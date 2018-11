Το Βερολίνο επιβραβεύει την επιστροφή προσφύγων

Με μεγάλες αφίσες και οικονομικά κίνητρα το Βερολίνο επιδιώκει να πείσει πρόσφυγες και μετανάστες να επιστρέψουν οικειοθελώς στις πατρίδες τους. Όμως οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης και πολιτών είναι ιδιαίτερα έντονες.Μια ασυνήθιστη «διαφήμιση» αντικρίζουν οι περαστικοί σε σταθμούς του μετρό στο Βερολίνο. Ανάμεσα σε διαφημιστικά για delivery και κινητά τηλέφωνα το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών έχει αναρτήσει μεγάλες αφίσες που αναγράφουν: «Η χώρα σου. Το μέλλον σου. Τώρα!» σε επτά γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Ρωσικά, Παστού, και Φαρσί. Η εκστρατεία του γερμανικού υπουργείου ξεκίνησε πριν λίγες μέρες στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Με την καμπάνια το υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει να δώσει κίνητρα σε πρόσφυγες και μετανάστες να επιστρέψουν το συντομότερο στις πατρίδες τους και μάλιστα πριν κλείσει η χρονιά. Τους υπόσχεται έως και 1.200 ευρώ ανά άτομο για τα πρώτα τους έξοδα. Το ακριβές ύψος του βοηθήματος εξαρτάται από το στάτους παραμονής. Ενδεικτικό είναι ωστόσο ότι τα οικονομικά κίνητρα για μια τετραμελή οικογένεια ενδέχεται να φθάσουν μέχρι τα 3.000 ευρώ.

Η νέα πρωτοβουλία της γερμανικής κυβέρνησης StartHilfe Plus βασίζεται στα παλαιότερα πρόγραμμα επιστροφής προσφύγων και μεταναστών από την δεκαετία του ΄90 REAG (Reintegration and Emigration Programme for Asylum Seekers in Germany) και GARP (Government Assisted Repatriation Programme). Ας σημειωθεί ότι το πρόγραμμα κινήτρων δεν ισχύει για την επιστροφή σε χώρες όπου διεξάγεται εμφύλιος πόλεμος, όπως είναι η Συρία, η Υεμένη και η Λιβύη.

Μειώνεται ο αριθμός προσφύγων που επιστρέφουν

Η εκστρατεία του υπουργείου είναι ωστόσο αμφιλεγόμενη και οι αντιδράσεις κομμάτων και πολιτών έντονες. Ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των Πρασίνων Κόνσταντιν φον Νοτς δηλώνει ότι «η καμπάνια είναι κυνική και θυμίζει προωθητική ενέργεια σε περίοδο εκπτώσεων. Προφανώς ο στόχος είναι να κρύψει κάτω από το χαλί παραλείψεις του παρελθόντος και να αυξήσει τον αριθμό εκείνων που επιστρέφουν οικειοθελώς στις πατρίδες τους πριν κλείσει η χρονιά».

Αυστηρή είναι η κριτική και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο twitter oι χρήστες επιτίθενται στο υπουργείο στο #FreiwilligeRückkehr («οικειοθελής επιστροφή»). Αντιδρώντας οι αρμόδιοι ξεκίνησαν να αναρτούν απαντήσεις σε επικριτικά σχόλια και ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με το υπουργείο μέχρι σήμερα μόλις 300 άτομα έχουν αξιοποιήσει το πρόγραμμα StartHilfe Plus. Ο συνολικός αριθμός προσφύγων και μεταναστών που αποφάσισαν να επιστρέψουν ξεπέρασαν τον Οκτώβριο τα 14.000. Υπολογίζεται ωστόσο ότι εν τέλει την τρέχουσα χρονιά οι πρόσφυγες που θα γυρίσουν στις πατρίδες τους θα είναι σαφώς λιγότεροι από τους 29.000 που το έπραξαν πέρυσι. Εικάζεται ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος για την εκστρατεία του υπουργείου Εσωτερικών, που θα κοστίζει συνολικά 500.000 ευρώ.

Φρίντελ Τάουμπε / Στέφανος Γεωργακόπουλος