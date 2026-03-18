18 Μαρτίου: Ημέρα της Ιστορίας της Δημοκρατίας

Στις 18 Μαρτίου 2026 γιορτάζεται στη Γερμανία για πρώτη φορά η «Ημέρα της Ιστορίας της Δημοκρατίας». Αυτή η ημερομηνία έχει συνδεθεί με την πορεία προς τη δημοκρατία, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της χώρας.1743, 1848, 1990. Τις χρονιές αυτές η 18η Μαρτίου συνδέθηκε με κομβικά γεγονότα στην Ιστορία της Γερμανίας και την πορεία της προς τη Δημοκρατία, όπως επισημαίνει σε άρθρο του με τίτλο «Για τι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι» ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ.

Επισημαίνει ότι «ο τρόπος ζωής μας, η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας απειλούνται σήμερα περισσότερο από ό,τι εδώ και πολύ καιρό – από εκείνους που περιφρονούν τη δημοκρατία στο εσωτερικό και από τις αυταρχικές δυνάμεις στο εξωτερικό».

Η σημασία της Ιστορίας

Όπως υπογραμμίζει ο Στάινμαϊερ, η αναδρομή στην Ιστορία μπορεί να μας προσφέρει και τις δύο αυτές γνώσεις, γι' αυτό και η νέα «Ημέρα της Ιστορίας της Δημοκρατίας», που γιορτάζεται για πρώτη φορά φέτος, είναι τόσο σημαντική. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία μας δεν ορίζεται αποκλειστικά από την άρνηση, από το «Ποτέ ξανά!» λέει χαρακτηριστικά.

«Η ταυτότητά μας τρέφεται επίσης από τους αγώνες για δημοκρατία και ελευθερία, που υπάρχουν εδώ και αιώνες. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτές τις παραδόσεις χωρίς να αγνοούμε την άβυσσο του Ολοκαυτώματος. Κοιτάζοντας πίσω, βλέπουμε ότι η δημοκρατία στη Γερμανία σπάνια ήταν δεδομένη, αλλά ότι οι θαρραλέες γυναίκες και άνδρες πάντα αγωνίζονταν και αγωνίζονται γι' αυτήν».

Ιστορικές χρονιές

Ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ εξηγεί γιατί «καμία μέρα δεν ενσαρκώνει αυτόν τον αιώνιο αγώνα για τη δημοκρατία όσο η 18η Μαρτίου. Αυτή την ημέρα το 1793, οι πρώτοι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακήρυξαν την πρώτη γερμανική δημοκρατία στο Μάιντς.

Στις 18 Μαρτίου 1848, η Επανάσταση του Μαρτίου έφτασε στο αποκορύφωμά της, ανοίγοντας τον δρόμο για το κοινοβούλιο και το σύνταγμα της Εκκλησίας του Παύλου στη Φρανκφούρτη. Και στις 18 Μαρτίου 1990, πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολική Γερμανία οι πρώτες ελεύθερες εκλογές για τη Λαϊκή Βουλή. Μια δημοκρατική επανάσταση με ψηφοφορία».

Η «Ημέρα της Ιστορίας της Δημοκρατίας» γιορτάζεται για πρώτη φορά φέτος με μια σειρά από εκδηλώσεις. Θα συμμετέχουν περισσότεροι από 250 χώροι και ιδρύματα σε όλη τη Γερμανία.

Τα τείχη μπορούν να γκρεμιστούν

Όπως γράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «Η Ιστορία μάς υπενθυμίζει πόσο πολύτιμες είναι η ελευθερία και η δημοκρατία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η κοινωνική δικαιοσύνη – και πόσο επίπονη και δαπανηρή ήταν η νίκη τους. Αλλά το παρελθόν δείχνει επίσης τι μπορούν να επιτύχουν οι άνθρωποι μέσω της δέσμευσής τους, ποια τείχη μπορούν να γκρεμίσουν και πόσο σαθρά μπορεί να είναι μερικές φορές τα θεμέλια των αυταρχικών καθεστώτων».

Και στη συνέχεια προειδοποιεί: «Όταν οι εξτρεμιστές φωνάζουν "Είμαστε ο λαός" ή κυματίζουν μαύρες-κόκκινες-χρυσές σημαίες σήμερα, πρέπει να θυμόμαστε: Ας μην επιτρέψουμε σε όσους δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτές να κλέψουν την ιστορία και τα σύμβολα της δημοκρατίας μας. Το μαύρο, το κόκκινο και το χρυσό είναι τα χρώματα της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ευρωπαϊκής φιλίας, όχι των εθνικιστών και των αυταρχικών. Και σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, ο πληθυσμός πρέπει να είναι ποικιλόμορφος και ποικίλος».

Διαμορφώνοντας την Ιστορία

Κλείνοντας, ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ καλεί τους συμπατριώτες του να τιμήσουν τη μνήμη των πρωτοπόρων της Δημοκρατίας. «Μας έχουν δείξει ότι η Ιστορία δεν είναι μια μοίρα στην οποία είμαστε αναπόφευκτα υποκείμενοι, αλλά μάλλον ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε την πορεία της.

Η αναδρομή μας δίνει το θάρρος να υπερασπιστούμε σήμερα τις αξίες που θα πρέπει να συνεχίσουν να καθορίζουν τη χώρα μας αύριο. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο αυτή η πρώτη "Ημέρα της Ιστορίας της Δημοκρατίας" είναι τόσο σημαντική».

Πηγή: bundespraesident.de

