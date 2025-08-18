Τριμερής Tραμπ, Πούτιν Ζελένσκι με Ευρωπαίους;

Aνοίγει ο δρόμος για τριμερή, διαμηνύει ο Τραμπ. Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους. Bild: Ο Tραμπ διέκοψε τις συζητήσεις για να μιλήσει με τον Πούτιν.«Το ζήτημα νομίζω είναι πότε, όχι αν», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν, δίνοντας το στίγμα των επόμενων εβδομάδων μετά τους κύκλους επαφών σήμερα στον Λευκό Οίκο, αρχικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται ότι δρομολογεί τη συνάντηση κορυφής Ρωσίας, Ουκρανίας, ΗΠΑ το επόμενο διάστημα και ανοιχτό παραμένει αν θα συμμετέχουν και οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με πρόταση του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

«Έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας» εμφανίζεται η Ουκρανία, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε ειρήνη» ήταν το μήνυμα Ζελένσκι, τονίζοντας ότι στόχος του είναι «μια αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη». Για τον Ουκρανό πρόεδρο οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ «ήταν μέχρι τώρα οι καλύτερες». Όπως είπε «συζητήσαμε για ευαίσθητα θέματα και το πρώτο είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθαν εδώ όλοι αυτοί οι ηγέτες».

Από την πλευρά Τραμπ, εστάλη ένα θετικό μήνυμα για μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας. «Είμαι αισιόδοξος ότι συλλογικά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, η οποία θα αποτρέψει στο μέλλον τη ρωσική επιθετικότητα» ανέφερε προσθέτοντας ότι πρέπει να συζητηθούν και πιθανές «ανταλλαγές εδαφών». Όπως δήλωσε κατά την έναρξη των σημερινών επαφώ, και η Ρωσία συμφωνεί σε εγγυήσεις ασφαλείας.

Bild: Διακοπή των επαφών λόγω Πούτιν

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες στην εφημερίδα Bild, που φαίνεται να επιβεβαιώνει και το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο Ευρωπαίο διπλωμάτη, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Μερτς: Όλοι θα θέλαμε κατάπαυση πυρός

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχολίασε ως «χρήσιμη» τη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο. «Όλοι θα θέλαμε να δούμε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία», όπως είπε.

Με τον τρόπο αυτόν τον τρόπο οι δηλώσεις του ήρθαν σε αντίθεση με τα όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν φαίνεται να θεωρεί την κατάπαυση του πυρός ως αγαγκαστικά πρώτο βήμα. Την ίδια στιγμή όμως «τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα», επεσήμανε ο καγκελάριος. Κατά τον ίδιο το σημαντικό είναι πως «ανοίγει ο δρόμος» για πιο σοβαρές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Μακρόν: Για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έθιξε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης σε τυχόν τριμερή συνάντηση, επισημαίνοντας η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι παρούσα. Διότι «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στάθηκε από την πλευρά της στη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας για το μέλλον τόσο των διαπραγματεύσεων όσο και της Ουκρανίας.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχολίασε από την πλευρά του πως η πρόθεση Τραμπ για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας αποτελεί σημαντική νέα εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ εστίασε στη συμβολική σημασία της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο και συνεχάρη τον πρόεδρο Τραμπ για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Τέλος ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε πως η «Συμμαχία των Προθύμων» μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία.

