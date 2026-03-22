Ρηνανία-Παλατινάτο: Νίκη CDU, νέο ρεκόρ για την Ακροδεξιά

Πρώτοι οι Χριστιανοδημοκράτες, πικρή ήττα για τους Σοσιαλδημοκράτες στις εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Υπερδιπλασιασμός για την AfD που καλπάζει και στη δυτική Γερμανία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Το 2026 αποκαλείται «σούπερ εκλογική χρονιά» για τη Γερμανία και αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό τεστ και για τις αντοχές του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο. Μετά τις εκλογές στο κρατίδιο της Βάδης-Bυρτεμβέργης όπου πρώτοι αναδείχθηκαν οι Πράσινοι, δεύτεροι οι Χριστιανοδημοκράτες και τρίτη η AfD, σειρά είχε σήμερα το κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου – επίσης στη δυτική Γερμανία.

Στην πρώτη θέση αναδεικνύονται σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση οι Χριστιανοδημοκράτες υπό τον Γκόρντον Σνίντερ με περίπου 30,6% και ξεκάθαρο προβάδισμα από τους Σοσιαλδημοκράτες του νυν τοπικού πρωθυπουργού Αλεξάντερ Σβάιτσερ, οι οποίοι κινούνται στο 26,9% (Πηγή για την DW: Infratest/ dimap).

Tρίτη δύναμη με υπερδιπλασιασμό των ποσοστών της αναδεικνύεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, που κινείται στο 20% – ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από αυτό που κατέκτησε πρόσφατα στη Βάδη-Bυρτεμβέργη (18,8%). Και στα δύο κρατίδια πάντως γίνεται λόγος για ιστορικά ρεκόρ δυτικής Γερμανίας.

Οι Πράσινοι στη Ρηνανία-Παλατινάτο κινούνται στο 7,7% και η Αριστερά μένει εκτός τοπικού κοινοβουλίου προς το παρόν, κάτω από το εκλογικό όριο του 5%.

Ανάσα για τον καγκελάριο Μερτς

Η επικράτηση των Χριστιανοδημοκρατών στη Ρηνανία-Παλατινάτο δίνει μια ανάσα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δεδομένου ότι είχε υψηλές προσδοκίες για «2 στα 2»: στο συγκεκριμένο κρατίδιο αλλά και στη στη Βάδη-Bυρτεμβέργη. Τελικά μόνο στο πρώτο κατάφερε να πετύχει τον στόχο του. Παρ' όλα αυτά η αποψινή βραδιά του δίνει αέρα, προκειμένου να προχωρήσει στο πακέτο φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση.

«Για ένα ισχυρό αποτέλεσμα με έναν ισχυρό υποψήφιο» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας των Χριστιανοδημοκρατών, Κάρστεν Λίνεμαν. Ο ίδιος ερμηνεύει το αποτέλεσμα στις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής ως «ψήφο εμπιστοσύνης στο κέντρο».

Ιστορική ήττα για τους Σοσιαλδημοκράτες

Από την άλλη πλευρά για τους Σοσιαλδημοκράτες, η δεύτερη θέση δεν συνιστά απλώς μια εκλογική ήττα. Μετά από 35 χρόνια στην εξουσία στο συγκεκριμένο κρατίδιο το SPD αποχωρεί από την ηγεσία της τοπικής κυβέρνησης.

Η συμπρόεδρος του κόμματος και υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μπέρμπελ Μπας, έκανε λόγο για «πικρό αποτέλεσμα, για το οποίο δεν είναι ωραίο να μιλά κανείς», ένα αποτέλεσμα που συνδέεται με την εικόνα του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο αντικαγκελάριος και έτερος συμπρόεδρος του κόμματος, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, τόνισε ότι είναι ώρα για μεταρρυθμίσεις στους Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν «σθεναρά». Παραδέχθηκε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εγείρει ερωτήματα για επιλογές προσώπων, ωστόσο όπως είπε, δεν σκοπεύει να αποφύγει το καθήκον που καλείται να επιτελέσει.

Το δυτικό momentum της γερμανικής Ακροδεξιάς

Όσο για την Εναλλακτική για τη Γερμανία η άνοδος στη δυτική Γερμανία είναι πλέον εμφανής και η ηγεσία του κόμματος μπορεί να πει ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο ανατολικογερμανικό φαινόμενο. «Το κόμμα θα κάνει εξαιρετική δουλειά στην αντιπολίτευση», δήλωσε η συμπρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ, τονίζοντας ότι η AfD είναι το ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης όχι μόνο στην ομοσπονδιακή βουλή αλλά επίσης στη Βάδη-Bυρτεμβέργη και τη Ρηνανία-Παλατινάτο.

O συμπρόεδρος της AfD Τίνο Κρουπάλα έκανε λόγο «για το καλύτερο αποτέλεσμα του κόμματος στη δυτική Γερμανία. Αν παραμείνει το 20%, μιλάμε για υπερδιπλασιαμό». Όπως είπε, καταρρίπτονται πλέον ισχυρισμοί, όπως του ΓΓ των Χριστιανοδημοκρατών, Κάρστεν Λίνεμαν, ότι η AfD είναι ένα «κόμμα διαμαρτυρίας». Όπως δήλωσε ο Κρουπάλα: «Μας ψήφισαν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται χειρωνακτικά, άνθρωποι της μεσαίας τάξης, εργάτες, όπως συνέβη και στη Βάδη-Bυρτεμβέργη».

Αν και μαθηματικά θα ήταν πιθανός ένας κυβερνητικός συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών και Εναλλακτικής για τη Γερμανία, πρακτικά δεν «βγαίνει», γιατί δεν συμφωνούν τα κόμματα για κάτι τέτοιο. Άρα ένα σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας απορρίπτεται.

Σύμφωνα με μια πρώτη ανάλυση του δικτύου ZDF αίσθηση προκαλεί επίσης ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πρώτο κόμμα με 21% στους νέους ηλικίας 18 με 24 ετών, ενώ έπονται με 19% η Αριστεράκαι οι Σοσιαλδημοκράτες.

Σημείωση: Εκτός από τις εκλογές στη Βάδη-Bυρτεμβέργη που ήδη διεξήχθησαν, αναμένονται επίσης οι εξής αναμετρήσεις:

06.09 Σαξονία-Άνχαλτ: Κρατιδιακές εκλογές

13.09 Κάτω Σαξονία: Δημοτικές εκλογές

20.09 Βερολίνο: Εκλογές τοπικού κοινοβουλίου

20.09 Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία: Κρατιδιακές εκλογές