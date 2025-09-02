Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι στον φίλο του Τραμπ

0
Τέσσερις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο...

Στην τελική ευθεία για πλήρη κατάληψη της Γάζας

0
Tελικές προετοιμασίες για την πλήρη κατάληψη του θύλακα. Ο...

«Εισβολή» Πούτιν και Λάνθιμου στη Βενετία

0
Άκρως πολιτική η φετινή «Μόστρα» με πολλές αναφορές στην...

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομείωση πολέμου.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

«Ο Πούτιν μας παρακολουθεί. Θέλουμε αποτροπή και όχι κλιμάκωση». Αυτό είναι το μήνυμα του Γενικού Επιθεωρητή των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ, για μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις υπό γερμανική διεύθυνση που ξεκίνησε ως προς το ναυτικό της σκέλος χθες και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου στην ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Συμμετέχουν άλλες 13 νατοϊκές χώρες και τον γενικό συντονισμό έχει από χθες το Ναυτικό Επιτελείο της Bundeswehr στο Ρόστοκ.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 8.000 Γερμανοί στρατιώτες, πάνω από 40 πλοία του πολεμικού ναυτικού, τουλάχιστον 30 πολεμικά αεροσκάφη και περίπου 1.800 στρατιωτικά οχήματα. Στόχος της άσκησης είναι να ενισχυθούν oι αποτρεπτικές δυνατότητες όχι μόνο της νατοϊκής συμμαχίας αλλά ειδικότερα της Γερμανίας. «H Bundeswehr πρέπει να εξασκηθεί ξανά και ξανά» τόνισε ο Κάρστεν Μπρόιερ.

Η άσκηση Quadriga 2025 περιλαμβάνει επιμέρους στάδια: εκτεταμένες ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, μεταφορά αρμάτων, ασκήσεις για ιατρική περίθαλψη και μεταφορά τραυματιών, καθαρισμός ναρκών και πολλά άλλα. Koμβικής σημασίας αναμένεται να έχουν οι ασκήσεις στο πεδίο που σχετίζονται με την τροφοδοσία και τη στρατηγική αξιοποίηση στρατευμάτων και εξοπλισμών από τη Λιθουανία, όπου βρίσκεται η 37η γερμανική ταξιαρχία.

Τεστ για τις γερμανικές αντοχές

«Η επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει πάντα μια προϋπόθεση: ένα εφοδιαστικό σύστημα που είναι λειτουργικό» τόνισε ο Μπρόιερ. Η Quadriga 2025 στην ουσία τεστάρει τα όρια αντοχής ολόκληρης της «αλυσίδας εφοδιασμού» σε ένα θεωρητικό σενάριο πολέμου και με τον τρόπο αυτό τα όρια των κρίσιμων γερμανικών υποδομών και εν τέλει της εσωτερικής ασφάλειας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει το τηλεοπτικό δίκτο n-tv, η επιμέρους άσκηση «Εθνικός Φρουρός» (Νational Guardian) θα δοκιμάσει επί του πεδίου τον τρόπο αντίδρασης εν ενεργεία στρατιωτικών και εφέδρων για την προστασία κρίσιμων αμυντικών υποδομών, όπως κόμβων εφοδιασμού και λιμανιών στη Γερμανία.

Κρίσιμη είναι και η επιμέρους ναυτική άσκηση «Bόρειες Ακτές» (Νοrthern Coasts), που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας εξαιτίας της σύνθετης φύσης της: αποσκοπεί στην προστασία των ναυτικών διόδων και τη διασφάλιση της μεταφοράς στρατευμάτων διά θαλάσσης με παράλληλη προάσπιση των ναυτικών υποδομών. «Ένας υποθετικός εχθρός δοκιμάζει τις αντοχές μας καθημερινά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός αντιναύαρχος Γιαν Κρίστιαν Κάακ.

Το ιδιαίτερο όμως στοιχείο της Quadriga 2025 είναι ότι συμπίπτει χρονικά με την επίσης στρατηγικής σημασίας ρωσική άσκηση Zapad 2025, που λαμβάνει επίσης χώρα στην περιοχή της Βαλτικής με 30.000 Ρώσους και 13.000 Λευκορώσους στρατιώτες. Για τον λόγο αυτό ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων ασκήσεων ως «προσομοίωση πολέμου» δεν αποτελεί υπερβολή. Για τους επικεφαλής πάντως των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, η χρονική σύμπτωση των δύο ασκήσεων δεν πρέπει να οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης Quadriga 2025 το γερμανικό λιμενικό έχει εκδώσει οδηγία καλώντας σκάφη αναψυχής και ιστιοπλοϊκά που πλέουν στην περιοχή να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην ευρύτερη περιοχή του Κιέλου, κρατώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από πολεμικά πλοία.

Πηγές: Bundeswehr, n-tv, tagesschau.de

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι στον φίλο του Τραμπ

Τέσσερις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πολωνός πρόεδρος ξεκινά το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό. Στις ΗΠΑ στοχεύει στην εύνοια του...
Διαβάστε περισσότερα

Στην τελική ευθεία για πλήρη κατάληψη της Γάζας

Tελικές προετοιμασίες για την πλήρη κατάληψη του θύλακα. Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς θα επιδιώξει να καταστεί το Κράτος της Παλαιστίνης πλήρες μέλος του ΟΗΕ.Ανταπόκριση Άρχισαν...
Διαβάστε περισσότερα

«Εισβολή» Πούτιν και Λάνθιμου στη Βενετία

Άκρως πολιτική η φετινή «Μόστρα» με πολλές αναφορές στην Παλαιστίνη, με Λάνθιμο, Σορεντίνο, Τζάρμους και μια ταινία για τα άδυτα του Κρεμλίνου με πρωταγωνιστή...
Διαβάστε περισσότερα

Ωφελεί τελικά η κατάργηση εθνικών αργιών;

Η Γαλλία φαίνεται να εξετάζει την ιδέα κατάργησης δύο εθνικών αργιών, με στόχο τη βελτίωση των δημοσιονομικών της. Ωφελεί όμως η κατάργηση αργιών την...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors