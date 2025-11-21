Τουρκία: Ημέρα κρίσης για το Kουρδικό

Επίσκεψη στον έγκλειστο Οτσαλάν σχεδιάζει επιτροπή της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης με στόχο την επιτάχυνση των εξελίξεων για την επίλυση του Κουρδικού. Δυναμικό παρών του Μπαχτσελί.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Μια από τις κρισιμότερες αποφάσεις της θα πάρει σήμερα η Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας, που συστάθηκε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση για να σχεδιάσει τις νομικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διαδικασία «Μιας Τουρκίας χωρίς Τρομοκρατία». Η πρόταση να γίνει επίσκεψη στον έγκλειστο Οτσαλάν κατατέθηκε από το Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), και κέρδισε γρήγορα την υποστήριξη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και του ηγέτη της, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και το κύριο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), πραγματοποίησαν παράλληλες συνεδριάσεις χθες για να καθορίσουν τις θέσεις τους πριν από την ψηφοφορία.

Σήμερα η Επιτροπή θα αποφασίσει με ψηφοφορία αν θα μεταβεί στο Ιμραλί. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 2:00 το απόγευμα. Εάν ληφθεί η απόφαση για επίσκεψη στο Ιμραλί, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής θα συναντηθεί με τον Οτσαλάν . Η Επιτροπή αποτελείται από 51 μέλη, εκ των οποίων τα 22 προέρχονται από το κυβερνητικό κόμμα, 11 από το ΡΛΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέντε από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, τέσσερα από το ακροδεξιό κόμμα του Μπαχτσελί και τα υπόλοιπα επτά από διάφορα άλλα μικρά κόμματα. Σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας της Επιτροπής, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία τριών πέμπτων. Εάν και τα τρία κόμματα εγκρίνουν την επίσκεψη χωρίς καθυστέρηση, το ταξίδι στο Ιμραλί θα οριστικοποιηθεί. Διαφωνίες όμως υπάρχουν στο ΡΛΚ, όπου από τα 11 μέλη του, 4 είναι υπέρ της επίσκεψης και 7 εναντίον. Το İYİ (Καλό Κόμμα), το μόνο μεγάλο κόμμα στο κοινοβούλιο που διαφωνεί με την πρωτοβουλία, αρνήθηκε να στείλει μέλη στην Επιτροπή.

Ο Μπαχτσελί «σέρνει τον χορό» στο Κουρδικό

Ο ηγέτης του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έχει δώσει το έναυσμα για την επίσκεψη, λέγοντας ότι θα πήγαινε προσωπικά στο Ιμραλί, εάν η επιτροπή δεν εγκρίνει την απόφαση. «Εάν ο στόχος μιας Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία πρόκειται να επιτευχθεί με ειλικρινή μέτρα, δεν έχει νόημα να αντισταθούμε σε μια επίσκεψη στο Ιμραλί». «Εάν κανείς δεν είναι πρόθυμος να κάνει αυτή την επίσκεψη… θα έπαιρνα μαζί μου τρεις φίλους και δεν θα δίσταζα να πάω στο Ιμραλί με τα δικά μας μέσα. Δεν θα διστάσω να καθίσω πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν σε ένα τραπέζι», είπε ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και κυβερνητικός εταiρος του Ερντογάν. Ο Μπαχτσελί σέρνει τον χορό στο Κουρδικό με εντυπωσιακές πρωτοβουλίες, ουσιαστικά αναγκάζοντας και τον Τούρκο πρόεδρο να ακολουθήσει την ίδια ρότα.

