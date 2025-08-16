Τραμπ-Πούτιν: Εποικοδομητικός διάλογος χωρίς συμφωνία

Από την Αλάσκα στις κοινές τους δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν χαρακτήρισαν τις συνομιλίες τους χρήσιμες και εποικοδομητικές. Οι διαφωνίες παραμένουν. Ραντεβού στη Μόσχα.Την εγγύτητα των δύο χωρών και την καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, θέλησαν να τονίσουν στην λιτή και καλά σκηνοθετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια κοινή εμφάνιση μπροστά στις κάμερες ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Τελικά έκαναν απλώς κοινές δηλώσεις χωρίς να δεχτούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, μονολότι αυτές ακούστηκαν εκτός πρωτοκόλλου: «Κύριε πρόεδρε πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;»

Με πολύ προσεκτικές διατυπώσεις και με έναν Ντόναλντ Τραμπ χωρίς ρητορικές εξάρσεις, οι δύο πρόεδροι τόνισαν ότι οι επαφές στην Αλάσκα ήταν «χρήσιμες», «εποικοδομητικές», «παραγωγικές».

Διαβάζοντας από τις σημειώσεις του, ο Βλάντιμιρ Πούτιν τόνισε ότι «με τον Τραμπ έχουμε μια καλή, άμεση επικοινωνία», σε αντίθεση με τον προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, όταν οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας «είχαν φτάσει στο χαμηλότερο ιστορικά σημείο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο».

Ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε την προσωπική δέσμευση του Τραμπ «να διευκολύνει μια επίλυση του Ουκρανικού» και έκανε λόγο για συνομιλίες σε «βάθος». Όπως είπε «ήταν εδώ και καιρό αναγκαία μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών» και τόνισε το «πνεύμα σεβασμού», με το οποίο έγιναν οι επαφές στην Αλάσκα.

Αποφεύγοντας συγκεκριμένες αναφορές για την Ουκρανία, είπε απλώς: «Συμφωνώ ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να διασφαλιστεί και φυσικά είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε ως προς αυτό». Μια αναφορά στο μεγάλο αγκάθι για τη Μόσχα: το ζήτημα πιθανών νατοϊκών εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο.

«Δεν έχουμε ακόμη συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε εμφανώς συγκρατημένος, με σύντομες δηλώσεις. Όπως υπογράμμισε, ως προς την ουσία των επαφών, δεν επετεύχθη τελικά συμφωνία στην Αλάσκα σε σημαντικά σημεία-κλειδιά, όμως «υπάρχουν καλές πιθανότητες να φτάσουμε σε μια συμφωνία».

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ: «κάποια σημεία δεν είναι τόσο σημαντικά και άλλα είναι. Υπάρχουν ορισμένα μεγάλα θέματα, τα οποία δεν αγγίξαμε, αλλά ανοίξαμε κάπως τον δρόμο».

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι επίκειται μπαράζ τηλεφωνημάτων μεταξύ των οποίων και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θα καλέσω το ΝΑΤΟ, πολλούς ανθρώπους που θεωρώ σημαντικούς και φυσικά τον πρόεδρο Ζελέσνκι για να τους ενημερώσω για τη συνάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

«Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μέρα και γνωρίζω ότι όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ως προς την επικοινωνία και τη «χημεία» με τον Ρώσο πρόεδρο την χαρακτήρισε «φανταστική», ενώ αποκάλυψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «έκανε σημαντικά βήματα και πρόοδο» προς την ειρήνη.

Το επόμενο ραντεβού των δύο ηγετών πιθανώς να γίνει στη Μόσχα, μετά από πρόταση που απηύθυνε ο Ρώσος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του.

