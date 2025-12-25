Φουντώνει ο ψηφιακός πόλεμος ΗΠΑ-ΕΕ

Οργισμένη αντίδραση από Βρυξέλλες και Παρίσι στην «τιμωρία» Μπρετόν από τον Τραμπ. Για εκφοβισμό κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο ο Εμμανουέλ Μακρόν.Κόντρα στο πνεύμα της ειρήνης, που κυριαρχεί στα μηνύματα των πολιτικών αυτές τις ημέρες, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν πολεμική διάθεση και κορυφώνουν τη σύγκρουσή τους για τους κανόνες λειτουργίας του ψηφιακού κόσμου. Η ανακοίνωση από την κυβέρνηση Τραμπ τιμωρητικών κυρώσεων για οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ενάντια στις επιθέσεις μίσους και ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και η απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, Τιερί Μπρετόν προκάλεσαν την έντονη αντίδραση τόσο των Βρυξελλών, όσο και των Παρισίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπρετόν διετέλεσε Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά στην πρώτη θητεία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και διαδραμάτισε κομβικό ρόλο για τη σύνταξη της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), που στόχευε να καταστήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (X, Facebook, Instagram, YouTube, ΤικΤοκ κ.α.) υπεύθυνες για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύουν. Mάλιστα η DSA προβλέπει ότι στις ψηφιακές εταιρείες μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι και 6% του ετήσιου τζίρου τους παγκοσμίως για διάφορες παραβάσεις. Πριν από λίγες ημέρες η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ, επικαλούμενη για πρώτη φορά την DSA, προκαλώντας την οργή του εκκεντρικού δισεκατομμυριούχου.

Για λογοκρισία μιλάει ο Τραμπ

Στα μάτια του Τραμπ η DSA είναι λογοκρισία. Κάτι που είχε υποστηρίξει επί ευρωπαϊκού εδάφους και ο Αντιπρόεδρός του, Τζέιμς Ντι Βανς στη Σύνοδο Ασφαλείας του Μονάχου τον περασμένο Φεβρουάριο, κατηγορώντας την Ευρώπη για υπερβολική ρυθμιστική εμμονή, που τελικά απειλεί και την ίδια και την ελευθερία έκφρασης. Η δήλωση αυτή είχε προκαλέσει αμηχανία στους Ευρωπαίους ακροατές του, όπως και η αναφορά στην πρόσφατα δημοσιευθείσα «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» των ΗΠΑ, ότι αν η Ευρώπη δεν αλλάξει άμεσα πορεία θα βρεθεί αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο «αφανισμού του πολιτισμού της».

Μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε λέγοντας ότι «καταδικάζει έντονα» την απόφαση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι «θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο». Και πρόσθεσε ότι εάν χρειαστεί, θα «απαντήσει γρήγορα και αποφασιστικά έναντι αδικαιολόγητων μέτρων» από την πλευρά των ΗΠΑ.

Για εκφοβισμό μιλάει ο Μακρόν

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε και ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι οι ψηφιακοί κανόνες που διέπουν την αγορά της ΕΕ αποφασίζονται από τους Ευρωπαίους και μόνο από τους Ευρωπαίους. Και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για και «εξαναγκασμό που αποσκοπεί στην υπονόμευση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας». Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι είχε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπρετόν, ήταν άλλωστε αυτός που τον είχε διορίσει ως εκπρόσωπο της Γαλλίας στην Κομισιόν. Ο Γάλλος πρόεδρος θεωρεί ότι και στο κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας η Ευρώπη έχει ανάγκη «στρατηγικής αυτονομίας», σε μια εποχή που οι υβριδικές επιθέσεις με τη χρήση και του διαδικτύου τείνουν πλέον να καταστούν καθημερινότητα. Θα σταθούμε σταθερά απέναντι στην πίεση και θα προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους», έγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του στο X. O ίδιος ο Μπρετόν έκανε λόγο για «κυνήγι μαγισσών».

Καταδικάζει και το Βερολίνο

Αντιδράσεις υπήρξαν και από γερμανικής πλευράς. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε την κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης ως «απαράδεκτη». Η DSA «υιοθετήθηκε δημοκρατικά από την ΕΕ για την ΕΕ» και «διασφαλίζει ότι ο,τιδήποτε είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο διαδίκτυο», έγραψε ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός στο X.

Ανάμεσα στις οργανώσεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων είναι και η HateAid. Προσφέρει ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε άτομα που υφίστανται διακρίσεις, προσβολές, απειλές ή επιθέσεις στο διαδίκτυο. Οι δύο επικεφαλής της, Τζοζεφίν Μπάλον και Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, είναι ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Την υποστήριξή του προς αυτές εξέφρασε δημόσια και η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στεφανί Χούμπιγκ.

Πηγές: DW, ARD, Bayerischer Rundfunk

