AfD, η κερδισμένη των δημοσκοπήσεων

Νέα δημοσκόπηση δίνει την πρώτη θέση στην ακροδεξιά AfD μαζί με τους Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς. Στο 38% η AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, υποσχόμενη «πατριωτική ανάκαμψη».Ανταπόκριση από το Βερολίνο

H ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει επιπτώσεις και στη Γερμανία, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν στα ύψη, παρά τα μέτρα συγκράτησης των τιμών της κυβέρνησης. Η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αυξάνεται, τάση που καταγράφουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ και πάλι δημοσκοπικά οφέλη αντλεί η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Στην τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των δικτύων RTL/n-tv, η Εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται ενισχυμένη κατά μία μονάδα με 26% και ισοψηφεί με την κυβερνώσα Χριστιανική Ένωση (επίσης 26%).

Oι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, μετά τη βαριά ήττα στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου κινούνται στο εξαιρετικά χαμηλό 12%, ενώ οι Πράσινοι κινούνται στο 15% και η Αριστερά στο 10%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο όμως δύο μονάδων εμφανίζουν τα «άλλα κόμματα», με 11%. Ως προς τον καγκελάριο, μόνο το 20% δηλώνει ικανοποιημένο με το έργο του, ενώ η δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Φρίντριχ Μερτς φτάνει σε νέο αρνητικό ρεκόρ της τάξης του 78%.

Σαξονία-Άνχαλντ: Η ΑfD στα ύψη με όχημα έναν νέο πατριωτισμό

Την ίδια ώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα και στη Σαξονία-Άνχαλτ, το κρατίδιο της ανατολικής Γερμανίας που έχει εκλογές στις 6 Σεπτεμβρίου. Εκεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 38% και δεν απέχει πολύ από την αυτοδυναμία, με τους Χριστιανοδημοκράτες να ακολουθούν με 25% (Δημοσκόπηση Insa, 25.03.2026).

Κεντρικό θέμα στην καμπάνια της είναι η τέχνη και η πρόσληψή της από την AfD. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση της «κοσμοθεωρίας» της AfD, που νοείται από τα μέλη της ως «αυθεντικά γερμανική». Γίνεται λόγος για έναν «νέο πατριωτισμό», με περηφάνεια για τη γερμανική καταγωγή και ιστορία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το δίκτυο MDR, ήδη διαφαίνονται οι προθέσεις της AfD να αλλάξει την εικόνα της Γερμανίας ξεκινώντας από τοπικό επίπεδο και με την τέχνη ως όχημα: προβάλλοντας την εικόνα της Γερμανίας του γερμανικού ρομαντισμού μέσα από το θέατρο, τη μουσική και τα εικαστικά.

Σύμφωνα με το προεκλογικό πρόγραμμα της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, κεντρικός στόχος του είναι, όπως διαμηνύει, «να θεραπεύσει τη διαταραχή ταυτότητας πολλών Γερμανών με μια νέα πατριωτική πολιτιστική πολιτική». Και συνεχίζει: «Η πολιτιστική πολιτική πρέπει να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθηση των Γερμανών. Και αυτό αποτελεί μια αποφασιστική προϋπόθεση για μια πατριωτική ανάκαμψη σε όλους τους τομείς».

