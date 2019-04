Αριστερά, Δεξιά ή μήπως κάπου στο Κέντρο; Το νέο πολιτικό κόμμα VOLT δεν θέλει να καθορίζεται με τις παραδοσιακές συντεταγμένες της πολιτικής, αλλά αυτοπροσδιορίζεται ως «το πρώτο αμιγώς ευρωπαϊκό κόμμα».Η απόφαση για την ίδρυση του VOLT ελήφθη σε μία ιστορική στιγμή, στις 24 ιουνίου 2016, όταν η ετυμηγορία των Βρετανών για έξοδο από την ΕΕ προκαλούσε αίσθηση σε όλη τη γηραιά ήπειρο. Εκείνη τη μέρα κάποιοι φίλοι σκέφτηκαν ότι δεν αρκεί να θλίβονται ή να οργίζονται για τα πλήγματα που υφίσταται το όνειρο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και αποφάσισαν να δώσουν τη δική τους απάντηση στις φυγόκεντρες δυνάμεις.

Λίγους μήνες μετά εμφανίστηκε το VOLT. Ο "σκληρός πυρήνας" του κόμματος είναι ένας Ιταλός, μία Γαλλίδα και ο Γερμανός Ντάμιαν Μπέζελαγκερ, ο οποίος δηλώνει ότι το VOLT είναι το πρώτο αληθινά ευρωπαϊκό κόμμα. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει, δεν πρόκειται για συνασπισμό συμφέροντος ανάμεσα σε εθνικά κόμματα με συναφή ιδεολογική αφετηρία, αλλά για μία ομοιογενή πολιτική κίνηση, που φιλοδοξεί να προσφέρει πανευρωπαϊκές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. "Είτε μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, είτε για το μεταναστευτικό, είτε για το μέλλον της εργασίας, πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη στο σύνολό της", λέει ο Μπέζελαγκερ, υποστηρίζοντας ότι τα παραδοσιακά κόμματα εκπροσωπούν κυρίως εθνικά συμφέροντα και τελικά αναζητούν συμβιβασμούς με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή.

Πολυεθνική ομάδα στις Βρυξέλλες

Δεκάδες συνεργάτες του VOLT δραστηριοποιούνται στην προεκλογική περίοδο με έδρα ένα… διαμέρισμα στις Βρυξέλλες. Προέρχονται από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Μ.Βρετανία, αλλά και τις ΗΠΑ. Όλοι μιλούν άψογα αγγλικά. Η λίστα των απαραίτητων ενεργειών δεν τελειώνει: κατάθεση υποψηφιοτήτων, προωθητικές ενέργειες, εκτύπωση φυλλαδίων, διαφημιστικά βίντεο, διοργάνωση εκδηλώσεων, νομικές εκκρεμότητες, αναζήτηση χρηματοδότησης. Οι συζητήσεις είναι εποικοδομητικές, οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα. Σήμερα το VOLT εκπροσωπείται σε δέκα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, μερικοί υποψήφιοι συμμετέχουν και σε τοπικές ή ακόμη και σε εθνικές εκλογές ανά την Ευρώπη. Για να εισέλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το VOLT θα πρέπει να εκλέξει τουλάχιστον 25 βουλευτές από συνολικά επτά χώρες.

Ποιές είναι όμως οι βασικές προεκλογικές εξαγγελίες του; Ισχυρή και πιο αποτελεσματική ΕΕ, συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις με αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προώθηση της "πράσινης" οικονομίας, ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και πολλά ακόμη. Το προεκλογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 200 σελίδες. Ο Ουρς Πλοτς, συνεργάτης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, τονίζει ότι είναι θετικό να επιδιώκει κανείς τη χάραξη πολιτικής με καθαρά ευρωπαϊκή αφετηρία. Αλλά σε τελική ανάλυση επισημαίνει το ζητούμενο είναι η ανταπόκριση των ψηφοφόρων. "Μέχρι στιγμής οι οπαδοί του VOLT είναι νέοι, μορφωμένοι, με διεθνή δικτύωση. Αλλά αν το VOLT θέλει να εδραιωθεί, θα πρέπει να προσεγγίσει μία ευρύτερη μάζα", επισημαίνει.

Νέες φιλοευρωπαϊκές κινήσεις

Πρωτοβουλίες με παρόμοια στόχευση είναι επίσης το Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη (Democracy in Europe Movement), καθώς και η Κίνηση Pulse of Europe, που έχει μάλιστα διοργανώσει πολλές φιλοευρωπαϊκές διαδηλώσεις ανά την Ευρώπη. "We love the EU. So let's fix it!", γράφει ένα πλακάτ στα κεντρικά γραφεία του VOLT στις Βρυξέλλες. Αλλά τα μέλη του κόμματος μαθαίνουν πολύ γρήγορα ότι η πολιτική θέλει συνεχή, καθημερινή δουλειά και δεν εξαντλείται σε γενικές ιεδολογικές διακηρύξεις. Ένα παράδειγμα: στην Ιταλία το VOLT έπρεπε να συγκεντρώσει 15.000 υπογραφές μόνο και μόνο για να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εκλογές.

Λαρίσα Σβέντες (DPA), Γιάννης Παπαδημητρίου