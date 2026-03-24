Στάινμαϊερ: Ο πόλεμος «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»

Σε βαρυσήμαντες δηλώσεις για τον πόλεμο στο Ιράν προέβη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ. Σαφής έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου.Εκτενή αναφορά στις επίκαιρες γεωπολιτικές εξελίξεις έκανε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ το πρωί της Τρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Βερολίνο για τα 75 χρόνια από την επανίδρυση του υπουργείου Εξωτερικών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (η ακριβής ημερομηνία της επανίδρυσης ήταν η 15η Μαρτίου του 1951).

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ο Γερμανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «ήταν ένα πολιτικά μοιραίο λάθος». Επιπλέον «ήταν ένας πόλεμος που πραγματικά θα μπορούσε να αποφευχθεί, δεν ήταν απαραίτητος, εφόσον ο στόχος του ήταν να μην αποκτήσει την πυρηνική βόμβα το Ιράν». Μάλιστα, ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος «κατά την εκτίμησή μου, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο». Πρόσφατη είναι άλλωστε η προειδοποίηση του Γερμανού Προέδρου περί «ωμότητας στη διεθνή σκηνή».

Το dpa σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας φάνηκε να τηρεί αποστάσεις από την αμερικανική κυβέρνηση, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να γίνει πιο πραγματιστική και πιο αποφασιστική», αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε το διεθνές δίκαιο». Με άλλα λόγια, διευκρίνισε ο πρώτος πολίτης της χώρας, «η εξωτερική πολιτική μας δεν γίνεται πιο πειστική με το να μην χαρακτηρίζουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου μία παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη

Εν μέσω χειροκροτημάτων, ο Γερμανός Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στην αξία του διεθνούς δικαίου, προειδοποιώντας, σε ελεύθερη μετάφραση, ότι «δεν είναι σαν ένα ρούχο που απλώς το βγάζουμε, μόνο και μόνο επειδή το ίδιο κάνουν και οι άλλοι». Αντιθέτως, «αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης για όλους όσοι δεν συγκαταλέγονται στις μεγάλες δυνάμεις».

Σε αυτά τα συμφραζόμενα μάλιστα, ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεμελιωθεί στη βάση του δικαίου και «θα κατέρρεε, εάν υιοθετούσαμε την κοσμοθεωρία της ωμής ισχύος». Αντιθέτως, τόνισε, «μία ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη αποτελεί γεωπολιτική επιταγή των καιρών». Υπενθυμίζεται ότι ο Στάινμαϊερ είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών τόσο στην πρώτη (2005-2009) όσο και στην τρίτη (2013-2017) κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ.

Πηγή: dpa

