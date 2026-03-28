SPD: Κόμμα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

Για το ιστορικότερο κόμμα της Γερμανίας, το Σοσιαλδημοκρατικό, η...

Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ: Ο συνομιλητής του Τραμπ;

Ποιος είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν και...

O Ερντογάν ποντάρει ξανά στη διπλωματία της κρίσης

Η Άγκυρα επιδιώκει και πάλι να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή,...

Τραμπ: «Σπουδαίος ηγέτης» ο Ερντογάν

Η Τουρκία συμμετέχει σε πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μ. Ανατολή, με τον Τραμπ να ευχαριστεί τον Ερντογάν για τη στάση του.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Κρίσιμες οι τελευταίες ημέρες για την εξέλιξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Με την πιθανότητα η κατάσταση να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη σύρραξη και οικονομική αναστάτωση, αναπτύσσονται τώρα ειρηνευτικές πρωτοβουλίες μεταξύ κρατών που επιδιώκουν μια ειρηνευτική λύση.

Ενεργό ρόλο στις διαβουλεύσεις με κράτη της περιοχής παίζει η Τουρκία, που κινείται ενεργά μαζί με το Πακιστάν, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία για να προωθηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 15 σημείων που έχει προτείνει η Ουάσιγκτον στο Ιράν. Αν και η Άγκυρα είχε ζητήσει αρχικά η τετραμερής αυτή συνάντηση να γίνει στην Τουρκία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι ο Πακιστανός ομόλογός του έπρεπε να παραμείνει στη χώρα του, και έτσι η συνάντηση θα γίνει στο Ισλαμαμπάντ στις 30 Μαρτίου.

Ο Τραμπ αποθεώνει τον Ερντογάν για τη στάση του

Στο μεταξύ, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «σπουδαίο ηγέτη». Αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν στη σύνοδο κορυφής της Πρωτοβουλίας Μελλοντικών Επενδύσεων (FII), που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, αποθέωσε τον Τούρκο πρόεδρο και τον ευχαρίστησε για τον τρόπο που χειρίστηκε το Ιράν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Ήταν φανταστικοί», εννοώντας τους Τούρκους, «έμειναν έξω από πράγματα από τα οποία τους είπαμε να μείνουν μακριά. Εμείς βοηθήσαμε τους συμμάχους μας, είδαμε τους άλλους συμμάχους μας. Είδαμε ότι άλλοι σύμμαχοι δεν ήταν εκεί. Δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά δεν μας βοήθησαν όταν τους χρειαζόμασταν. Και αυτό θα τους κοστίσει ακριβά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μιλώντας σήμερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για έναν άσκοπο πόλεμο στην περιοχή. «Όλη η ανθρωπότητα, καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση, πληρώνουν το τίμημα για αυτόν τον παράλογο, παράνομο και περιττό πόλεμο, που έχει συγκλονίσει βαθιά την περιοχή μας τον τελευταίο μήνα», είπε ο Ερντογάν.

Αν οι επόμενες ημέρες οδηγήσουν σε κάποια ειρηνευτική πρωτοβουλία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, τότε η Τουρκία μπορεί να είναι από τις χώρες που θα ωφεληθούν από μια εκεχειρία.

Μάρτιος 2025

