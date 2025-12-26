Όμιλος Antenna: Ένα βήμα πριν την εξαγορά της La Repubblica

Σε ιδιαίτερα προχωρημένη φάση, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, βρίσκονται πλέον οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εφημερίδας La Repubblica από τον όμιλο Antenna.Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Σε ιδιαίτερα προχωρημένη φάση, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, βρίσκονται πλέον οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εφημερίδας La Repubblica, τριών ραδιοφώνων και μιας ψηφιακής πλατφόρμας Podcast, από τον όμιλο Antenna.

Σε ό,τι αφορά την εφημερίδα La Stampa, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξετάζεται παράλληλα η δυνατότητα πώλησής της σε Ιταλό αγοραστή. Εάν όμως αυτή η προσπάθεια δεν τελεσφορήσει, και η ιστορική αυτή εφημερίδα του Τορίνο μπορεί να περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού ομίλου.

Στο μεταξύ, όπως γράφει η La Repubblica, o Θεόδωρος Κυριακού συνομίλησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον Αλμπέρτο Μπαρακίνι, τον Ιταλό υφυπουργό παρά την προεδρία της κυβέρνησης, αρμόδιο για τον τομέα της ενημέρωσης. Ο επιχειρηματίας τόνισε ότι θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ενδεχόμενη παρουσία του ομίλου του στην Ιταλία, με στόχο την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας του και με έμφαση στον πλουραλισμό της ενημέρωσης και στην ανεξαρτησία των μέσων που την υπηρετούν.

Πρόθεση του ομίλου Antenna είναι επιπλέον να αναθέσει την διαχείριση των μέσων που ενδιαφέρεται να αποκτήσει σε Ιταλούς μάνατζερ. Σύμφωνα με τον Τύπο, στο πηδάλιο της La Repubblica είναι πιθανόν να παραμείνει ο σημερινός διευθυντής της, Μάριο Ορφέο.

Εκπρόσωποι των μέσων ζητούν «εγγυήσεις»

Μιλώντας στα μέλη της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της La Stampa και της La Repubblica υπογράμμισαν από την πλευρά τους ότι «δεν θέλουν, φυσικά, να επιλέξουν τον νέο ιδιοκτήτη, αλλά ζητούν εγγυήσεις σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και τη διατήρηση της γραμμής των δύο φύλλων». Παράλληλα, τόνισαν ότι ο μέχρι τώρα εκδότης (πρόκειται για τον εγγονό του Τζιάνι Ανιέλι, Τζον Ελκάν) δεν στήριξε τις εφημερίδες, ώστε να ολοκληρωθεί η ισχυρή μετάβασή τους στην ψηφιακή τεχνολογία, και έκλεισε μια σειρά από πολύτιμες, τοπικές εκδόσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Ιδίως η La Repubblica, η οποία σε έναν μήνα θα γιορτάσει τα πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της, ήταν, και σε έναν βαθμό παραμένει, κύριο σημείο αναφοράς για τους αναγνώστες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Τα τελευταία χρόνια όμως – όπως λένε οι δημοσιογράφοι της – η ισχύς της περιορίσθηκε λόγω λανθασμένων επιλογών και πολλά γνωστά ονόματα απομακρύνθηκαν από την εφημερίδα, με συνεχείς πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Πηγές που πρόσκεινται στον όμιλο Antenna εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης αυτής «θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός Ευρωπαίου πρωταθλητή των media, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες και εξακριβωμένες ειδήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η τιμή πώλησης του ομίλου Gedi – ο οποίος βρίσκεται ακόμη στα χέρια του Τζον Ελκάν – αγγίζει τα 140 εκατομμύρια ευρώ και ότι, όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, οι τελικές υπογραφές για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του είναι πιθανόν να μπουν στα τέλη του Γενάρη.

