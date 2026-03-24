Συνέχιση του πολέμου εν αναμονή επαφών ΗΠΑ-Ιράν

Ενώ προετοιμάζονται οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Εκφράζονται επικρίσεις για τα σχέδια της Μοσάντ που αφορούν την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Η πολεμική ρουτίνα μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζεται αδιάκοπα, με την Τεχεράνη να έχει πραγματοποιήσει συνολικά οκτώ βαλλιστικές επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων. Σειρήνες ήχησαν χθες το βράδυ στην Ντιμόνα, στο Αράντ και στο Εϊλάτ, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές ή θύματα, μετά από επιτυχείς αναχαιτήσεις πάνω από την Ιερουσαλήμ και την έρημο της Ιουδαίας. Θραύσματα κατέπεσαν στα περίχωρα της Μπεέρ Σέβα στον Νότο, ενώ στον Βορρά υλικές ζημιές και τουλάχιστον τρεις τραυματίες αναφέρθηκαν στις κωμοπόλεις Νέσερ και Ναχαρίγια. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε drone που προκάλεσε υλικές ζημιές στον παραμεθόριο οικισμό Λιμάν στον Βορρά, ενώ δεκάδες πύραυλοι της οργάνωσης αναχαιτίσθηκαν πάνω από τη Χάιφα και άλλες πόλεις του βόρειου Ισραήλ. Ωστόσο, η σοβαρότερη ιρανική επίθεση έγινε σήμερα το πρωί προκαλώντας τέσσερις εστίες υλικών ζημιών στο Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας επτά άτομα. Πυραυλικά θραύσματα κατέπεσαν και στις πυκνοκατοικημένες πόλεις Νετάνια, Πέταχ Τίκβα και Ρος Χα-Άιν, που βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το Τελ Αβίβ.

Αλλά και στο Ιράν σημειώθηκε σειρά ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναφέρθηκαν εκρήξεις στην πόλη Ταμπρίζ του βορειοδυτικού Ιράν, στα σύνορα με το κουρδικό Βόρειο Ιράκ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, αμερικανικά μαχητικά έπληξαν γραφεία της κρατικής εταιρείας παροχής φυσικού αερίου στο Ισπαχάν και το Χοραμσάρ, ενώ ο IDF ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σήμερα το πρωί σειρά επιδρομών στην Τεχεράνη, ανταπαντώντας στη σημερινή βαλλιστική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ.

Η ατζέντα των επικείμενων επαφών ΗΠΑ-Ιράν

Πάντως, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις επί του πεδίου, πληθαίνουν οι διαρροές σχετικά με την ατζέντα που φέρεται ότι θα απασχολήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν στις επικείμενες επαφές τους, που όπως όλα δείχνουν, θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κατόπιν παρασκηνιακών ενεργειών της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Αιγύπτου. Εκ μέρους του Λευκού Οίκου θα παραστούν οι διαμεσολαβητές Γουίτκοφ και Κούσνερ και ο Αντιπρόεδρος Βανς, ενώ από ιρανικής πλευράς φημολογείται έντονα ότι θα παραστεί ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ – παρά τις επίμονες επίσημες διαψεύσεις της Τεχεράνης περί της πρόθεσής της να αρχίσει διάλογο με την Ουάσιγκτον.

Όπως προκύπτει από αναφορές ισραηλινών και αμερικανικών μέσων, στα 15 σημεία του πλαισίου συμφωνίας που θα τεθεί στο τραπέζι περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί εκτός Ιράν όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το καθεστώς, ενώ αναμένεται να συμφωνηθεί ότι η Ρωσία θα αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μεταφοράς του. Επίσης, θα τεθεί στο τραπέζι η δέσμευση της Τεχεράνης να διακόψει για μία πενταετία την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων, ενώ αναμένεται να διευθετηθεί διμερώς η διασφάλιση της ελευθερίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Επικρίσεις κατά των επιχειρησιακών σχεδίων της Μοσάντ

Στο μεταξύ, με αφορμή την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αρχίσει επαφές με το Ιράν, τις τελευταίες μέρες εκφράζονται σε ΗΠΑ και Ισραήλ επικριτικές απόψεις για το σχέδιο που φέρεται να εκπόνησε η Μοσάντ και ο διοικητής της, που υποσχόταν ότι θα κινητοποιηθούν Ιρανοί διαδηλωτές και μαζί με τις εθνοτικές μειονότητες της χώρας θα ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς «εκ των έσω». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άμος Γιάντλιν, τέως διοικητής των μυστικών υπηρεσιών του στρατού και, μετέπειτα, επί σειρά ετών διευθυντής της ισραηλινής δεξαμενής σκέψης INSS, που χαίρει γενναίας ετήσιας κρατικής επιχορήγησης, μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο χαρακτήρισε «φαντασιώσεις» τα σενάρια που θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εισβολή χερσαίων δυνάμεων. Από την άλλη, καλά πληροφορημένοι κύκλοι στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι οι επικρίσεις που εκφράζονται εντάσσονται στη «μάχη της διαδοχής» του Νταβίντ Μπαρνέα, η θητεία του οποίου στη Μοσάντ λήγει σύντομα.

