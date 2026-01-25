6 στους 10 Γερμανούς βλέπουν τον Τραμπ ως απειλή

Αναζήτηση

Δημοσκόπηση του INSA για τη Bild καταγράφει έντονη δυσπιστία των Γερμανών προς τον Ντόναλντ Τραμπ και αυξανόμενη στήριξη σε πιο αυστηρή πολιτική γραμμή έναντι της Ουάσιγκτον.Πάνω από έξι στους δέκα Γερμανούς θεωρούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως απειλή για τη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση από το Ινστιτούτο INSA.

Το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βλέπει τον Τραμπ ως σύμμαχο, ενώ ένα συντριπτικό 61% χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο απειλή για τη χώρα. Το 15% δεν έδωσε απάντηση.

Η αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση διεξήχθη σε δείγμα περίπου 1.000 ατόμων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Γερμανοί επιθυμούν η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτςνα υιοθετήσει πλέον μια σκληρότερη στάση απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα το 52% τάσσεται υπέρ μιας πιο αυστηρής προσέγγισης, ενώ το 31% θεωρεί ότι η συνεργασία είναι η σωστή επιλογή.

Η έρευνα έγινε την Πέμπτη και την Παρασκευή για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, σε μια περίοδο έντονης έντασης δηλαδή μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ λόγω της Γροιλανδίας και μετά την ομιλία Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων διεθνώς.

Μάρτιος 2025

Μνήμη Εναντίον Ναζισμού: Όταν η Σκέψη Στέκεται Όρθια!

Apostolis Zois -
Η μνήμη του Ολοκαυτώματος δεν ζητά οίκτο· απαιτεί ευθύνη Η «Ελληνική Γνώμη» δεν περιορίζεται απλώς στη μετάδοση ειδήσεων· αναλαμβάνει την ευθύνη να φωτίζει τα κρυφά...
Διαβάστε περισσότερα

