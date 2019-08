Τα σανδάλια με κάλτσες θεωρούνταν για χρόνια ‘έγκλημα για την αστυνομία μόδας’. Ταυτίστηκαν με τους Γερμανούς. Πόσο γερμανική είναι όμως η τάση και πόσο πραγματικά κακόγουστη;Τα σανδάλια με λευκές κυρίως κάλτσες, τα προηγούμενα χρόνια θεωρούνταν στη μόδα τουλάχιστον έγκλημα καθοσιώσεως. Και οι λόγοι δεν ήταν μόνο αισθητικοί αλλά και πρακτικοί. Τα ερωτήματα που ετίθεντο ήταν για παράδειγμα, ποιος ο λόγος όταν κάνει ζέστη και φοράς σανδάλια για μεγαλύτερη δροσιά παράλληλα να φοράς κάλτσες; Ή όταν πάλι βρέχει γιατί να φοράς σανδάλια με κάλτσες αφού αυτά δεν σε προστατεύουν;

Οι Γερμανοί τουρίστες όμως έδειχναν να αδιαφορούν για όλα αυτά και ανερυθρίαστα κυκλοφορούσαν ανά τον κόσμο με τα άνετα σανδάλια τους σε συνδυασμό με λευκές κάλτσες, κυρίως του τένις. Δεν είναι όμως βέβαιο πως είναι οι Γερμανοί ήταν εκείνοι που πρώτοι κατέθεσαν αυτή τη στυλιστική πρόταση.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα ιστορικών, οι αρχαίοι Ρωμαίοι συνήθιζαν αυτό του το λουκ. Άγνωστο δεν ήταν ούτε στους αρχαίους Αιγυπτίους αλλά ούτε και στους Ιάπωνες, οι οποίοι φορούσαν σαγιονάρες με κάλτσες. Αποτελούσε μέρος της παραδοσιακής τους φορεσιάς κυρίως κατά τις τελετές του τσαγιού.

Πρωτοπόροι τουρίστες….

Το γεγονός ότι η μόδα των σανδαλιών με τις κάλτσες ταυτίστηκε με τους Γερμανούς οφείλεται στους τουρίστες. Οι Γερμανοί θεωρούνται πρωταθλητές στον τουρισμό και μετέφεραν σε όλο τον κόσμο αυτή την περίεργη και για χρόνια κακόγουστη μόδα. Ήθελαν απλά να αισθάνονται άνετα και σαν στο σπίτι τους και δεν τους ένοιαζαν τα περίεργα σχόλια του τύπου πως θα έπρεπε να υπάρχει μια αστυνομία μόδας που να μην τους επιτρέπει να κυκλοφούν έτσι.

Η γνωστή γερμανική εταιρεία Birkenstock ιδρύθηκε το 1774 και το πρώτο ζευγάρι σανδάλια που μοιάζει με τα σημερινά σχεδιάστηκε το 1964. Έγιναν γνωστά στην Αμερική από τη σχεδιάστρια Μαρκό Φρέιζερ και αγαπήθηκαν κυρίως από τους χίπις.

Τα τελευταία χρόνια έγιναν δημοφιλή για τον αναπαυτικό, ορθοπεδικό σχεδιασμό τους. Όταν πριν από περίπου δέκα χρόνια σταρ του Χόλυγουντ ξεκίνησαν να τα φοράνε άρχισαν να γίνονται της μόδας. Ακόμη τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά περιοδικά μόδας έγραψαν για τη μεγάλη αλλαγή. Μια τάση no go μετατράπηκε σε must have. Εδώ και μια δεκαετία περίπου, μύθοι της μόδας όπως η Miu Miu, αλλά και πολλοί άλλοι, παρουσιάζουν τα μοντέλα τους στην πασαρέλα με σαγιονάρες και κάλτσες.

Οι Γερμανοί τουρίστες ίσως να μαθαίνουν για κάποιες από αυτές τις τάσεις μέσα από την τηλεόραση και τα περιοδικά μόδας. Ίσως και όχι. Σίγουρα όμως υπήρξαν άθελα τους πρωτοπόροι σε μια μόδα που κατέκτησε τον κόσμο.

Ελίζαμπεθ Γκερνιέ

Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου