλησή του».

Η αναστάτωση προκλήθηκε από την ερμηνεία διατάξεων του νέου νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις οποίες άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών θα έπρεπε να λαμβάνουν έγκριση από την Μπούντεσβερ για ταξίδια στο εξωτερικό διάρκειας άνω των τριών μηνών.

Η δημόσια συζήτηση για το θέμα γίνεται ούτως η άλλως σε έντονο κλίμα, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενη επιστροφή σε υποχρεωτική θητεία και για πιθανούς περιορισμούς ατομικών ελευθεριών.

Έντονες είναι όμως και οι πολιτικές αντιδράσεις: Η Σάρα Βάγκενκνεχτ έκανε λόγο για μέτρο που θυμίζει εποχές DDR, ενώ στελέχη του κόμματος της Αριστεράς κατήγγειλαν προχειρότητα και αυταρχισμό. Το θέμα πυροδότησε έντονες συζητήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγές: dpa, fr, Spiegel, zdf

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Ο Μάγκιαρ και η ελπίδα του μικρότερου κακού

Οι Δυτικοευρωπαίοι στρέφουν το βλέμμα στην Ουγγαρία, ελπίζοντας στο τέλος της 16χρονης «Βικτατορίας», της εξουσίας του Όρμπαν. Αλλά ο επίδοξος διάδοχός του οφείλει απαντήσεις.Με...
Η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Η γερμανική κυβέρνηση χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με το Ιράν. Τονίζει όμως την ανάγκη περαιτέρω διαπραγματεύσεων για οριστικό τερματισμό του πολέμου.Ανταπόκριση...
Η συμφωνία εκεχειρίας Ιράν-ΗΠΑ δυσαρεστεί το Ισραήλ

Η 14ήμερη διακοπή των εχθροπραξιών εξέπληξε δυσάρεστα τα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων. Η κυβέρνηση Νετανιάχου καθιστά σαφές ότι η συμφωνία δεν εκτείνεται και στο...
Βομβαρδισμοί και τρόμος στην καρδιά της Βηρυτού

Από μια κανονική ζωή στη Βηρυτό, σε σκηνή στο κέντρο της πόλης: μια μητέρα μιλά για τον πόλεμο και την αγωνία να προστατεύσει το...
