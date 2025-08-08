100 μέρες Μερτς: Φθίνει η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση το 69% των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση Μερτς και την απόδοση του καγκελάριου. Το 66% θέλει αλλαγή στη στάση απέναντι στο Ισραήλ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

100 ημέρες στο τιμόνι της γερμανικής κυβέρνησης συμπληρώνει αυτές τις μέρες ο Φρίντριχ Μερτς και οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν είναι με το μέρος του.

Σύμφωνα με το βαρόμετρο Deutschlandtrend για το δημόσιο δίκτυο ARD, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Μερτς δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες, παρά την προσπάθειά του από την πρώτη μέρα γι’ αυτό, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

Το 69% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από την απόδοση τηςκυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών και το 65% εκτιμά ότι ο καγκελάριος Μερτς δεν διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες να διαχειριστεί κρίσεις.

Ταυτόχρονα δεν πείθει ούτε και στο επικοινωνιακό πεδίο: το 61% δηλώνει ότι δεν του εμπνέει εμπιστοσύνη ο τρόπος επικοινωνίας του Φρίντριχ Μερτς, έναντι ενός 26% που τον θεωρεί αξιόπιστο επικοινωνιακά.

Παντού αρνητική αξιολόγηση εκτός από το μεταναστευτικό

Αλλά ούτε και στην εξωτερική πολιτική, πεδίο στο οποίο επενδύει ο Φρίντριχ Μερτς, φαίνεται να πείθει: Το 66% ζητά αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ εξαιτίας της κατάστασης στη Γάζα. Αρνητικά αποτιμά η πλειονότητα των Γερμανών και τους μέχρι τώρα χειρισμούς του Μερτς στην Ουκρανία, με μόλις ένα 34% να του πιστώνει επιτυχίες.

Το ίδιο αρνητική είναι και η δημοσκοπική εικόνα για τον καγκελάριο στην οικονομία: το 65% ανησυχεί για τη γερμανική οικονομία εξαιτίας των δασμών Τραμπ. Μόνο στο μεταναστευτικό το 52% βρίσκει σωστή τη σκληρή στάση του.

Mόλις το 35% των Γερμανών θεωρεί ότι ο Φρίντριχ Μερτς εκπροσωπεί με επιτυχία τα γερμανικά συμφέροντα διεθνώς και εντός της ΕΕ, ενώ το 52% φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη.

Από εκεί και πέρα η Χριστιανική Ένωση παραμένει πρώτη με 27% χάνοντας 3 μονάδες και η Εναλλακτική για τη Γερμανία δεύτερη με 25%, συν μια μονάδα. Τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα κάτω από 15%. Οι Σοσιαλδημοκράτες κινούνται στο 13%, οι Πράσινοι στο 12% και η Αριστερά στο 10%.

