Στο στόχαστρο της τουρκικής Δικαιοσύνης το ΡΛΚ

Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ επικρίνει δριμύτατα την τουρκική Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για απειλή κατά της δημοκρατίας στη χώρα.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις για το συνεχιζόμενο κύμα καταστολής κατά μελών του κόμματος της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με εισαγγελικές παρεμβάσεις, κυρίως στελέχη των δήμων που ανήκουν στην αντιπολίτευση, προφυλακίζονται κατηγορούμενα για υποθέσεις διαφθοράς και στη θέση τους διορίζονται ειδικοί διαχειριστές. Πολλοί βλέπουν απειλή κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (PΛK) Οζγκιούρ Οζέλ, σε συγκέντρωση χθες στην Κωνσταντινούπολη, επέκρινε δριμύτατα τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και τον υπουργό Δικαιοσύνης για τις συνεχιζόμενες έρευνες στους δήμους του ΡΛΚ και τον πρόσφατο διορισμό διαχειριστή στο επαρχιακό γραφείο του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Οζέλ περιέγραψε τον υπουργό Δικαιοσύνης ως «κούκο», που κρύβεται πίσω από τη φράση «η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη». Ο Οζέλ, μιλώντας σε ένα πολυπληθές και εξαγριωμένο ακροατήριο, είπε ανοικτά ότι το δικαστικό σώμα έχει οδηγήσει την Τουρκία σε ένα «βρώμικο μονοπάτι», υπονομεύοντας την αξία των εκλογικών εντολών, των επίσημων εγγράφων και των ελεύθερων εκλογών.

Υπό εξέταση ισχυρισμοί για νοθεία ψήφων στο συνέδριο του CHP

Η Τουρκία αντιμετωπίζει τώρα ένα καθεστώς που σφετερίζεται την εξουσία και τη Δημοκρατία, είπε ο Οζέλ. Η δικαστική απόφαση της περασμένης Τρίτης να καθαιρέσει τον επικεφαλής του επαρχιακού γραφείου του ΡΛΚ ακουμπάει και σε μια παρόμοια εκκρεμούσα δίκη που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου για την εθνική ηγεσία του ΡΛΚ. Το δικαστήριο θα εξετάσει τους ισχυρισμούς για νοθεία ψήφων στο συνέδριο του ΡΛΚ τον Νοέμβριο του 2023, που φέρεται να είχε σκοπό την ανατροπή του αποτελέσματος των προκριματικών εκλογών και την αλλαγή της τότε ηγεσίας του.

Εάν αυτή τη φορά το δικαστήριο δεχτεί τους ισχυρισμούς περί νοθείας, θα μπορούσε να εκδιώξει τον Οζγκιούρ Οζέλ μαζί με αρκετούς άλλους, συμπεριλαμβανομένου του έγκλειστου πρώην δημάρχου Ιμάμογλου, για να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών. Αν πράγματι ακυρωθεί το συνέδριο του κόμματος το 2023, τότε μπορεί να επανέλθει στην ηγεσία του κόμματος ο τελευταίος αρχηγός πριν από τον Οζγκιούρ Οζέλ, δηλαδή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Λέγεται, δε, ότι ορισμένα στελέχη και βουλευτές του ΡΛΚ έχουν ήδη αρχίσει να συναντώνται με τον πρώην ηγέτη του, ενώ πολλοί άλλοι έχουν ζητήσει διορισμούς.

Μάρτιος 2025

