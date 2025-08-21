Το Ισραήλ προελαύνει στην Πόλη της Γάζας

Παρά τη διεθνή κριτική, το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει στην επόμενη φάση του πολέμου. Στόχος είναι η πλήρης κατάληψη της Γάζας και η εξάρθρωση της Χαμάς.Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Πέμπτη η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας, για την οποία αυτές τις ημέρες επιστρατεύονται τουλάχιστον 50.000 έφεδροι. Στο μεταξύ, το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει ακόμη στο τελευταίο σχέδιο εκεχειρίας, το οποίο φέρεται να έχει αποδεχθεί η Χαμάς μετά από διαμεσολάβηση του Κατάρ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι έχουν ήδη καταληφθεί προάστια της Πόλης της Γάζας, ενώ οι επιθέσεις θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις επίσημες διαβεβαιώσεις, καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Νεότερη ανακοίνωση καλεί επίσης το ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία της περιοχής, όπως επίσης και τους συνεργάτες διεθνών οργανισμών να απομακρυνθούν με κατεύθυνση το νότιο κομμάτι της Γάζας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επισπεύδεται ο σχεδιασμός για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πρόκειται για μία εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση πολλών μηνών, «που θα συνεχιστεί μέχρι το 2026».

Κριτική από διεθνείς οργανισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε νέα έκκληση για εκεχειρία. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης στην Ιαπωνία ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού τόνισε ότι «είναι ζωτικής σημασίας η ανάγκη για άμεση εκεχειρία στη Γάζα», προκειμένου «να αποτραπούν οι θάνατοι και η μαζική καταστροφή που αναπόφευκτα θα επιφέρει μία στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».

Την ίδια στιγμή ο Γ.Γ. του ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του για επέκταση των εβραϊκών οικισμών στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη με την κατασκευή 3.500 νέων διαμερισμάτων στη Δυτική Όχθη. Όπως επισημαίνει, «η κατασκευή νέων οικισμών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Εκκένωση, αλλά σε ποια κατεύθυνση;

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός απεύθυνει επίσης έκκληση για εγκράτεια στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Κάθε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να προκαλέσει μία ανεπανόρθωτη ανθρωπιστική κρίση» προειδοποιεί εκπρόσωπος του οργανισμού στη Γενεύη, για να συμπληρώσει ότι ήδη σήμερα οι εντολές των Ισραηλινών για εκκένωση αφορούν το 80% της συνολικής επιφάνειας της Γάζας και είναι πλέον «αδιανόητο» για τους αμάχους να συνωστίζονται σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο.

Πηγές: dpa, AFP, AP, ARD

