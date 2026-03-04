Σε πλήρη εξέλιξη ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 1.600 ισραηλινές και 2.000 αμερικανικές επιθέσεις. Καταρρίφθηκε ιρανικό μαχητικό.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από τα ξημερώματα σήμερα ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. Στο στόχαστρο κυβερνητικά κτήρια στις ανατολικές συνοικίες της Τεχεράνης. Από τις πρώτες νυχτερινές ώρες σφυροκοπούνται σημεία-κλειδιά του διοικητικού μηχανισμού των Φρουρών της Επανάστασης. Βομβαρδίστηκαν δύο επιτελικά κέντρα του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλα δύο του σώματος εθελοντών Μπασίτζ, που συμμετείχε ενεργά στην καταστολή των πρόσφατων πολύνεκρων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της τρέχουσας αναμέτρησης με το Ιράν, καταρρίφθηκε ιρανικό μαχητικό αεροπλάνο από ένα ισραηλινό F-35. Δεκάδες στόχοι επλήγησαν στις πόλεις Ισπαχάν και Σιράζ, ενώ ενδιαφέρον προκαλεί η σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του IDF, σύμφωνα με την οποία οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τηρούν διαρκή στενή επικοινωνία με τα γενικά επιτελεία των αραβικών χωρών του Κόλπου, παρότι μόνο το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η επισήμανση αυτή του ισραηλινού στρατού σημειώνεται τη στιγμή που, για ακόμα μία φορά, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν στη Σαουδική Αραβία διυλιστήριο της Aramco, που ανήκει στο σαουδαραβικό δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το χθεσινοβραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ισραηλινής κρατικής τηλεόρασης, το κύριο ρεπορτάζ αναδείκνυε ως εξαιρετικά υπαρκτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση του Ριάντ να αποφασίσει σύντομα να μπει στον πόλεμο κατά του Ιράν, ύστερα από ιρανικές επιθέσεις «εκατοντάδων πυραύλων και με πάνω από χίλια drones», στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στρατιωτικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά ύστερα από την προχθεσινή απειλή (2/3) των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα πλήξουν κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τα διασχίσει. Παρά τη διαβεβαίωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης (CENTCOM) ότι μεταξύ των 2.000 ιρανικών στόχων που έπληξε μέχρι στιγμής -συμπεριλαμβανομένων και των μοναδικών, όπως τονίστηκε, ένδεκα ιρανικών πλοίων που βρίσκονταν στον Περσικό Κόλπο- οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες δεν δείχνουν να πείθονται εάν πράγματι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ενδεικτικοί είναι οι προβληματισμοί του Έλληνα Υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, μιλώντας χθες στο πρακτορείο Reuters, σχολιάζοντας σχετικά τον de facto αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ εδώ και τέσσερις ημέρες.

Στάση τακτικού λιβανικού στρατού

Στον Λίβανο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά της Χεζμπολάχ, η οποία από χθες το βράδυ εκτοξεύει πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ. Χθες βράδυ ήχησαν οι σειρήνες σε Τελ Αβίβ και Χάιφα, ενώ οι εκτοξεύσεις drones συνεχίστηκαν και σήμερα, από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες, στοχεύοντας ακόμα νοτιότερα, έως την Ιερουσαλήμ. Όλες οι επιθέσεις της οργάνωσης αναχαιτίσθηκαν, χωρίς να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή θύματα.

Από την άλλη, για πρώτη φορά ενεργό δράση ανέλαβε και ο τακτικός λιβανικός στρατός, τοποθετώντας φυλάκια για να εμποδίσει δυνάμεις της Χεζμπολάχ να μετακινηθούν νοτιότερα προς το Ισραήλ.

