Τουρκία-Συρία (στρατιωτική) συμμαχία

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας για άμυνα, εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και προμήθεια οπλισμού.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Η Τουρκία φαίνεται να έχει χάσει την υπομονή της με την αδυναμία της κυβέρνησης Αλ Σάρα να ελέγξει την κατάσταση στη χώρα, με τις εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ εθνοτικών ομάδων να συνεχίζονται και να απειλούν την ενότητά της. Η Άγκυρα βλέπει κινδύνους πίσω από την άρνηση συριακών κουρδικών δυνάμεων να ενσωματωθούν στον συριακό κρατικό μηχανισμό, σύμφωνα με το μνημόνιο που υπέγραψαν τον περασμένο Μάρτιο με το συριακό κράτος.

Οι Κούρδοι του Μαζλούμ Κομπάνι επιλέγουν να διατηρούν ένα είδος αυτονομίας τόσο από το Συριακό κράτος όσο και από το Κουρδικό ΡΚΚ που βρίσκεται σε διαδικασία αυτοδιάλυσης ύστερα από την σχετική εντολή Οτσαλάν και τη συμφωνία με την τουρκική κυβέρνηση.

Κίνδυνο από το Ισραήλ βλέπει η Τουρκία

Πέρα όμως από αυτό η Άγκυρα βλέπει ένα νέο κίνδυνο να απειλεί όχι μόνο τη Συρία αλλά και την ίδια, και αυτός είναι ο κίνδυνος μιας επίθεσης από το Ισραήλ που βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Κούρδους της Συρίας. Εν όψει αυτών των πιθανών κινδύνων, πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι την Τετάρτη υπεγράφη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας κατά την οποία η Άγκυρα θα παράσχει όπλα, συστήματα και υλικοτεχνικά εργαλεία στη Συρία, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα εκπαιδεύσει επίσης τον συριακό στρατό στη χρήση του εξοπλισμού, εάν χρειαστεί. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές η Τουρκία και η Συρία την Τετάρτη υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης μετά από συναντήσεις μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας και των αρχηγών των υπηρεσιών πληροφοριών των δυο χωρών.

Το μνημόνιο στοχεύει «στον συντονισμό, τον σχεδιασμό στρατιωτικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, την παροχή συμβουλών, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, τη διασφάλιση της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, συστημάτων όπλων, υλικοτεχνικού υλικού και συναφών υπηρεσιών», όπως δήλωσε χθες πηγή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογράφους. Όσο για τους Κούρδους των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων που εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, η Άγκυρα έχει προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση, δηλώνοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να εξαπολύσει επίθεση εναντίον τους εάν αυτό χρειαστεί. Αναλυτές επισημαίνουν ότι στην αρχική φάση θα επικεντρωθούν στις αμυντικές δυνατότητες της Συρίας για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της χώρας και να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός τακτικού στρατού.

