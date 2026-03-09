Αναζήτηση

Πάνω από τα 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του μαύρου χρυσού ξεπέρασε τα 100 δολάρια...

Νέος Ηγέτης της Επανάστασης εν μέσω αντιρρήσεων

Ο Μουτζταμπά Χαμενεΐ αναδείχθηκε παμψηφεί Ηγέτης της Επανάστασης, παρά...

Στην Κύπρο Μητσοτάκης-Μακρόν και τουρκικά F-16

Συντονισμός δυνάμεων από Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη-Μακρόν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου...

Στην Κύπρο ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Βάντεφουλ

Μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τoν Γερμανό ΥΠΕΞ. Oι συνομιλίες στη Λευκωσία επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή και στις περιφερειακές επιπτώσεις του πολέμου.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ έφτασε το βράδυ της Δευτέρας στην Κύπρο για έκτακτη επίσκεψη, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, πριν μεταβεί στο Ισραήλ.

«Αυτές τις ημέρες εκφράζουμε ιδιαίτερη αλληλεγγύη προς τον Ευρωπαίο εταίρο μας, μετά την ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν που δέχθηκε η χώρα την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Βάντεφουλ θα έχει το πρωί της Τρίτης στη Λευκωσία πολιτικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Καλυμμένη» στρατιωτικά η Κύπρος

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από τη Λευκωσία δεν τίθεται θέμα νέου αιτήματος βοήθειας προς τη Γερμανία από την κυπριακή πλευρά. Μετά από σχετική ερώτηση της DW για το αν η Λευκωσία προτίθεται να επαναφέρει ζήτημα γερμανικής συνδρομής, κυβερνητικές πηγές αρκέστηκαν να πουν ότι για την ώρα δεν υπάρχει μια τέτοια πρόθεση ή ανάγκη.

Σημειωτέον ότι η γερμανική φρεγάτα Βόρεια Ρηνανία-Bεστφαλία βρίσκεται στο λιμάνι της Λεμεσού από χθες, Κυριακή, στο πλαίσιο της νατοϊκής αποστολής UNIFIL (Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ για τον Λίβανο).

Aπαντώντας σε σχετική ερώτηση στο κυβερνητικό μπρίφινγκ της Δευτέρας στο Βερολίνο, εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Άμυνας επανέλαβε ότι η γερμανική φρεγάτα βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής, ωστόσο, η ευρύτερη κατάσταση στην περιοχή αξιολογείται καθημερινά.

Συνάντηση με τον υπ. Εξωτερικών των ΗΑΕ

Το βράδυ της Δευτέρας ο Γιόχαν Βάντεφουλ συνάντησε στην Κύπρο τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σεΐχη Αμπντάλα μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν.

«Κοινός μας στόχος: να αποφύγουμε την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή και να αποτρέψουμε μια σοβαρή ενεργειακή κρίση», ανέφερε σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση στην πλατφόρμα X ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών, τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου .

Όπως τόνισε, το Ιράν «πρέπει να τερματίσει αμέσως τις αυθαίρετες επιθέσεις του εναντίον αμέτοχων χωρών και των πληθυσμών τους».

Μάρτιος 2025

