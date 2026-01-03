Τραμπ για Βενεζουέλα: Σύλληψη και απομάκρυνση Μαδούρο

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη και απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του από τη χώρα, μετά από στρατιωτική επιχείρηση.Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και μαζί με τη σύζυγό του απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από τη Βενεζουέλα. Πρόκειται για μία ραγδαία πολιτική εξέλιξη, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, μετά από μεγάλης κλίμακας στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας. Ο πρόεδρος Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν «περαιτέρω λεπτομέρειες».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Νικολάς Μαδούρο είχε κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στη χώρα, μετά από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «στρατιωτική επιθετικότητα» και παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ, καλώντας τον πληθυσμό σε ετοιμότητα και θέτοντας τις ένοπλες δυνάμεις σε ύψιστη επιφυλακή.

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα CBS News και Fox News, μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις εγκρίθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ καπνοί υψώνονταν πάνω από περιοχές της πρωτεύουσας. Κάτοικοι ανέφεραν χαμηλές πτήσεις αεροσκαφών, διακοπές ηλεκτροδότησης και ισχυρά ωστικά κύματα.

Η κρίση στη Βενεζουέλα μαίνεται εδώ και μήνες, μετά την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η σύλληψη και απομάκρυνση του Μαδούρο από τη χώρα του συνιστά δραματική κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και προκαλεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με χώρες της περιοχής να ζητούν άμεση σύγκληση διεθνών οργανισμών και αποκλιμάκωση της έντασης.

Πηγές: DW, CNN

