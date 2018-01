Αγαπητά Σκόπια το όνομα σας είναι ΒΑΡΝΤΑΣΚΑ – Our beloved Skopje your name is VARDΑSKA

Πως θα σας φαινόταν αν ονομαζόταν ένα κράτος ξαφνικά «Ανατολική Ευρωπαϊκή Αμερική»; Ή «Νότια Γερμανία;». «Νέα Ελβετία;». Θα το δεχόσασταν; Και ειδικά αν συνόρευε μαζί σας. Και ακόμα ειδικότερα εάν είχατε και με άλλους «γείτονες» προβλήματα επεκτατικής πολιτικής, θα το επιτρέπατε; Όχι. Όπως δεν θα επιτρέπατε να λεγόταν κάποιος άλλος όπως ακριβώς εσείς. Τώρα χρησιμοποιείται μία μορφή παγκόσμιου δέους όπως αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαστρεβλώνοντας όλους τους μεγάλους ιστορικούς από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ακόμα και στις ιστοσελίδες κατοχυρώνουμε το domain name, κατοχυρώνουμε μια ιδέα, μια πατέντα, ένα τραγούδι, μια καινοτομία ακόμα και ένα franchise όνομα. Και ακόμα απορείτε για τις αντιδράσεις για την Μακεδονία μας; Είναι, ήταν και θα είναι πάντα μία και Ελληνική! Εξάλλου όνομα για τα Σκόπια – εφόσον το Σκόπια τους χαλάει – υπάρχει από παλιά, το όνομα ήταν Βαρντάσκα.

Κάποιοι, με ύπουλους τρόπους, προσπαθούν να αλλάξουν την παγκόσμια ιστορία πράγμα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Όποιος δεν έχει παρελθόν δεν έχει και μέλλον. Και όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Το παρόν φλέγον ζήτημα με το όνομα της Μακεδονίας δεν θα είναι το μοναδικό, θα προκύψουν και άλλα παρόμοια θέματα που θα αποσκοπούν στην αλλοίωση των γεγονότων σημαντικά όχι μόνο για την Ελληνική, αλλά για την παγκόσμια ιστορία. Ταυτόχρονα θα γίνουν σκαλοπάτι για αποσταθεροποίηση της περιοχής και για παιχνίδια γεωπολιτικής που δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα.

Καλούνται οι υπέρμαχοι της αλήθειας να δηλώσουν παρόντες σε αυτό το «έγκλημα» βεβήλωσης της παγκόσμιας ιστορίας. Δεν πρέπει να επιτραπεί τέτοια διαστρέβλωση μεγάλων ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων. Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα και ήταν, είναι και θα είναι μία και Ελληνική.

Δέσποινα Δημότση -Δημοσιογράφος – Αρθρογράφος

How would you feel if another country all of a sudden started using one of your beloved states name as theirs? Such as “New Vardaska Germany” or «Eastern Skopje America»? Would you accept it? Especially if this country was near your beloved State. Especially if you had other «neighbors» using this expansionist policy, would you allow it? No. As you would not allow someone else to be called just like you! Now they use a form of universal awe, like that of Alexander the Great to distort all great historians from antiquity to the present day. Even on the websites we register the domain name, we guarantee an idea, a patent, a song, an innovation even a franchise name. Do you still regret the reactions to our Macedonia? Macedonia is one and it is Greek! Besides, they can still use the name Skopje – if Skopje dos not agree with them -, they still have their old name Vardaska. So not only can they use one but two names to appease them.

Some in extreme ways are trying to change world history, which is extremely (tremendously, truly) dangerous. Anyone without a past has no future; and whoever does not know their history is doomed to relive it. The present burning issue with the name of Macedonia will not be the only one, other similar issues will emerge, that will aim to distort the events not only for the Greeks but for the global history. At the same time, they will become a staircase for destabilizing the region and for geopolitical games that will not be pleasant at all.

Defenders of the truth are called forward to declare present in this «crime» of desecration of world history. Such distortion of major historical events and personalities should not be permitted. Macedonia means Greece and it was, is now and will always be Greek.

Despina Dimotsi