AfD: Επαφές με Ρεπουμπλικανούς και MAGA στις ΗΠΑ

Eπαφές της ακροδεξιάς AfD με στελέχη των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ «στον δρόμο για την πολιτική αλλαγή», όπως ισχυρίζεται η ίδια η AfD. Προβληματισμός στο Βερολίνο.Εντατικές επαφές με στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ, αλλά και το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εγκαινιάζει τις επόμενες μέρες το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Όλα αυτά, πριν καν περάσει μία εβδομάδα από τη δημοσιοποίηση έκθεσης για τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, στην οποία ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί για επικείμενη «εξάλειψη» του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εγκωμιάζει την αυξανόμενη επιρροή των «πατριωτικών κομμάτων» στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της AfD στην Ομοσπονδιακή Βουλή (και εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής) Μάρκους Φρόμαϊερ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Το Σάββατο ο ίδιος και τουλάχιστον άλλοι οκτώ βουλευτές της AfD θα παραβρεθούν στο Young Republican Club της Νέας Υόρκης, την ετήσια συνάντηση networking για τα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το παρών αναμένεται να δώσουν και κάποιοι ευρωβουλευτές της AfD, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

«Εμβαθύνοντας» τις σχέσεις

Σε δηλώσεις του ο Μάρκους Φρόμαϊερ υποστηρίζει ότι η AfD οικοδομεί «σταθερές σχέσεις» με τους Ρεπουμπλικανούς, τη διοίκηση Τραμπ και όλους όσοι υποστηρίζουν την εθνική ασφάλεια, αλλά και την εθνική ταυτότητα. «Το ταξίδι μας εμβαθύνει τις σχέσεις αυτές και αποτελεί άλλο ένα βήμα στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής», επισημαίνει.

Στις ΗΠΑ η αντιπροσωπεία της AfD προγραμματίζει επίσης συναντήσεις με στελέχη του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη βουλευτή των Ρεπουμπλικανών (και πρώην μοντέλο) Άννα Παουλίνα Λούνα, που θεωρείται ανερχόμενο αστέρι του κινήματος MAGA. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), η Λούνα έχει απευθύνει πρόσκληση και στη συμπρόεδρο της AfD Αλίς Βάιντελ να επισκεφθεί τις ΗΠΑ, αλλά εκείνη ακόμη «δεν έχει αποφασίσει» αν θα ανταποκριθεί. Κύκλοι της AfD δηλώνουν πάντως ότι η Βάιντελ «θα πήγαινε, εάν ερχόταν μία πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο ή από το υπουργείο Εξωτερικών».

«Αντι-γερμανική» διπλωματία;

Απαντώντας προ ημερών σε δημοσιογραφικό ερώτημα για τις εντεινόμενες επαφές στελεχών της AfD στις ΗΠΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο υπενθύμισε ότι «υπάρχει μόνο ένας επίσημος δίαυλος επικοινωνίας» με την Ουάσινγκτον και αυτός περνάει μέσα από τη γερμανική κυβέρνηση.

«Είναι κάτι περισσότερο από ανησυχητικό, όταν μία κοινοβουλευτική ομάδα καταχράται τις υφιστάμενες δυνατότητες για ταξίδια στο εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργήσει κλίμα εναντίον της Γερμανίας» δηλώνει στο περιοδικό DER SPIEGEL ο βουλευτής των συγκυβερνώντων Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Αλεξάντερ Χόφμαν. Ο ίδιος παραδέχεται ότι «από νομικής άποψης είναι πολύ δύσκολο να τερματιστεί αυτή η αντι-γερμανική διπλωματία», αλλά την ίδια στιγμή προτείνει στη διοίκηση της Βουλής να εξετάσει όλες τις δυνατότητες, για να «αποτραπεί η κατάχρηση» του σημερινού νομικού πλαισίου.

Πηγές: dpa, Spiegel Online, ARD

