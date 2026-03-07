Τα τουρκογενή κράτη υπό τις φτερούγες της Άγκυρας

Με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της στην περιοχή, σε μια περίοδο πολέμου η Τουρκία επιδιώκει την ευθυγράμμιση των τουρκογενών κρατών υπό την διπλωματική της ηγεσία.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής να γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, η Άγκυρα συνεχίζει να αναζητά διπλωματικά μέσα για να προωθήσει μια ειρηνευτική διαδικασία, αποφεύγοντας παράλληλα μια επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή. Η άτυπη συνάντηση σήμερα Σάββατο των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών είναι μια τέτοια ευκαιρία. Ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του στον Οργανισμό ενώ οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών αναμένεται επίσης να γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Στο επίκεντρο το Αζερμπαϊτζάν

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η Τουρκία και ο νυν πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και οι χώρες μέλη Καζακστάν, Κιργιστάν και Ουζμπεκιστάν, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Είναι σημαντικό ότι η Τουρκία καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις των Ιρανικών drones στο Αζερμπαϊτζάν με χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, που τόνιζε ότι πρέπει σταματήσουν οι επιθέσεις ιρανικών drones που στοχεύουν τρίτες χώρες, εννοώντας τις ιρανικές επιθέσεις στον θύλακα του Ναχιτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν.

Στη σημερινή συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκογενών κρατών, τα κράτη μέλη θα συζητήσουν τις παγκόσμιες και περιφερειακές εξελίξεις και θα αξιολογήσουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ο Χακάν Φιντάν θα τονίσει την ανάγκη επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού και θα δηλώσει ότι η στοχοποίηση τρίτων χωρών στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν πρέπει να τερματιστεί. Θα επιστήσει δε την προσοχή στη σημασία της υιοθέτησης κοινής στάσης από τα κράτη μέλη για το άνοιγμα χώρου για διπλωματία.

Αναφορές και στο ψευδοκράτος

Είναι σημαντικό ότι το ψευδοκράτος θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας θα τονίσει την ανάγκη τερματισμού της απομόνωσης, που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι. Στη συνάντηση θα υπογραμμιστεί η σημασία της ανάπτυξης των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων των κρατών μελών του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών με τα κατεχόμενα, κάτι που παρά τις συνεχείς προσπάθειες της, δεν έχει ακόμα επιτύχει η Άγκυρα.

