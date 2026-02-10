Τουρκία: Υψηλοί τόνοι ενόψει επίσκεψης Μητσοτάκη

Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Ωστόσο, Χακάν Φιντάν και Ομέρ Τσελίκ ανεβάζουν τους τόνους. Στο στόχαστρο ο Νίκος Δένδιας.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Στο παρά πέντε της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα, και ενώ η γενική εντύπωση έως τώρα ήταν ότι η συνάντηση θα γίνει σε κλίμα συνεννόησης, ήρεμων νερών, ανοικτών διαύλων και χαμηλής εξωτερικής πολιτικής, η τουρκική πλευρά θέλησε να υπενθυμίσει ότι τα βασικά θέματα διαφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένουν.

Στο στόχαστρο Τσελίκ και Φιντάν ο Δένδιας

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, μιλώντας χθες για την επίσκεψη Μητσοτάκη, αν και ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα πιστεύει ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν, τόνισε ότι δημοσιεύματα για τον εξοπλισμό των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, καθώς και οι ακραίες δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία, δημιουργούν αρνητικό κλίμα και επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες.

Χθες, επίσης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ότι εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ αντίθετα υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη «έχουν τη πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν το πρόβλημα», για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχουμε προτείνει δημιουργικές λύσεις».

Ο σημερινός τουρκικός Τύπος αναφέρεται στην απουσία του κ. Δένδια από τη σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Άγκυρα και θεωρεί ως δικαιολογία την απουσία του λόγω της συμμετοχής του την ίδια μέρα στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, μεταδίδει το CNN TÜRK, ο Νίκος Δένδιας φέρεται να μην παρίσταται στις συναντήσεις στην Άγκυρα την Τετάρτη, αφήνοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό χωρίς τον υπουργό Άμυνας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης επίσκεψης.

Εμπορικές συναλλαγές, Συρία, ΗΠΑ-Ιράν στην ατζέντα

Πάντως, στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης των συζητήσεων των δύο πλευρών, σημαντικός στόχος φαίνεται να είναι αυτή τη φορά η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών -που αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια- στα 10 δισ. δολάρια, ενώ πέρα από τα ελληνοτουρκικά πιστεύεται ότι θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Συρία καθώς και οι περιφερειακές επιπτώσεις των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ανησυχούν τόσο την Τουρκία όσο και την Ελλάδα.

