Χόισγκεν: «Να αναγνωρίσει η Γερμανία παλαιστινιακό κράτος»

Την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Βερολίνο προτείνει ο πρώην σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ, Κρίστοφ Χόισγκεν. Δεν αλλάζει πάντως η επίσημη γερμανική θέση.Έχει συνταξιοδοτηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών, δεν είναι πλέον σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ, ούτε επικεφαλής της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο. Ενίοτε διδάσκει ως επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ζανκτ Γκάλεν, στην Ελβετία, στο οποίο άλλωστε παλαιότερα είχε σπουδάσει Οικονομικά. Σε κάθε περίπτωση ο Κρίστοφ Χόισγκεν παραμένει και σήμερα ένας περιζήτητος συνομιλητής για σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα.

Αίσθηση προκαλούν τώρα οι νουθεσίες του Χόισγκεν προς τη γερμανική κυβέρνηση για τις εξελίξεις στη Γάζα. Σε άρθρο του για το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) ο Γερμανός αναλυτής παροτρύνει την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. Κάτι τέτοιο, επισημαίνει, «θα ερμηνευόταν σε όλον τον κόσμο ως μία ιδιαίτερα ισχυρή χειρονομία, δεδομένου ότι η Γερμανία θεωρείται -δικαίως- ένας πιστός φίλος του Ισραήλ».

«Ραντεβού» στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

Ο Κρίστοφ Χόισγκεν παραδέχεται ότι μία επίσημη αναγνώριση από το Βερολίνο «δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση βραχυπρόθεσμα» στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, επισημαίνει, «θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό, εάν συντασσόμαστε και εμείς με την πλειονότητα των χωρών».

Το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει την υποχρέωση, αλλά ούτε και μία απαγόρευση αναγνώρισης ενός κράτους. Ορίζει ωστόσο τρία κριτήρια, που θεωρούνται συστατικά στοιχεία για την αναγνώρισή του: έναν καθορισμένο εδαφικό χώρο, έναν σταθερό πληθυσμό και μία κυβέρνηση που ασκεί ντε φάκτο εξουσία στον καθορισμένο αυτό χώρο, ανεξάρτητα από την πολιτική ή ιδεολογική αφετηρία της, από το αν πρόκειται για μία δημοκρατική χώρα ή για ένα αυταρχικό καθεστώς.

Στη Γερμανία παραμένει διαμφισβητούμενο κατά πόσον συντρέχουν τα τρία αυτά κριτήρια στην περίπτωση των Παλαιστινιακών Εδαφών. Μία άλλη «δύσκολη» συζήτηση προκαλεί το ερώτημα εάν τα Παλαιστινιακά Εδάφη θα περιλαμβάνουν και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σήμερα πάντως οι περισσότερες χώρες (145 επί συνόλου 193) έχουν αναγνωρίσει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία), αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης (όπως η Αυστραλία), έχουν επίσης εξαγγείλει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος. Μία αναγνώριση από τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς και οι δύο χώρες είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

«Στο τέλος» η αναγνώριση

Πάντως, η επίσημη γερμανική θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει αλλάξει. «Η θέση μας παραμένει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σηματοδοτεί (όχι την αρχή, αλλά) το τέλος μίας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους» τονίζει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας επισημαίνει ότι «το ζήτημα είναι να παραμείνει εφικτή μία τέτοια διαδικασία» και «να μην παρακωλύεται ούτε από την κατασκευή νέων οικισμών, για την οποία προειδοποιούμε και επισημαίνουμε ρητώς ότι δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο». Κατά συνέπεια και η Γερμανία επικρίνει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, την οποία ενέκρινε πρόσφατα η κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον σχεδόν ανέφικτη η «Λύση των Δύο Κρατών» στη Μέση Ανατολή.

