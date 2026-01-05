Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν αυξηθούν οι νεκροί στο Ιράν

Αναζήτηση

Κινητικότητα σε Ιράν και Ισραήλ σε επίπεδο προπαρασκευαστικών και προληπτικών μέτρων, ενώ αρχίζουν να ανεβαίνουν οι τόνοι των δηλώσεων σε Ιράν, Ισραήλ και Λευκό Οίκο.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Με τις μαζικές διαδηλώσεις να συνεχίζονται για ένατη συνεχή μέρα σε πολλές ιρανικές πόλεις, ο Πρόεδρος Τραμπ, για δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες , μιλώντας σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, προειδοποίησε την κυβέρνηση της Τεχεράνης ότι εάν «οι δυνάμεις ασφαλείας σκοτώνουν κόσμο», τότε το Ιράν «θα χτυπηθεί σοβαρά» από τις ΗΠΑ .

Παράλληλα, παρότι μέχρι πρότινος η ισραηλινή πλευρά παρακολουθούσε πολύ συγκρατημένα τις εξελίξεις στο Ιράν , χθες νωρίς το απόγευμα, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του περιορισμένης σύνθεσης υπουργικού συμβουλίου για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ), διέρρευσε στα τοπικά μέσα ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι «ίσως ήρθε η ώρα ο ιρανικός λαός να πάρει το πεπρωμένο του στα χέρια του».

Σαφείς ιρανικές αιχμές κατά Ισραήλ και ΗΠΑ

Η συγκεκριμένη δήλωση Νετανιάχου σχολιάστηκε λίγες ώρες αργότερα από τον αρχηγό της ιρανικής αστυνομίας, Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, κατηγορώντας τις ισραηλινές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ότι επιχειρούν να στρατολογήσουν άτομα προκειμένου να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις με καθαρά κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα σε ταραχές με στόχο την αποσταθεροποίηση του Ιράν. Ο Ραντάν πρόσθεσε ότι «έχουν ήδη αρχίσει συλλήψεις ατόμων που συγκεντρώνουν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια», αναφέροντας παραδείγματα που εμπλέκουν συλληφθέντες διαδηλωτές με φερόμενους στρατολόγους που προέρχονται από δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων και από την Γερμανία. Παράλληλα, τα κρατικά ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ιρανικές δυνάμεις κατάφεραν να εμποδίσουν τρομοκρατικές ομάδες να εισβάλουν στην μεθοριακή επαρχία Σιστάν-Βελουχιστάν του νοτιοανατολικού Ιράν, χωρίς να διευκρινίζουνε εάν το επεισόδιο σημειώθηκε στα σύνορα με το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν. Από την άλλη, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταδίδει ότι ο απολογισμός των νεκρών διαδηλωτών έφτασε τους 169.

Προπαρασκευαστική κινητικότητα σε Ιράν και Ισραήλ

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (5/1) το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός άρχισε βαλλιστικές ασκήσεις και συντονίζει συστήματα αεράμυνας, επικαλούμενο ιρανούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν δυνατούς κρότους στα περίχωρα της Τεχεράνης και του Σιράζ. Παράλληλα, από χθες διακινούνται στο διαδίκτυο πολλά βίντεο από τις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου ‘Ιμάμης Χομεϊνί’ στην μεθοριακή πόλη Ιλάμ, στα δυτικά σύνορα με το Ιράκ.

Πάντως, αντίστοιχη κινητικότητα αναφέρθηκε και στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι από χθες έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας στο ισραηλινό θέρετρο Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας, που είχε κατά καιρούς αποτελέσει στόχο επιθέσεων των Χούθι και των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών του Ιράκ, που εκτόξευσαν πυραύλους και drone αντίστοιχα. Παράλληλα, έκτακτα μέτρα ετοιμότητας έχουν ληφθεί και στο διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν, στα περίχωρα του Είλάτ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η χθεσινή (4/1) απόφαση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να διακοπούν μέχρι νεωτέρας οι νυχτερινές πτήσεις των εμιρατινών εταιρειών προς και από ιρανικά αεροδρόμια.

