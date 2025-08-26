Ρήξη Αυστραλίας-Ιράν λόγω αντισημιτικών επιθέσεων

«Διπλωματικός πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αυστραλία και το Ιράν. Απελάθηκε ήδη ο Ιρανός πρεσβευτής στην Καμπέρα, με αντίμετρα απειλεί τώρα η Τεχεράνη.Ανταπόκριση από το Σϊδνεϋ

Η Αυστραλία απέλασε τον Ιρανό πρέσβη στην Καμπέρα και ανακοίνωσε την καταχώρηση των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» ως τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά από αποκαλύψεις ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από δύο αντισημιτικές επιθέσεις σε αυστραλιανό έδαφος. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μία σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Καμπέρας–Τεχεράνης και στέλνει αυστηρό μήνυμα ότι η χώρα δεν θα ανεχθεί ξένες παρεμβάσεις που απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι δήλωσε σήμερα ότι η ιρανική κυβέρνηση καθοδήγησε δύο αντισημιτικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και ο εμπρησμός της ισραηλινής συναγωγής Adass στην Μελβούρνη τον περασμένο Δεκέμβριο. Η άλλη επίθεση ήταν σε ένα εστιατόριο με εβραϊκή κουζίνα, το Lewis' Continental Kitchen στο Σύδνεϋ, στις 20 Οκτωβρίου 2024. Το εστιατόριο βρίσκεται στο διεθνώς γνωστό προάστειο Μπόντι, όπου κατοικοεδρεύουν χιλιάδες Αυστραλοί πολίτες εβραϊκής προέλευσης.

Ο κ. Αλμπανίζι είπε ότι η αυστραλιανή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ASIO) κατέληξε στο «βαθύτατα ανησυχητικό συμπέρασμα» πως το Ιράν βρισκόταν πίσω από δύο επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, μετά από συλλογή πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση απέλασε τον Ιρανό πρέσβη στην Καμπέρα και θα καταχωρήσει τον κλάδο του ιρανικού στρατού «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» ως τρομοκρατική οργάνωση.

«Το Ιράν επιχείρησε συγκάλυψη»

«Το Ιράν προσπάθησε να συγκαλύψει τη συμμετοχή του, αλλά η ASIO εκτιμά ότι βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις», δήλωσε σe σημερινή συνέντευξη Τύπου στην Καμπέρα ο Αυστραλός ηγέτης αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο το Ιράν να καθοδήγησε και άλλες επιθέσεις. «Ήταν καταφανώς ακραίες και επικίνδυνες πράξεις επιθετικότητας, ενορχηστρωμένες από ξένο κράτος επί αυστραλιανού εδάφους. Ήταν απόπειρες υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής και πρόκλησης διχόνοιας στον κόσμο μας», τόνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.«Οι πράξεις της κυβέρνησής μου», συμπλήρωσε, «στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: στεκόμαστε απέναντι στον αντισημιτισμό, απέναντι στη βία. Και στέλνουμε μήνυμα σε χώρες όπως το Ιράν που επιχειρούν να παρέμβουν: η επιθετικότητά σας δεν θα γίνει ανεκτή».

Εκτός της απέλασης του Ιρανού πρέσβη στην Καμπέρρα (κάτι που πράττει η Αυστραλία για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), η Αυστραλία ανέστειλε επίσης την λειτουργία της πρεσβείας της στην Τεχεράνη,. Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών, οι Αυστραλοί διπλωμάτες μεταφέρονται ή μεταφέρθηκαν σε τρίτη χώρα «για λόγους ασφαλείας». Το υπουργείο συστήνει στους Αυστραλούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στο Ιράν, ακόμα και εκείνοι που έλκουν την καταγωγή τους από εκεί ή έχουν συγγενείς στη χώρα. «Αν βρίσκεστε στο Ιράν φύγετε τώρα, εφόσον είναι ασφαλές να το πράξετε», συνέστησε η υπουργός Εξωτερικών Πέννυ Γουόνγκ. Παράλληλα όμως, στάλθηκε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να στοχοποιηθούν οι Αυστραλοί ιρανικής καταγωγής.

Ο Γενικός Διευθυντής της ASIO, Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε ότι ύστερα από «επίπονες έρευνες» της υπηρεσίας του αποκαλύφθηκαν οι δεσμοί ανάμεσα σε πρόσωπα του εγκλήματος στην Αυστραλία και διοικητών των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης». Σημείωσε όμως, ότι ενώ συνεχίζονται έρευνες για πιθανή ιρανική εμπλοκή σε άλλες επιθέσεις, το καθεστώς της Τεχεράνης δεν θεωρείται υπεύθυνο «για κάθε αντισημιτική πράξη στην Αυστραλία». Επίσης διασαφήνισε ότι κανείς από την ιρανική πρεσβεία στην Αυστραλία δεν συμμετείχε στις επιθέσεις. Αυτές καθοδηγούνταν αποκλειστικά από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, όπως είπε.

Τις σημερινές κινήσεις της αυστραλιανής κυβέρνησης χαιρέτισαν τόσο εβραϊκές οργανώσεις της Αυστραλίας όπως και οργανώσεις Ιρανοαυστραλών που είναι επικριτικοί για το καθεστώς στην πατρίδα τους. Σε μία νεότερη εξέλιξη, αυστραλιανά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι γνωστό πρόσωπο του υποκόσμου στη Μελβούρνη ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές ως ύποπτος για συνεργασία με ξένους κατασκόπους σε επίθεση εναντίον συναγωγής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνάδουν με τις μεθόδους που η συμμορία του συγκεκριμένου προσώπου προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες.

Αντίμετρα θα λάβει το Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα λάβει αντίμετρα, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπακαΐ να δηλώνει ότι η κατηγορία που έχει διατυπωθεί από την Αυστραλία απορρίπτεται πλήρως. «Κάθε ακατάλληλη και αδικαιολόγητη ενέργεια σε διπλωματικό επίπεδο θα έχει αντίστοιχη αντίδραση», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπακαΐ, όπως αναμεταδίδουν τα αυστραλιανά μέσα, είπε ότι τα μέτρα φαίνεται να είναι «επηρεασμένα από τις εσωτερικές εξελίξεις» στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Ανέφερε ότι οι αρμόδιοι Ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν επί του παρόντος το ζήτημα και καθορίζουν την κατάλληλη απάντηση.