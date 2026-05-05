Ρουμανία: Ανατροπή κυβέρνησης, πτώση δημοκρατικού τείχους

Στο Βουκουρέστι Σοσιαλδημοκράτες και ακροδεξιοί ανέτρεψαν την κυβέρνηση Μπολογιάν. Οι οικονομικές συνέπειες είναι σοβαρές, το πολιτικό κόστος υψηλό. Θα έρθουν στην εξουσία οι ακραίοι;Στη Ρουμανία, οι κυβερνήσεις σπάνια διαρκούν πολύ. Η τελευταία φορά που ένας πρωθυπουργός υπηρέτησε μια πλήρη θητεία ήταν από το 2004 έως το 2008. Από την πολιτική κρίση του 2012, η ​​Ρουμανία είχε έντεκα εκλεγμένους αρχηγούς κυβέρνησης, εκτός από επτά προσωρινούς πρωθυπουργούς. Επισήμως, συνολικά 19 διαφορετικά υπουργικά συμβούλια έχουν κυβερνήσει. Εν ολίγοις: Η χώρα είναι από καιρό χρόνια ασταθής. Τώρα, μια άλλη κυβέρνηση έχει πέσει στη Ρουμανία.

Την Τρίτη το υπουργικό συμβούλιο του εθνοφιλελεύθερου πρωθυπουργού Ιλίε Μπολόγιαν, ο οποίος είχε διατελέσει στο αξίωμα μόνο δέκα μήνες, κατέρρρευσε μετά από ψήφο δυσπιστίας στο κοινοβούλιο. Αλλά αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη κυβερνητική κρίση. Για πρώτη φορά στην μετακομμουνιστική ιστορία της Ρουμανίας, ένα κόμμα από το δημοκρατικό, φιλοευρωπαϊκό φάσμα – στην προκειμένη περίπτωση, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD)- ένωσε τις δυνάμεις του με ένα ακροδεξιό, φιλορωσικό κόμμα, τη Συμμαχία για την Ενοποίηση των Ρουμάνων (AUR) για να ρίξουν μια κυβέρνηση και στη συνέχεια να ψηφίσουν από κοινού.

Ενώ έχουν υπάρξει στο παρελθόν παραδείγματα τέτοιων κοινών ψηφοφοριών στο ρουμανικό κοινοβούλιο, αυτή η συντονισμένη, από κοινού σχεδιασμένη προσέγγιση, ήταν άνευ προηγουμένου. Έτσι, στην έκτη μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ, το τείχος κατά της ακροδεξιάς, που είχε υποστηριχτεί ρητά πέρυσι από όλα τα δημοκρατικά κοινοβουλευτικά κόμματα, έχει πέσει, ακόμη και αν το PSD υποβαθμίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης. Σε κάθε περίπτωση, οι τρέχουσες εξελίξεις θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για την ακροδεξιά να καταλάβει την εξουσία σε περίπτωση πρόωρων εκλογών.

Μια κρίση μεγάλης διάρκειας

Η τρέχουσα πτώση της κυβέρνησης προηγήθηκε μιας κρίσης διάρκειας ενός μήνα εντός του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Ιλίε Μπολογιάν. Αυτή κορυφώθηκε πριν από δύο εβδομάδες, όταν οι Σοσιαλδημοκράτες απέσυραν τους υπουργούς τους από την κυβέρνηση και άρχισαν να συγκεντρώνουν υπογραφές στο κοινοβούλιο για μια πρόταση μομφής.

Η κυβέρνηση Μπολογιάν ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις τον Ιούνιο του 2025 με φιλόδοξα σχέδια μεταρρυθμίσεων και εν μέσω μιας σοβαρής πολιτικής κρίσης, ως συνασπισμός τεσσάρων κομμάτων που βρήκαν κοινό έδαφος υπό τον τίτλο του φιλοευρωπαϊσμού: οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Εθνικοί Φιλελεύθεροι (PNL), η προοδευτική-φιλελεύθερη Ένωση «Σώστε τη Ρουμανία« (USR) και το Κόμμα της Ουγγρικής Μειονότητας στη Ρουμανία (UDMR).

Ένα δύσκολο πολιτικό νέο ξεκίνημα

Εκείνη την εποχή, η Ρουμανία είχε μόλις περάσει από δύο δύσκολες προεδρικές εκλογές -μία τον Νοέμβριο του 2024, η οποία ακυρώθηκε λόγω ξένων παρεμβάσεων και μία άλλη τον Μάιο του 2025, τις οποίες ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος AUR, Τζόρτζε Σιμιόν, έχασε σχετικά οριακά, λαμβάνοντας πάντως περισσότερο από το 46% των ψήφων. Προηγουμένως, τρία ακροδεξιά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του AUR, είχαν λάβει περίπου το 30% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές στο τέλος του 2024.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ρουμανίας, ο φιλελεύθερος-συντηρητικός πρώην ακτιβιστής της κοινωνίας των πολιτών Νικουσόρ Νταν, διεξήγαγε εκστρατεία μετά την εκλογή του τον Μάιο του 2025 για τη διατήρηση ενός τείχους προστασίας κατά της ακροδεξιάς και τον σχηματισμό ενός ισχυρού φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού. Αυτός προέκυψε με τη συμφωνία ότι οι Εθνικοί Φιλελεύθεροι θα όριζαν αρχικά τον Πρωθυπουργό, ακολουθούμενοι από τους Σοσιαλδημοκράτες μετά από δύο χρόνια.

Αυξήσεις φόρων και διοικητική μεταρρύθμιση

Η κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντά της μέσα σε μια σοβαρή οικονομική κρίση – με έλλειμμα προϋπολογισμού άνω του 9%, φθίνουσα ανάπτυξη, έναν διογκωμένο κρατικό και διοικητικό μηχανισμό και μια καθυστέρηση σε μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς. Μεταξύ των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης ήταν διάφορες αυξήσεις φόρων, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, το υπουργικό συμβούλιο εφάρμοσε μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην μετακομμουνιστική ιστορία της Ρουμανίας, η οποία περιελάμβανε τον κρατικό και διοικητικό μηχανισμό, τις κρατικές επιχειρήσεις και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση δεκάδων χιλιάδων θέσεων στον κυβερνητικό και τοπικό διοικητικό μηχανισμό, καθώς και την απλοποίηση των δομών εντός των κυβερνητικών υπηρεσιών και την κατάργηση περιττών και δαπανηρών θέσεων σε κρατικές επιχειρήσεις.

Η πιο αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση, η οποία ήδη οδήγησε σε κρίσεις εντός του συνασπισμού το περασμένο φθινόπωρο, ήταν η κατάργηση του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήματος για τους δημόσιους υπαλλήλους στο δικαστικό σώμα. Αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από την ηλικία των 50 ετών και να λαμβάνουν μέσες συντάξεις 5.000 ευρώ, σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν 15.000 ευρώ – η γενική μέση σύνταξη στη Ρουμανία κυμαίνεται μεταξύ 500 και 600 ευρώ. Η κυβέρνηση Μπολογιάν κατάργησε σταδιακά αυτές τις ειδικές συντάξεις και αύξησε την ηλικία συνταξιοδότησης. Παραμένει ασαφές εάν η μεταρρύθμιση θα διαρκέσει.

Σοσιαλδημοκράτες μόνο κατ΄όνομα

Παρόλο που οι αρχικές επιτυχίες των μεταρρυθμιστικών πολιτικών ήταν εμφανείς, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού, οι Σοσιαλδημοκράτες αντιτάχθηκαν ολοένα και περισσότερο στην πορεία του Μπολογιάν τους τελευταίους μήνες. Σε αντίθεση με ό,τι υποδηλώνει το όνομά του, το PSD είναι ένα πρώην κομμουνιστικό κόμμα, που τώρα εκπροσωπεί λαϊκιστικές και δεξιές εθνικιστικές θέσεις και έχει ακόμη και μια μικρή ακροδεξιά πτέρυγα.

Ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες, μέσω της προηγούμενης συμμετοχής τους στην κυβέρνηση, δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την οικονομική κρίση και τις καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις στη Ρουμανία, ωστόσο φέρουν σε μεγάλο βαθμό ευθύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλέον εκδιωχθείς πρωθυπουργός Μπολογιάν χαρακτήρισε την ψήφο δυσπιστίας κατά της κυβέρνησής του ως «απατηλή, κυνική και τεχνητή» και κατηγόρησε το PSD ότι «έπαιξε τον ρόλο της αντιπολίτευσης» από την αρχή της κυβέρνησης.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Η κοινή δράση των Σοσιαλδημοκρατών και της ακροδεξιάς έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία και κριτική σε όλη την Ευρώπη, ιδίως στις τάξεις της Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο ανήκει το PSD. Τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Ρουμανία είναι ασαφές. Επισήμως, ο πρόεδρος μπορεί πάντα να προτείνει έναν υποψήφιο για το αξίωμα του Πρωθυπουργού και να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Το διορισμένο υπουργικό συμβούλιο πρέπει στη συνέχεια να αντιμετωπίσει ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο. Εάν αποτύχει, η διαδικασία ξεκινά από την αρχή.

Ο πρόεδρος μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το πράξει. Μεταξύ των εθνικών φιλελευθέρων, μια φράξια του κόμματος τάσσεται υπέρ του σχηματισμού νέας κυβέρνησης με τους Σοσιαλδημοκράτες. Το USR και το UDMR αντιτίθενται σε έναν νέο συνασπισμό με το PSD. Το ακροδεξιό AUR έχει επανειλημμένα αποκλείσει έναν συνασπισμό με το PSD, καθώς το θεωρεί «κόμμα του κατεστημένου». Το ενδιαφέρον τους είναι να προκαλέσουν νέες εκλογές το συντομότερο δυνατό, επειδή τώρα μπορούν να ελπίζουν σε ακόμη περισσότερες ψήφους σε σύγκριση με το 2024.

Ωστόσο, ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκουσορ Νταν απέκλεισε μια τέτοια εξέλιξη. Χαρακτήρισε την ψήφο δυσπιστίας «δημοκρατική απόφαση» και προέτρεψε για ηρεμία. Δήλωσε ότι υπάρχει μια φιλοδυτική, φιλοευρωπαϊκή συναίνεση στη χώρα. Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαβουλεύσεων και των συνταγματικών διαδικασιών, πρόσθεσε, «θα έχουμε για άλλη μια φορά μια φιλοδυτική κυβέρνηση».

