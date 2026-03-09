Στην Κύπρο Μητσοτάκης-Μακρόν και τουρκικά F-16

Συντονισμός δυνάμεων από Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη-Μακρόν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο την ώρα που στα κατεχόμενα έφταναν τουρκικά μαχητικά F-16.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Μηνύματα στήριξης προς την Κύπρο έστειλαν κατά την ολιγόωρη επίσκεψή τους στο νησί οι ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Μητσοτάκης και Μακρόν προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο λίγο πριν από το μεσημέρι και έτυχαν υποδοχής από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθως παρακάθισαν σε τριμερή συνάντηση για ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων, και γύρω στις 14:30 προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στην Κυπριακή Δημοκρατία και τόνισε ότι όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη». Δήλωσε επίσης ότι κατά τη συνάντηση υπογράφηκε κοινό κείμενο με το οποίο γίνεται η δέσμευση για στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας. Αναφέρθηκε στην επίθεση με drone στις Βρετανικές Βάσεις, η οποία -όπως είπε- οδήγησε τη Γαλλία να στείλει αντιαεροπορικό σύστημα και μία φρεγάτα στο νησί. Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, σημείωσε, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Χριστοδουλίδης: Αναγκαία η ασφάλεια

Απευθυνόμενος στους δύο ηγέτες ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι η παρουσία τους στην Κύπρο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη προσθέτοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει συλλογική ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Αναφερόμενος στην αποστολή στρατιωτικών φρεγατών και αντιαεροπορικών συστημάτων στην Κύπρο από τις δύο χώρες, ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, προσθέτοντας πως η αλληλεγγύη αναδεικνύει την κοινή πεποίθηση για την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε επίσης ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, και διατηρεί τον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετεί όλο αυτό το διάστημα.

F-16 στα κατεχόμενα

Στο μεταξύ, στα κατεχόμενα έφτασαν σήμερα το πρωί έξι τουρκικά μαχητικά αλλά και συστήματα αεράμυνας. Την ανακοίνωση της αποστολής μαχητικών έκανε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επικαλούμενο «λόγους ασφαλείας υπό το φως των εξελίξεων στην περιοχή». Στην πρώτη του αντίδραση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η απόφαση της Τουρκίας είναι αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ. «Ό, τι και να πράξει η Τουρκία, ό,τι και να φέρει, δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη» σημείωσε ο Κύπριος Πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντησή του με τους ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, σήμερα στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί υπουργικό συμβούλιο υπό τον Ταγίπ Ερντογάν, όπου θα συζητηθούν τα σχέδια σταδιακής εφαρμογής που έχει προετοιμάσει η Τουρκία για την ασφάλεια των κατεχομένων.

