Τι περιμένει το Βερολίνο από την Αλάσκα

«Να λάβει σοβαρά υπόψιν ο Πούτιν την προσφορά Τραμπ για διάλογο» είναι το μήνυμα Μερτς για την Αλάσκα. Η πλειονότητα των Γερμανών δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ θα στηρίξει το Κίεβο.Το Βερολίνο παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις στο πεδίο του Ουκρανικού και τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

«Τρία και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η Ρωσία έχει την ευκαιρία να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τις εχθροπραξίες» ανέφερε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσθέτοντας:

«Αναμένουμε από τον πρόεδρο Πούτιν να λάβει σοβαρά υπόψιν την προσφορά του προέδρου Τραμπ για συνομιλίες προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις με την Ουκρανία μετά την Αλάσκα».

Πριν από δύο μέρες ο καγκελάριος Μερτς συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, τους επικεφαλής της ΕΕ και τον πρόεδρο Τραμπ με στόχο να αναζητηθεί μια κοινή ευρωατλαντική γραμμή και να διασφαλιστεί η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μαζί με εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

Η πλειονότητα των Γερμανών δεν πιστεύει στον Τραμπ

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του δημοσκοπικού ινστιτούτου Civey για λογαριασμό του δικτύου Welt TV αναφορικά με τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ, το 63% των ερωτηθέντων εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα στηρίξει ξεκάθαρα την Ουκρανία στη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Το 55% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το διαπραγματευτικό πλεονέκτητα βρίσκεται στην πλευρά της Ρωσίας. Μόλις ένα 15% εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «το πάνω χέρι».

Σε άλλη δημοσκόπηση για το δημόσιο δίκτυο ZDF το 84% των Γερμανών ερωτηθέντων δεν έχει μεγάλες προσδοκίες από τη συνάντηση της Αλάσκας.

Μόλις το 14% θεωρεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός, έναντι του 82% που θεωρεί ότι αυτό δεν ισχύει.

