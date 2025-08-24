Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για τη Σερβία;

Στη Σερβία, οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν με βάναυσο τρόπο τους διαδηλωτές και φέρεται να συνεργάζονται ακόμη και με εγκληματικές συμμορίες. Θα επηρεάσει η κατάσταση τη σχέση με την ΕΕ;H κατάσταση στη Σερβία είναι τεταμένη: Καθημερινά υπάρχουν νέες αναφορές για αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών, συλλήψεις και κατηγορίες ότι η κυβέρνηση της χώρας των Δυτικών Βαλκανίων προσλαμβάνει εγκληματικές συμμορίες εναντίον του ίδιου του άμαχου πληθυσμού της. Από την κατάρρευση ενός στέγαστρου σιδηροδρομικού σταθμού στη βόρεια σερβική πόλη Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024, σκοτώνοντας 16 άτομα, οι διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης της Σερβίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές για μεγάλο χρονικό διάστημα- αλλά τις τελευταίες ημέρες, η βία έχει κλιμακωθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας, Βελιγραδίου και άλλων πόλεων. Και ο δεξιός λαϊκιστής πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, θέλει τώρα να καταστείλει ακόμη πιο σκληρά τις διαμαρτυρίες.

Πώς αντιδρούν οι Βρυξέλλες στις πρόσφατες κλιμακώσεις στην υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα; Ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία, Αντρέας φον Μπέκερατ, κάλεσε σε δήλωσή του «όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις». Οποιαδήποτε υποψία υπερβολικής χρήσης βίας από την αστυνομία πρέπει να διερευνηθεί σωστά. Απαντώντας σε έρευνα της DW, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Σερβία.

Η θέση της είναι σαφής: «Το δικαίωμα σε ειρηνικές διαδηλώσεις και η ελευθερία του συνέρχεσθαι πρέπει να γίνονται σεβαστά και οι αρχές πρέπει να προστατεύουν τους συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις από προπηλακισμούς ή βία», δήλωσε ο Γκιγιόμ Μερσιέ, εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις δεν είναι αρκετές για πολλούς πολιτικούς και παρατηρητές. Για μήνες, ζητούν μια πιο σκληρή στάση κατά της σερβικής κυβέρνησης και του Προέδρου Βούτσιτς.

Κριτική από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ένας από τους επικριτές είναι ο ευρωβουλευτής Τονίνο Πίκουλα. Ως εισηγητής για τη Σερβία, αφιερώνει πολύ χρόνο στη χώρα. Ο Κροάτης Σοσιαλδημοκράτης επέκρινε τις Βρυξέλλες την Τετάρτη στο τηλεοπτικό κανάλι N1 που εκπέμπει σε όλη τη Δυτική Βαλκανική χώρα επειδή δεν επέδειξαν μια πιο ενιαία, κριτική στάση απέναντι στη Σερβία. «Η ΕΕ δεν έχει επί του παρόντος ούτε το κίνητρο ούτε την ικανότητα να ενεργήσει διαφορετικά απέναντι στο καθεστώς του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Σε αντίθεση με την Ουκρανία, η ενότητα που απαιτείται για την άσκηση πίεσης απουσιάζει εδώ», δήλωσε ο Πίκουλα.

Τα στρατηγικά συμφέροντα τόσο των Βρυξελλών όσο και του Βελιγραδίου θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο: Το 2024, η ΕΕ υπέγραψε συμφωνία με τη Σερβία, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο σερβικό λίθιο. Επιπλέον, η Σερβία έχει εκμεταλλευτεί επιδέξια τις φιλικές της σχέσεις με τη Ρωσία, λέει η Αντιγκόνα Ιμέρι του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες.

Φοβούμενη μια προσέγγιση με το καθεστώς του επί χρόνια Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ευρώπη ήταν πολύ επιεικής: «Αυτή η στρατηγική κατευνασμού έχει αποτύχει. Η ΕΕ πρέπει τώρα να υιοθετήσει επειγόντως έναν διαφορετικό τόνο».

Μόνο το 40% είναι υπέρ της ΕΕ

Ακόμα και μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας, η ΕΕ συνέχισε να επιδιώκει την «συνήθη πρακτική» με τη Σερβία και δεν έχει καταστήσει ρητά υπεύθυνη την κυβέρνηση. «Αυτό είναι κατανοητό από γεωπολιτικής άποψης, αλλά γίνεται προβληματικό όταν δημιουργεί την εντύπωση ότι γίνεται εις βάρος των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης», δήλωσε ο Ιμέρι.

Αυτή η εντύπωση υπονομεύει την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων στην ΕΕ – και η εμπιστοσύνη στη Σερβία είναι ήδη σχετικά αδύναμη: Σε μια έρευνα της άνοιξης του 2025 που διεξήγαγε το Διεθνές Ρεπουμπλικανικό Ινστιτούτο, μόνο το 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν την ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από τους μισούς λένε ότι δεν πιστεύουν πλέον ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται σοβαρά για την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων.

ΕΕ: Ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος της Σερβίας

Δεν θεωρούν όλοι οι ειδικοί προβληματική τη στρατηγική των Βρυξελλών απέναντι στο Βελιγράδι: «Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογήσουμε τη θέση της ΕΕ σε αυτό το θέμα», λέει η Νίνα Βουγιάνοβιτς του think tank Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες. Η ΕΕ έχει σηματοδοτήσει ότι παρακολουθεί την κατάσταση και πρέπει να συνεχίσει να το κάνει.

Αντί να ασκούν πιέσεις, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε οικονομικά κίνητρα. Τότε ο κίνδυνος αποξένωσης της Σερβίας από τη Ρωσία θα είναι χαμηλός: «Η Σερβία έχει πολύ μεγαλύτερο οικονομικό συμφέρον να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις της ΕΕ παρά να στραφεί προς τη Ρωσία», δήλωσε ο Βουγιάνοβιτς. Η χώρα είναι από καιρό στενά συνδεδεμένη οικονομικά με την ΕΕ: Πάνω από το 60% των σερβικών εξαγωγών πηγαίνουν στην ΕΕ και πάνω από το 60% των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Σερβία προέρχεται από εκεί.

Τι περιθώριο έχουν οι Βρυξέλλες;

Τα οικονομικά μέσα σίγουρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση πίεσης κατά του Βούτσιτς και του καθεστώτος του: Η ΕΕ έχει υποσχεθεί στη Σερβία ένα τεράστιο ποσό 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2027 – αλλά αυτά τα κεφάλαια συνδέονται με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

«Η ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει αυτά τα κεφάλαια ή να καθυστερήσει την κατανομή τους, εάν διαπιστώσει ότι μια χώρα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της», εξηγεί ο Βουγιάνοβιτς. Όπως έχουν τα πράγματα, η Σερβία, η οποία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ από το 2012, φαίνεται να απέχει πολύ από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την ένταξη στην ΕΕ.

Μια έκθεση της ΕΕ για το κράτος δικαίου στη Σερβία που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι εξακολουθεί να ασκείται ισχυρή πολιτική πίεση στη δικαστική εξουσία και στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια των δημοσιογράφων στη Σερβία. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οι φοιτητές και πολλοί άλλοι πολίτες της χώρας κατεβαίνουν στους δρόμους εδώ και μήνες- παρά τον κίνδυνο σύλληψης ή τραυματισμού από την αστυνομία. Εάν η βία κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών συνεχιστεί, η ΕΕ θα μπορούσε να δεχθεί αυξανόμενη πίεση να λάβει μια πιο σαφή στάση απέναντι στο Βελιγράδι.

