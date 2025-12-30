91 drones με στόχο τον Πούτιν;

«Απερισκεψία» του Κιέβου ή «κατασκεύασμα» της Μόσχας; Ο ισχυρισμός για επίθεση των Ουκρανών σε κατοικία του Ρώσου Προέδρου περιπλέκει την κατάσταση.Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πού βρίσκεται η αλήθεια. Ήταν μια «απερίσκεπτη ενέργεια» των Ουκρανών, όπως λέει η Μόσχα, ή προπαγανδιστικό μύθευμα των Ρώσων, όπως επιμένει το Κίεβο; Η κατηγορία του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με συνολικά 91 drones, τα οποία πάντως αναχαιτίστηκαν, εναντίον μιας κατοικίας του πρόεδρου της Ρωσίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο και είναι λογικό να προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Και έδωσε την ευκαιρία στη ρωσική πλευρά να προαναγγείλει «αλλαγή στάσης» χωρίς όμως να αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις, όπως διευκρίνισε, και στην ουκρανική ένα επιπλέον επιχείρημα για την απροθυμία της Μόσχας να κάνει ουσιαστικό διάλογο, επιχειρώντας να εκφυλίσει την όλη διαδικασία.

Ενημερώθηκε ο Τραμπ

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ενημέρωσε άμεσα και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον άκουσε σοκαρισμένος. Το τηλεφώνημα επιβεβαιώθηκε από τον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Δευτέρας, όχι όμως και το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας. Στη Δύση οι ρωσικοί ισχυρισμοί αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Γιατί να ρισκάρει ο Ζελένσκι μια τέτοια κίνηση στην παρούσα φάση; Ή μήπως ήταν ένα «ατύχημα», κάτι που δεν έγινε εν γνώσει ή κατ' εντολή του προέδρου της Ουκρανίας; Μέσα στις χιλιάδες βόμβες που «ανταλλάσσουν» καθημερινά οι δύο πλευρές, κάποιες μπορεί και να λοξοδρόμησαν.

Κάποιοι, πάντως, συσχετίζουν το συμβάν με την «ευχή» Ζελένσκι στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τον Πούτιν «να εξαφανιστεί». Μήπως η φράση αυτή έδωσε μια καλή ιδέα στους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς της Μόσχας;

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια εξέλιξη που περιπλέκει τα πράγματα σε μια στιγμή που πολλοί είχαν αρχίσει να ελπίζουν ή ήθελαν να ελπίζουν ότι μπορεί να φανεί κάποιο φως στον σκοτεινό ορίζοντα των διαπραγματεύσεων, που μοιάζουν συχνά αδύνατον να βγουν από τον βάλτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά τις δηλώσεις Λαβρόφ ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς-Ζελένσκι, όπου αξιολογήθηκε η όλη κατάσταση.

Λείπουν οι αποδείξεις

Ο Τραμπ σίγουρα δεν θα ένιωσε και πολύ χαρούμενος με αυτή την εξέλιξη, που δείχνει να βάζει ένα ακόμα εμπόδιο στα σχέδιά του για ειρήνευση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τo ερώτημα είναι τώρα ποιον από τους δύο θα πιστέψει και πώς θα αντιδράσει μετά από αυτό. Προς το παρόν -αν πιστέψουμε τα λεγόμενά του- θα αναζητήσει την αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη.

To Der Spiegel πάντως επισημαίνει ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει δώσει κάποιου είδους στοιχεία για τους ισχυρισμούς της, με τη μορφή φωτογραφιών ή βίντεο ή αναρτήσεων στο Telegram, ενώ δεν υπάρχουν και αντίστοιχες αναφορές από τους καθ' ύλην αρμόδιους, τους κυβερνήτες δηλαδή και τους δημάρχους των περιοχών από τις οποίες θα πρέπει να είχαν περάσει τα drones πριν αναχαιτιστούν. Επισημαίνει, τέλος, ότι το συγκεκριμένο «καταφύγιο» του Πούτιν αντενδείκνυται ως στόχος, αφού είναι ένας από τους πιο καλά φυλασσόμενους πιθανούς στόχους στη ρωσική επικράτεια.

Πηγές: ARD, RND, Spiegel

