«Πολύ κοντά» σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν;

Οι αισιόδοξες δηλώσεις Τραμπ δίνουν τη σκυτάλη σε διαρροές για το συνυποσχετικό ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εκφράζει επιφυλάξεις.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Οι χθεσινές αισιόδοξες αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ότι Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην υπογραφή του συνυποσχετικού που θα ανοίξει τον δρόμο για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, έδωσαν την σκυτάλη σε εξίσου αισιόδοξες δημοσιογραφικές διαρροές που μεταδίδονται από χθες στα δυτικά ειδησεογραφικά μέσα.

Τι αναφέρουν οι διαρροές

Όπως προκύπτει από τις δημοσιογραφικές διαρροές, το συνυποσχετικό ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να παρατείνει την εκεχειρία για άλλες 60 μέρες, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης εάν οι διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν σημειώσουν πρόοδο. Εντός της 60ήμερης παράτασης εκεχειρίας τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, αφού προηγουμένως το Ιράν θα αποναρκοθετήσει την περιοχή.

Το Ιράν θα μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του, με τις ΗΠΑ να αίρουν σταδιακά τον αποκλεισμό που επέβαλαν στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η κυβέρνηση της Τεχεράνης θα δεσμευθεί να μην επιβάλει τέλη διέλευσης στα ξένα πλοία. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, με επίκεντρο τον τρόπο μεταφοράς του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο απεμπλουτισμού του σε ιρανικό έδαφος.

Όσο για την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων εκ μέρους των ΗΠΑ, θα γίνει μόνο υπό τον όρο ότι θα σημειωθούν «απτά αποτελέσματα από την ορθή εφαρμογή όσων πρόκειται να συμφωνηθούν», αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος στην ιστοσελίδα Axios. Τέλος, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, θα διατηρηθεί μέχρι την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, αναφέρει η ίδια πηγή.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πηγές, το συνυποσχετικό θα ορίζει και τη λήξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ωστόσο, εάν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, τότε το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να απαντήσει, φέρονται να τονίζουν πηγές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Axios και στα κρατικά ισραηλινά ΜΜΕ.

Κλίμα αναμονής σε Ιράν και Ισραήλ

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης αποφεύγει να επιβεβαιώσει όσα διαρρέουν από τα ξένα μέσα. Ωστόσο, τα τοπικά ημιεπίσημα πρακτορεία ειδήσεων αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει πράγματι σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις πρόσφατες επαφές, κυρίως χάρη στις εντατικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες εκ μέρους του Πακιστάν.

Μετά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, οι ηγέτες των μοναρχιών του Κόλπου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Πακιστάν δηλώνουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο του συνυποσχετικού.

Αντιθέτως, στο Ισραήλ επικρατεί κλίμα προβληματισμού και αναμονής. Όπως μεταδίδει το κρατικό ραδιόφωνο, ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά τη χθεσινοβραδινή του τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το διαπραγματευτικό πλαίσιο που εξετάζεται, κυρίως επειδή θεωρεί πως ο έλεγχος των πυρηνικών και βαλλιστικών ιρανικών δυνατοτήτων τίθεται σε δεύτερη μοίρα.

Επίσης, ο ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς την διασύνδεση του μετώπου κατά του Ιράν με το μέτωπο κατά της Χεζμπολάχ. Πάντως, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αποφεύγουν να προβούν σε δημόσιες δηλώσεις, με το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ιερουσαλήμ να αρκείται σε μία λακωνική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, ο Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε κλειστή σύσκεψη με υπουργούς και παράγοντες του στρατού και των αρχών ασφαλείας, προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα των πρόσφατων διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.