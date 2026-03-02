Σε συναγερμό η Κύπρος: εκκενώνονται οι Βάσεις

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται Κυπριακή Δημοκρατία και Βρετανικές Βάσεις υπό τον φόβο νέου χτυπήματος στην περιοχή. Εκκενώθηκαν οι Βάσεις και το αεροδρόμιο Πάφου.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Λίγα λεπτά μετά το μεσημέρι και δώδεκα ώρες μετά το χτύπημα με drone σε αεροδιάδρομο της Βάσης RAF Ακρωτηρίου, στην επικράτεια των Βρετανικών Βάσεων ήχησαν ξανά σειρήνες και απογειώθηκαν πολεμικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν, σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, δύο drones που στόχευαν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, η Διοίκηση των Βάσεων απέστειλε μαζικά μηνύματα στα κινητά των εργαζομένων, στα οποία γινόταν λόγος για συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας, με τους εργαζόμενους να καλούνται να εκκενώσουν την περιοχή των στρατιωτικών βάσεων. Η εκκένωση των Βάσεων από το προσωπικό έγινε από εναλλακτικές εξόδους, αφού η κεντρική πύλη σφραγίστηκε με οδηγίες του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Σε συναγερμό τέθηκαν και οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδίδει διάταγμα υποχρεωτικής εκκένωσης των Ελληνοκυπρίων που ζουν σε περιοχές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέλη της Πολιτικής Άμυνας της χώρας, τα οποία δίνουν οδηγίες για ασφαλή εκκένωση.

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η Πάφος, όπου εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της πόλης, καθώς, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ, οι αρχές έχουν πληροφορίες για αυξημένο κίνδυνο χτυπήματος κατά του αεροδρομίου και κατά της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου». Σύμφωνα τα όσα μεταδίδονται από την Πάφο, λόγω της απειλής για την ασφάλεια δόθηκε εντολή σε επιβάτες και προσωπικό να εγκαταλείψουν άμεσα το κτήριο του αεροδρομίου και να συγκεντρωθούν στους χώρους στάθμευσης, ενώ αποφασίστηκε και η ακύρωση όλων των πτήσεων από και προς την Πάφο.

Δυσαρέσκεια για Βρετανία

Τα νέα δεδομένα και οι πληροφορίες για νέα επίθεση στις Βρετανικές Βάσεις δεν σχολιάστηκαν ακόμη από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνθηκε το πρωί στον λαό με διάγγελμα και αναφέρθηκε στο χθεσινό «περιστατικό» λέγοντας ότι μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων της RAF Ακρωτηρίου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Υποστήριξε επίσης ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα η Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη εξέφρασε δυσαρέσκεια για την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να εγκρίνει αμερικανικό αίτημα για χρήση των Βρετανικών Βάσεων. Παρά το ότι, όπως σημείωσε ο Εκπρόσωπος, «υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για άλλον λόγο πέραν του ανθρωπιστικού».

