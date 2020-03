Το νέο σινεμά απευθύνει το κάλεσμά του

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF. Το Φεστιβάλ, προωθώντας την ιδέα του ψηφιακού κινηματογράφου, προσδιόρισε και προώθησε την έννοια του Νέου Κινηματογράφου και αποτελεί το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που αγκάλιασε όλα τα είδη της κινηματογραφικής τέχνης.

Το Φεστιβάλ, περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης, κινουμένων σχεδίων πειραματικές, video- art , video- dance και σπουδαστικές ταινίες που δημιουργήθηκαν με την χρήση των νέων ψηφιακών μέσων . Το Φεστιβάλ κατάφερε σε αυτά τα οχτώ χρόνια να γίνει αγαπημένος προορισμός των απανταχού κινηματογραφιστών. Μέσα, λοιπόν, από αυτήν τη συνθήκη δημιουργείται σταθερά μία νέα γενιά δημιουργών με ανοιχτούς ορίζοντες, χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας αποτέλεσε, από το ξεκίνημα του, ένα σημείο συνάντησης δημιουργών και Θεατών και ταυτόχρονα πέτυχε μια ευθυγράμμιση της σύγχρονης κινηματογραφικής πραγματικότητας στην Ελλάδα με τις μεγάλες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο ως προς τον Κινηματογράφο, ο οποίος σταθερά βαδίζει προς την Ψηφιακή του Εποχή. Το Φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε πρωτοποριακό και γι’ αυτό βρήκε αμέσως μεγάλη και απρόσμενη ανταπόκριση από τη Διεθνή Κινηματογραφική πραγματικότητα.

Η εργονομία και η διαθεσιμότητα των ψηφιακών κινηματογραφικών μηχανών και οι ανεξάντλητες δυνατότητες του ψηφιακού μοντάζ, δίνουν στον σύγχρονο κινηματογραφιστή δυνατότητες παραδοσιακά απρόσιτες και δημιουργούν μια ζωντανή κοινότητα από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για τον κινηματογράφο, ο οποίος συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα και να επηρεάζει τις άλλες τέχνες, που δανείζονται από αυτόν εργαλεία, τεχνολογία, οπτική και δημιουργούν νέα είδη.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και έχει την Υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων .

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Οργανισμό KOYINTA και Tickets Tickets και έχει συνεργαζόμενες εταιρείες και πολιτιστικούς ανταποκριτές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και χώρες του κόσμου.

Αιτήσεις Συμμετοχής και τον κανονισμό μπορείτε να τον βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φεστιβάλ www.aidff.com και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα filmfreeway

Αιτήσεις θα δέχεται το φεστιβάλ μέχρι 10 Μαρτίου 2020

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Χρήστος Ν. Καρακάσης

Η παραγωγός του φεστιβάλ

Βασιλική Κάππα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας, ως καλλιτεχνικό γεγονός, συντονίζεται με το ιστορικής σημασίας πέρασμα του κινηματογράφου στην Ψηφιακή Εποχή και, ως Φεστιβάλ, αποτελεί πρωτοποριακή κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα .Είναι, πλέον, ένα από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ του είδους του, σύμφωνα με τη χρονική του διάρκεια, τον αριθμό προβαλλόμενων ταινιών και τις δράσεις που φιλοξενεί.

Το Φεστιβάλ, προωθώντας την ιδέα του ψηφιακού κινηματογράφου, προσδιόρισε και προώθησε την έννοια του Νέου Κινηματογράφου και αποτελεί το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που αγκάλιασε όλα τα είδη της κινηματογραφικής τέχνης. Με λεπτομερή σχεδιασμό της ταυτότητας του από τον σκηνοθέτη Χρήστο Ν. Καρακάση, που υπηρετεί τη διοργάνωση από τη θέση του καλλιτεχνικού Διευθυντή, το Φεστιβάλ κατάφερε σε αυτά τα οχτώ χρόνια να γίνει αγαπημένος προορισμός των απανταχού κινηματογραφιστών. Μέσα, λοιπόν, από αυτήν τη συνθήκη δημιουργείται σταθερά μία νέα γενιά δημιουργών με ανοιχτούς ορίζοντες, χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

To Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας απέκτησε πιστοποίηση EFFE label 2019-2020, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Φεστιβάλ Τέχνης (EFA). H πιστοποίηση EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωκοινoβούλιο.

Το Φεστιβάλ κάθε χρόνο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας (AIDFF) διεξήχθη 11 με 17 Απριλίου 2019 στον ιστορικό κινηματογράφο Studio New Star Art Cinema. Στο επίσημο πρόγραμμα του διαγωνίστηκαν ογδόντα ταινίες από όλες τις κατηγορίες του Νέου Σινεμά, προερχόμενες από τριάντα χώρες, ενώ πολλοί σκηνοθέτες επέλεξαν και φέτος αυτό το Φεστιβάλ για να κάνουν διεθνή πρεμιέρα της ταινίας τους

Κατά τη διάρκεια του 8ου AIDFF οι φίλοι του κινηματογράφου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα Αφιέρωμα με θέμα την «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών». Πρόκειται για θέμα με αυξανόμενη σημασία στις μέρες μας, καθώς η εκτεταμένη μετανάστευση διασταυρώνει διαφορετικές συνήθειες και πολιτισμικές αντιλήψεις. Το φεστιβάλ εξασφάλισε ταινίες προερχόμενες από μια νοητή γεωγραφική βεντάλια, πετυχαίνοντας μια πολυφωνία και δίνοντας στους θεατές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις αποχρώσεις του γυναικείου ψυχισμού σε διαφορετικά τοπία, πολιτιστικές αναφορές και απομακρυσμένες μεταξύ τους κουλτούρες. Οι προβολές του Αφιερώματος περιλάμβαναν ταινίες πρώτης προβολής, από διαφορετικές χώρες όπως: Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία Ελλάδα, Ιράκ, Νεπάλ, και Ιράν ενώ στο πάνελ συζήτησης συμμετείχαν ο Θανάσης Πάνου (κοινωνιολόγος, μουσικός, βίντεο-άρτιστ), η εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Αλίκη Κοσυφολόγου (διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και κοινωνιολογίας), ο Χρήστος Ν. Καρακάσης (παραγωγός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, /καλλιτεχνικός Διευθυντής του AIDFF), η Βασιλική Κάππα (συγγραφέας, σκηνοθέτις-εικαστικός /Παραγωγός του AIDFF). Επιπλέον τον χαιρετισμό της στο Αφιέρωμα απηύθυνε και η πρόεδρος του ΚΕΘΙ Ειρήνη Αγαθοπούλου.

Το Αφιέρωμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Είχε διάρκεια δύο ημερών, ενώ στις ξενόγλωσσες ταινίες είχαν προστεθεί ελληνικοί υπότιτλοι. Η προβολή των ταινιών του Αφιερώματος ήταν δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίστηκε η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Αφιέρωμα, επίσης, πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας, στη Σχολή Πολυμέσων του Σικάγο που χάρισε στο κοινό μια εξαιρετικά φρέσκια δουλειά με άξονα τα πολυμέσα. Παρακολουθήσαμε τα Edge Hill Films 2019, καθώς για μια ακόμη φορά οι φοιτητές του Edge Hill University δημιούργησαν ταινίες με αφορμή και προορισμό το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας.

Ιδιαίτερη στιγμή στην Τελετή λήξης αποτέλεσε η τιμητική Βράβευση του Ποιητή Νάνου Βαλαωρίτη. Το Φεστιβάλ, συμπεριλαμβάνει σταθερά στο πρόγραμμα του θεματικά αλλά και προσωποκεντρικά αφιερώματα. Έχοντας καθιερωθεί ως πολιτιστική κίνηση προωθεί και αναδεικνύει ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με ιδιαίτερη προσφορά στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Για την περίσταση είχε δημιουργηθεί ένα Βίντεο-Αρτ Διάρκειας εννέα λεπτών από το Καλλιτέχνη Θανάση Πάνου, προωθώντας έναν διαφορετικό τρόπο βράβευσης και αναγνώρισης ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού. Την τιμητική πλακέτα έδωσε από την πλευρά του φεστιβάλ ο θεατράνθρωπος Γιώργος Μεσσάλας, ενώ την παρέλαβε ο εκπρόσωπος του Νάνου Βαλαωρίτη Νίκος Νέζος, ο οποίος μετέφερε στους θεατές τον χαιρετισμό του ποιητή μας, όπου τονιζόταν η μεγάλη αγάπη του στην τέχνη του κινηματογράφου.

Στην Τελετή παραβρέθηκαν ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Σταυρόπουλος (Δ/νση Παραστατικών τεχνών και κινημ/φου, τμήμα κινημ/φιας και οπτικοακουστικών μέσων), η Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών και κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, η ηθοποιός Λαρίσα Βέργου ως εκπρόσωπος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Χάρης Παπαδόπουλος, ο θεατράνθρωπος Γιώργος Μεσσάλας, ο Βαγγέλης Φάμπας, συνθέτης, ο σκηνοθέτης Θανάσης Παπαθανασίου, ο σκηνοθέτης Βασίλης Κεσίσογλου και πλήθος σκηνοθετών, ηθοποιών και κοινού που αγάπησε τις ταινίες που προβλήθηκαν κατά την διάρκεια του φεστιβάλ. Την βραδιά παρουσίασε η ηθοποιός Δήμητρα Μιχαηλίδου.

Το πρόγραμμα προβολών των προηγούμενων διοργανώσεων περιλάμβανε πλήθος ταινιών από πολλές χώρες (150 περίπου στο διαγωνιστικό και 70 πρεμιέρες ετησίως) από όλες τις τυπικές κινηματογραφικές κατηγορίες (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, σπουδαστικές, πειραματικές, animation κα). Το πρόγραμμα κάθε χρονιάς καταγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.aidff.com και σε πλήθος δημοσιευμάτων.

Η 7η διοργάνωση έφτασε στην κορυφαία στιγμή της αφού πρώτα χάρισε στο κοινό πάνω από 100 ταινίες από 30 χώρες με 30 να κάνουν την πρεμιέρα τους στην Ελλάδα

Στο φεστιβάλ περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες του Νέου Σινεμά, Μυθοπλασία μικρού και μεγάλου μήκους, video art,video dance, experimental, ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους. Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην τελετή λήξης αποτέλεσε η βράβευση της συνθέτριας Λένα Πλάτωνος .Ειδικά για την περίσταση είχε δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό βίντεο αρτ από τον Θανάση Πάνου. Η Λένα Πλάτωνος συγκίνησε το κοινό με τα λόγια της και την αγάπη της δίνοντας για ακόμη μια φορά μαθήματα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι-αφιέρωμα στο ΝΕΟ Γερμανικό σινεμά με είκοσι ταινίες που έχουν κάνει πρεμιέρα και έχουν βραβευθεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου .Ο Νέος Γερμανικός Κινηματογράφος έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι βρίσκει ισχυρά πατήματα στην Ευρώπη. Αναγέννηση και ανανέωση ιδεών, αγκάλιασε όλα τα είδη της κινηματογραφικής γραφής και δημιούργησε μία νέα γενιά σκηνοθετών που ζουν σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά παράγουν τις ταινίες τους στην Γερμανία. Το Αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής του Μονάχου και του Βερολίνου.

Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα με θέμα Έρευνα & Καινοτομία , με προβολές πάνελ συζήτησης και workshop από επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου διεξήχθη στον Κινηματογράφο Studio New star art cinema. Οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ταινίες υψηλής ποιότητας και να βυθιστούν στον πυρήνα της σκέψης, στο αόρατο κρυφό εργαστήριο του νου των επιστημόνων, των πρωτοπόρων αλλά και ανθρώπων που τόλμησαν να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες αλλάζοντας τη ζωή ολόκληρων κοινωνιών. «Το αφιέρωμα «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:

-Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, -Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ). Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος ήταν δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίστηκε η πρόσβαση σε ΑμεΑ.»

Μία πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα Επιστήμη και Ευημερία: Δρόμοι Παράλληλοι και μία δημιουργική συζήτηση για τον ρόλο των κινηματογραφικών φεστιβάλ, αλλά και την δυνατότητα διάδοσης της επιστήμης μέσω της δύναμης των νέων οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους επιστήμονες ανά τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σκηνοθέτες κινηματογραφιστές και θεατές του Φεστιβάλ ενώ μπορούσαν να συμμετέχουν ενεργά στα πάνελ με θέμα την παραγωγή και διανομή των ταινιών στη Νέα Ψηφιακή Εποχή.

Όπως κάθε χρόνο φοιτητές από το Edge Hill Univercity παρήγαγαν έναν αριθμό ταινιών και θα έκαναν την Πρεμιέρα τους στην Ελλάδα. Χάρη στη συνεργασία του με το φεστιβάλ δημιουργείται μία αλυσίδα γνώσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και προβληματισμού μέσω των ταινιών. Το Coventry university, partner του φεστιβάλ, θα προβάλει μεγάλο κομμάτι του φεστιβάλ στην Αγγλία όπως έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Την τελετή λήξης του φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους και την υποστήριξή τους η Ελένη Τουμπανάκη προϊσταμένη του τμήματος κινηματογραφίας και οπτικοακουστικών μέσων της διεύθυνσης παραστατικών τεχνών και κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού , Ο Ιωάννης Ανδρέου προϊστάμενος τμήματος περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής φεστιβάλ και υποστήριξης δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού , η Λαρίσα Βέργου εκπρόσωπος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων, Ο Χάρης Παπαδόπουλος πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών πλήθος τεχνικών, ηθοποιών και σκηνοθετών . Τις βραβεύσεις παρουσίασε η Ηθοποιός Λυσάνδρα Αναστασοπούλου.

Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF διεξήχθη 2-8 Φεβρουαρίου του 2017 στους ιστορικούς κινηματογράφους Αλκυονίδα και Στούντιο, 400 και 700 θέσεων, αντίστοιχα. Φιλοξένησε πάνω από 150 ταινίες από 30 χώρες, ενώ 60 έκαναν πρεμιέρα στην Ελλάδα. Στο Φεστιβάλ συμπεριλήφθηκαν όλες οι κατηγορίες του Νέου Σινεμά: Μυθοπλασία μικρού και μεγάλου μήκους, Video Art, Video Dance, Experimental, Ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους.

Το Φεστιβάλ αξιοποιώντας τη διεθνή του αναγνώριση απένειμε, για δεύτερη χρονιά, το βραβείο Rising Star Award, σε συνεργασία με το βρετανικό Ίδρυμα MMBF. Το βραβείο Σκηνοθεσίας χορήγησε η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών. Η ΑΛΚΥΟΝΊΣ New Star Art Cinema διασφάλισε Διανομή στις βραβευθείσες από το Φεστιβάλ ταινίες. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στo Αλκυονίς New Star Art Cinema και στο Studio New Star Art Cinema. Περιλάμβανε:

Αφιέρωμα σε νέους Ισπανούς και Ιρανούς σκηνοθέτες, με ιδιαίτερο ύφος και θεματολογία

ταινίες από το Edge hill university, που για 4 η χρονιά οι σπουδαστές του δημιούργησαν ταινίες ειδικά για το Φεστιβάλ και φέτος εντάχθηκαν στη διαγωνιστική κατηγορία: Σπουδαστικό – Νέοι σκηνοθέτες.

χρονιά οι σπουδαστές του δημιούργησαν ταινίες ειδικά για το Φεστιβάλ και φέτος εντάχθηκαν στη διαγωνιστική κατηγορία: Σπουδαστικό – Νέοι σκηνοθέτες. Workshops με επαγγελματίες του χώρου

στο Σενάριο

στο Αμερικάνικο Σινεμά

στη Δημιουργική Γραφή

Ένα ξεχωριστό Αφιέρωμα στην

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση πραγματοποίησε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας, στις 4 και 6 Φεβρουαρίου, το οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία. Οι απολαυστικές ταινίες του καθήλωσαν με τις μαγικές τους εικόνες τους θεατές, φέρνοντας τους σε επαφή με εκπληκτικά τοπία, πανέξυπνα ζώα και πουλιά και επιστημονικές πληροφορίες που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τη φύση.

Για το Αφιέρωμα το Φεστιβάλ εξασφάλισε, για Πρώτη Προβολή στη χώρα μας, ταινίες εξαιρετικής ποιότητας, διεθνείς παραγωγές με θέμα το περιβάλλον, οι οποίες απαίτησαν μακρόχρονα γυρίσματα και έφεραν στην κινηματογραφική οθόνη εικόνες από μακρινά και απάτητα μέρη. Το Αφιέρωμα ενισχύθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.

Το ειδικό πρόγραμμα των προβολών πλαισιώθηκε από

Πάνελ συζήτησης με σκηνοθέτες και επιστήμονες με θέμα τον ρόλο των ταινιών -ντοκιμαντέρ στη διάδοση των περιβαλλοντικών επιστημών, ερευνών και ανακαλύψεων

Workshop «Περιβαλλοντική εκπαίδευση με τη δύναμη των Νέων Μέσων Παραγωγής και Διακίνησης»

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας διεξήχθη 17 – 23 Δεκεμβρίου 2015 στους ιστορικούς κινηματογράφους τέχνης ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ και STUDIO και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια του πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις: ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, masterclasses, μουσικές εκδηλώσεις, εικαστικές εκθέσεις, σεμινάρια, workshop σε συνεργασία με Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα- προσφέροντας έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών και μετατρέποντας τις αίθουσες προβολής σε χώρους όπου η έμπνευση, οι ιδέες, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί θέτουν τα δεδομένα του κινηματογραφικού αύριο.

Ενδεικτικά σε αυτήν τη συνοπτική περιγραφή αναφέρουμε κάποια από τα Αφιερώματα και τις Παράλληλες Δράσεις του Φεστιβάλ κατά τα προηγούμενα έτη:

Αφιερώματα προσωποκεντρικά με θέμα το έργο σύγχρονων κινηματογραφιστών, ηθοποιών ή ανθρώπων με μεγάλη προσφορά στον κινηματογράφο.

Δύο Αφιερώματα δυο διαφορετικές χρονιές στη σκηνοθέτιδα Λουκία Ρικάκη, που αγάπησε ιδιαίτερα την ψηφιακή κινηματογραφική γραφή

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Γιάννη Λάμπρου

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Γιώργο Κολόζη

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Νίκο Νικολαΐδη και στην ιδιαιτερότητα του έργου του

Αφιέρωμα στον Σκηνοθέτη Θανάση Ρεντζή και τον πειραματισμό

Αφιέρωμα στον ηθοποιό Λευτέρη Βογιατζή

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Νίκο Ζερβό

Αφιέρωμα στον ηθοποιό Γιώργο Κουτούζη

Αφιέρωμα στην ιδρύτρια της κινηματογραφικής σχολής Χατζίκου Ευγενία Χατζίκου για την προσφορά της στον χώρο και άλλα, μεταξύ των οποίων η καθιέρωση της κατηγορίας

«Γνωριμία με ταινίες μικρού μήκους γνωστών σκηνοθετών». Πρώτες ταινίες των Δημήτρη Αθανίτη, Γιάννη Μαρούδα, Μιχάλη Γαλανάκη.

Αφιερώματα σε βραβευμένες ταινίες άλλων φεστιβάλ όπως το Camera Zizanio και το Wildlife Vaasa Film Festival και Αφιερώματα με θέμα γνωριμία του κοινού με ταινίες από σπουδαστές όπως :

: Αφιέρωμα στο Edge Hill Univercity που οι σπουδαστές δημιουργούν ταινίες ειδικά για το Φεστιβάλ

Αφιέρωμα στις βραβευμένες Μικρού μήκους του Τόκιο

Αφιέρωμα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Ψηφιακές Μορφές Τέχνης Σχολής Καλών Τεχνών

Περιήγηση σε οικολογικούς προορισμούς μέσα από τα διεθνή φεστιβάλ, Wildlife Vaasa Festival Φινλανδίας (συνεργάτης του Φεστιβάλ) και Wildlife Conservation Film Festivals, Νέα Υόρκη ΗΠΑ, (συνεργάτης του Φεστιβάλ).

Στα πλαίσια του 3ου AIDFF ξεκίνησε μια νέα Εικαστική Κίνηση με τίτλο «Visual JOURNEYS» με πρώτη μια εικαστική έκθεση με αναγνωρισμένους εικαστικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και ένα Αφιέρωμα σε εικαστικούς του παρελθόντος, με θέμα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΓΡΑΦΕΣ.

Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του Φεστιβάλ ήταν κατά τη διάρκεια του 3ου Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας στην Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων όπου σε συνεργασία με το Φινλανδικό φεστιβάλ Wildlife Vaasa παρουσίασε το «1ο Διεθνές Πανόραμα οικολογικών και επιστημονικών ταινιών», συνεισφέροντας στη διάδοση της επιστήμης μέσω της δύναμης των νέων οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους επιστήμονες ανά τον κόσμο. Το ειδικό πρόγραμμα προβολών πλαισιώθηκε από πάνελ συζήτησης με θέμα τον ρόλο των κινηματογραφικών φεστιβάλ σήμερα στη διάδοση και ενημέρωση του κοινού γύρω από τρέχοντα θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Το 5ο Φεστιβάλ φιλοξένησε πάνω από 150 ταινίες από 40 χώρες, ενώ 70 έκαναν πρεμιέρα στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τη διεθνή του αναγνώριση συμπεριέλαβε στα βραβεία του το Rising Star Award σε συνεργασία με το βρετανικό Ίδρυμα MMBF

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας πέτυχε ευθυγράμμιση της σύγχρονης κινηματογραφικής πραγματικότητας στην Ελλάδα με τις μεγάλες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο ως προς τον Κινηματογράφο, ο οποίος σταθερά βαδίζει προς την Ψηφιακή του Εποχή, έτσι χαρακτηρίστηκε πρωτοποριακό.

Στο 5ο Φεστιβάλ απολαύσαμε ταινίες ταινίες από:

το Edge hill university

το Future Wave Film Festival (Ιρλανδία)

Master-Class με θέμα «ΜΟΝΤΑΖ, Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ». Ο γνωστός σκηνοθέτης Ροβήρος Μανθούλης μας μύησε μοναδικά στα μυστικά της συνάρμοσης. Ο κινηματογράφος είναι τέχνη του χρόνου, τέχνη, με αφετηρία το Μοντάζ.

Ευκαιρία για ταξίδι στους παλιούς κινηματογράφους της Αθήνας αποτέλεσε η παρουσίαση του βιβλίου «ΕΡΩΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΚΙΩΝ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» του Νίκου Θεοδοσίου, ενώ στο αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης διεξήχθη Workshop με τίτλο «Νέα μέσα παραγωγής και διακίνησης» με τους Βασιλική Κάππα, Γιάννη Κλάδο και Χρήστο Καρακάση.

Επιπλέον το 5ο Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας παρουσίασε το 3ο «Πανόραμα Οικολογικών και Επιστημονικών ταινιών», με θέμα «Ακτιβισμός και χρήση των ντοκιμαντέρ ως καταλύτη για θετικές αλλαγές στην πολιτική και στην κοινωνία, μέσω στρατηγικών σχεδίων συνεργασίας, δικτύωσης και τη χρήση ποικιλίας ψηφιακών μέσων για την παραγωγή εύστοχων τρόπων ενημέρωσης που διαμορφώνουν προς το καλύτερο τον κόσμο γύρω μας» Το ειδικό πρόγραμμα προβολών είχε ήδη ξεκινήσει τον Δεκέμβριο πριν από το φεστιβάλ σε ιδιαίτερους χώρους όπως η Δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης, το σπουδαστήριο τεχνών και επιστημών της ΚΟΥΙΝΤΑ, η Εκπαιδευτική Ένωση, ενώ προβολές προγραμματίστηκαν για πολλά σχολεία και η όλη δράση πλαισιώθηκε με πάνελ συζήτησης στις 21 Δεκεμβρίου στo αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης.

Ιδιαίτερη στιγμή η προβολή της ταινίας – Αφιέρωμα στον Γιώργο Κολόζη «ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΛΑΜΠΡΟΣ» που βραβεύθηκε στη Ρωσία με Αργυρό Ιππότη στην κατηγορία Κινηματογραφικό Ντοκιμαντέρ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ORGANIZING COMMITTEE

Βασιλική Κάππα, Παραγωγός ,Συγγραφέας , Εικαστικός, Σκηνοθέτιδα

Vasiliki kappa Festival Producer writer, painter, director

Βούλα Σαρικάκη Πολιτιστική Διαχείρηση Voula Sarikaki Cultural management

Δημήτρης Βαρβούζος Δ/ντής Φωτογραφίας-Μηχανικός Προβολής Dimitris Varvouzos DOP

Νικόλαος Ψαλτάκης Υπεύθυνος WEB- Βοηθός Παραγωγής -Web expert Nikolaos Psaltakis assistan of production

Έλενα Καρακάση Δημόσιες Σχέσεις Public relation Elena karakasi

George Devon Σκηνοθέτης-Δ/ντής Φωτογραφίας Director of Photography –Director

claus leuven Σεναριογράφος Σκηνοθέτης Screenplay writter Director

Christos N. Karakasis Artistic Director (Producer , writer, director)

Χρήστος Ν. Καρακάσης Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Παραγωγός, Συγγραφέας , Σκηνοθέτης

Partners – Συνεργάτες

Φινλανδία -Ηλίας Μισσύρης Ilias Missyris Artistic Director and producer of International Nature Film Festival of Vaasa

Καναδάς Μαρία Κάππα Πολιτιστικός σχεδιασμός Ηθοποιός Cultural planning Maria Kappa actress

Ειδικοί Συνεργάτες

Υπεύθυνος προβολών Σωτήρης Βανικιώτης

Έυα Κάππα Βοηθός Παραγωγής