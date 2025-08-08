Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

100 μέρες Μερτς: Φθίνει η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

0
Σύμφωνα με δημοσκόπηση το 69% των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένο...

DOLMADAKIA IN SPACE – Οι Κρητικές Γιαγιάδες πάνε στο Διάστημα!

0
Το Καλοκαίρι Στο Νότο επιστρέφει με το νέο βίντεο...

Μαρτυρικά χωριά χαρακτηρίζονται Μορφοβούνι, Μεσενικόλας, Φυλακτή, Πεζούλα και ο οικισμός Νεράιδας Πεζούλας

0
Με Διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ....

100 μέρες Μερτς: Φθίνει η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

Deutsche Welle NewsRoom

Σύμφωνα με δημοσκόπηση το 69% των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση Μερτς και την απόδοση του καγκελάριου. Το 66% θέλει αλλαγή στη στάση απέναντι στο Ισραήλ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

100 ημέρες στο τιμόνι της γερμανικής κυβέρνησης συμπληρώνει αυτές τις μέρες ο Φρίντριχ Μερτς και οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν είναι με το μέρος του.

Σύμφωνα με το βαρόμετρο Deutschlandtrend για το δημόσιο δίκτυο ARD, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Μερτς δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες, παρά την προσπάθειά του από την πρώτη μέρα γι’ αυτό, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

Το 69% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από την απόδοση τηςκυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών και το 65% εκτιμά ότι ο καγκελάριος Μερτς δεν διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες να διαχειριστεί κρίσεις.

Ταυτόχρονα δεν πείθει ούτε και στο επικοινωνιακό πεδίο: το 61% δηλώνει ότι δεν του εμπνέει εμπιστοσύνη ο τρόπος επικοινωνίας του Φρίντριχ Μερτς, έναντι ενός 26% που τον θεωρεί αξιόπιστο επικοινωνιακά.

Παντού αρνητική αξιολόγηση εκτός από το μεταναστευτικό

Αλλά ούτε και στην εξωτερική πολιτική, πεδίο στο οποίο επενδύει ο Φρίντριχ Μερτς, φαίνεται να πείθει: Το 66% ζητά αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ εξαιτίας της κατάστασης στη Γάζα. Αρνητικά αποτιμά η πλειονότητα των Γερμανών και τους μέχρι τώρα χειρισμούς του Μερτς στην Ουκρανία, με μόλις ένα 34% να του πιστώνει επιτυχίες.

Το ίδιο αρνητική είναι και η δημοσκοπική εικόνα για τον καγκελάριο στην οικονομία: το 65% ανησυχεί για τη γερμανική οικονομία εξαιτίας των δασμών Τραμπ. Μόνο στο μεταναστευτικό το 52% βρίσκει σωστή τη σκληρή στάση του.

Mόλις το 35% των Γερμανών θεωρεί ότι ο Φρίντριχ Μερτς εκπροσωπεί με επιτυχία τα γερμανικά συμφέροντα διεθνώς και εντός της ΕΕ, ενώ το 52% φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη.

Από εκεί και πέρα η Χριστιανική Ένωση παραμένει πρώτη με 27% χάνοντας 3 μονάδες και η Εναλλακτική για τη Γερμανία δεύτερη με 25%, συν μια μονάδα. Τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα κάτω από 15%. Οι Σοσιαλδημοκράτες κινούνται στο 13%, οι Πράσινοι στο 12% και η Αριστερά στο 10%.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

100 μέρες Μερτς: Φθίνει η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση το 69% των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση Μερτς και την απόδοση του καγκελάριου. Το 66% θέλει αλλαγή στη στάση...
Διαβάστε περισσότερα

DOLMADAKIA IN SPACE – Οι Κρητικές Γιαγιάδες πάνε στο Διάστημα!

Apostolis Zois -
Το Καλοκαίρι Στο Νότο επιστρέφει με το νέο βίντεο που συγκεντρώνει ήδη από τις πρώτες ώρες προβολής χιλιάδες views σε όλες τις πλατφόρμες! Μια...
Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρικά χωριά χαρακτηρίζονται Μορφοβούνι, Μεσενικόλας, Φυλακτή, Πεζούλα και ο οικισμός Νεράιδας Πεζούλας

Apostolis Zois -
Με Διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Τασούλας  χαρακτηριζόνται μαρτυρικά χωριά οι κοινότητες Μορφοβουνίου, Μεσενικόλα, Φυλακτής, Πεζούλα και ο οικισμός Νεράιδας Πεζούλας του...
Διαβάστε περισσότερα

Η Γερμανία «παγώνει» τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Elliniki Gnomi -
Ο καγκελάριος Μερτς ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η χορήγηση αδειών για εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας.Η απόφαση...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors